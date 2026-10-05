臺北洲際酒店7大餐飲品牌搶先亮相！101份萬元餐飲金開抽，首獎再送Vespa機車

臺北洲際酒店開幕進入最後倒數，「FIRST 101 TASTES」搶先揭開7大餐飲品牌，更送出101份10,000元餐飲金及Vespa機車。資深編輯李維唐表示，從食尚測驗切入餐飲體驗，讓開幕前的品牌曝光多了實際參與感。

臺北洲際酒店正式開幕進入最後倒數，餐飲版圖也搶先揭開一角。「FIRST 101 TASTES」即日起至10月13日登場，一口氣帶出NTD Eatery、Rough Cuts、Simple Sips、Akira Back、DOSA by Akira Back、逸匯Yi Social、Thea Lounge初卉7大餐飲品牌，還準備101份、每份價值10,000元的餐飲金，首獎更是價值158,000元的Vespa機車。想知道自己適合哪種餐桌風格，只要完成約30秒的食尚測驗，就能找到自己的「FIRST TASTE」。

▲好友聚餐就是要這種氣氛，披薩、義大利麵配上冰涼飲品直接擺滿桌，邊吃邊聊再一起舉杯，輕鬆把一頓飯吃成週末聚會。圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理



臺北洲際酒店7大餐飲品牌亮相，從日料到微醺酒吧都有

吃飯有人在意菜色，有人先看氣氛，也有人只要朋友約就能立刻出門。臺北洲際酒店這次沒有急著一次公開所有餐廳完整樣貌，而是先從不同人的用餐習慣切入。好友圍桌分享、一個人自在吃飯、肉食系大口享受，或是在音樂與酒杯之間度過夜晚，每一種吃飯方式，都可能對應到不同的餐飲選擇。

這次率先曝光的7大品牌包括NTD Eatery、Rough Cuts、Simple Sips，以及國際名廚Akira Back旗下Akira Back、DOSA by Akira Back，另外還有逸匯Yi Social與Thea Lounge初卉。從新聞稿公開的形象畫面也能看到，酒店刻意將餐飲和社交生活放在一起，白天是好友坐在餐桌旁舉杯吃飯，入夜後則轉為燈光、調酒與聚會交織的微醺氛圍，完整餐飲版圖則要等正式開幕後進一步揭曉。

FIRST 101 TASTES食尚測驗，30秒選出最適合你的餐廳

這次最有參與感的設計，就是把7大餐飲品牌變成一題題日常選擇。比起直接問你愛吃什麼，題目更像是在問平常怎麼過生活。「一個人喝茶的下午」、「外帶Pizza去看一場球」、「火烤香氣配上一杯酒」或「不按牌理出牌的日料」，不用研究答案，只要憑直覺選出最想立刻體驗的場景。

完成約30秒的互動後，系統會依照選擇與喜好揭曉個人專屬食尚風格「Dining Personality」，再從臺北洲際酒店7大餐飲品牌中配對出最適合率先品嚐的「FIRST TASTE」，同時提供其他可以接著探索的餐飲選擇。對還沒正式走進酒店餐廳的人來說，就像先拿到一張自己的吃喝攻略。

▲夜晚聚會直接切換微醺模式，華麗燈光搭配一杯杯調酒，和好友盛裝碰杯聊天，還沒正式開喝就先把夜生活氛圍拉滿。圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理

臺北洲際酒店送101份萬元餐飲金，最高抽獎機會還能再加5次

測完自己是哪一派還不夠，這次活動直接把餐飲金放進抽獎名單。活動準備101份臺北洲際酒店餐飲金，每位得主可獲得價值10,000元的餐飲金，可使用於NTD Eatery、Rough Cuts、Simple Sips、Akira Back、DOSA by Akira Back、逸匯Yi Social及Thea Lounge初卉，餐飲金有效期限至2027年4月30日。

參加方式也把「跟誰吃」放進活動裡。只要到「FIRST 101 TASTES」指定貼文留言並標記至少1位「最佳飯友」，就能透過私訊收到個人專屬食尚測驗連結。完成測驗、指定任務及基本資料登錄後，就能取得抽獎資格。分享自己的專屬邀請連結，每成功邀請3位好友完成活動，還能額外增加1次抽獎機會，最多增加5次。

Vespa機車也放進獎池，首獎價值158,000元

除了101份萬元餐飲金，這次最大獎不是住宿券，而是直接送出1台Vespa機車PMV 125，價值約158,000元。從萬元餐飲金一路拉到義大利經典機車，也讓「FIRST 101 TASTES」不只是新餐廳開幕前的預告，而是一場可以直接參與的暖身活動。

活動開放至10月13日中午12：00，所有完成指定步驟並成功登錄者，都能取得抽獎資格與對應抽獎編號。臺北洲際酒店預計於10月15日透過官方Instagram公開直播抽獎，從符合資格的抽獎編號中抽出得獎者。想趁酒店正式開幕前先卡位，這次可以先從30秒食尚測驗看看自己究竟是哪一種餐桌派。

▲臺北洲際酒店「FIRST 101 TASTES」一次集結七大餐飲品牌，從NTD Eatery、Simple Sips到Akira Back、逸匯Yi Social等不同選擇，先用食尚測驗找出最對味的餐飲風格。圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理







臺北洲際酒店開幕預熱「FIRST 101 TASTES」活動整理：

活動時間與抽獎日程

活動期間：即日起至 2026年10月13日中午 12:00 止

直播抽獎：2026年10月15日於官方 Instagram 進行公開直播抽獎

活動指定貼文：https://ictaipei.com.tw/First101Taste_MD2



活動獎項

首獎（1 名）：義大利經典 Vespa 機車（PMV125，價值約 NT$ 158,000）

FIRST TASTE 餐飲金（101 名）：每名獲得 NT$ 10,000 臺北洲際酒店餐飲金（以 NT$ 1,000 為使用單位，有效期限至 2027 年 4 月 30 日，不適用於國定假日、特殊節日及指定不適用日期）

參加步驟

標記好友：於指定活動貼文下方留言並標記至少一位朋友，即可在私訊（DM）獲得「食尚測驗」個人專屬連結。 直覺作答：點擊連結進行測驗，憑直覺選擇貼近日常的用餐情境，測出專屬食尚風格（Dining Personality）與推薦餐廳。 完成登錄：填寫基本資料即可成功取得抽獎資格與對應編號。 增加中獎率：分享個人專屬邀請連結，每成功邀請 3 位好友完成活動可額外增加 1 次抽獎機會（最多可額外增加 5 次）。

亮相之 7 大餐飲品牌

NTD Eatery

Rough Cuts

Simple Sips

Akira Back

DOSA by Akira Back

逸匯 Yi Social

Thea Lounge 初卉

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