全聯買一送一！拉拉熊、角落小夥伴13款加價購，日用品買一送一這樣買最划算

編輯 鄭雅之 表示：全聯最新加價購也太可愛～拉拉熊、角落小夥伴實用小物都好需要哦！

每逢換季時刻大家總忙著囤購生活用品，各大超市通路也紛紛祭出優惠吸引消費者，這次全聯特別與日本「San-X Universe」跨界合作，集合拉拉熊與角落小夥伴推出5款實用周邊，活動自10月2日開跑至12月31日，搭配生活節促銷讓大家補貨同時輕鬆換購。



▲全聯首度攜手San-X Universe推出集點積分樂活動，集結拉拉熊與角落小夥伴等經典角色，打造自動開合傘、變形抱頸枕與披肩毯等多款療癒實用周邊，最低99元起就能加購帶回家。



▲全聯San-X Universe限定換購包含角落小夥伴自動開合傘、拉拉熊玩偶變形抱頸枕與保溫保冷袋等居家外出好物，全面應對日常通勤與旅行保暖需求。





拉拉熊隨身收納好物

專為通勤族設計的「毛毛玩偶吊飾收納包」觸感相當蓬鬆柔軟，掛在隨身包包上吸睛度十足，能完美收納藍芽耳機等小物，而大容量的「萌萌保溫保冷袋」內層具備良好保溫效果，能輕鬆放入便當盒與飲料，是上班族帶便當或假日出外野餐時，相當推薦入手的生活實用好物。



▲全聯換購登場的角落小夥伴自動開合傘具備一鍵開收功能，搭配拉拉熊與角落小夥伴萌萌保溫保冷袋，讓雨天出門與用餐時光更加療癒便利。





角落小夥伴雨具、造型頸枕超實用

面對忽晴忽雨的天氣，單手即可操控的「自動開合傘」擁有穩固傘架設計，即使遇上陣風也能從容應對，若是經常長途旅行或是辦公室午休，能自由切換型態的「玩偶變形抱頸枕」填充物紮實且觸感極佳，能有效分散頸部壓力，讓休息品質大幅提升，非常值得粉絲掏口袋包款。



▲全聯推出的San-X Universe玩偶變形抱頸枕能彈性切換抱枕與頸枕，搭配親膚保暖的拉拉熊暖暖披肩毯，是辦公室午休與追劇不可或缺的放鬆神器。





拉拉熊保暖毯追劇必備

迎接逐漸轉涼的秋冬季節，辦公室必備這款「暖暖披肩毯」，整體材質親膚柔韌且披覆保暖不顯重，兩用式設計不僅能當作披肩穿戴，也能直接攤開作為蓋腿毯使用，不論是居家追劇還是辦公室空調房保暖都非常合適，兼具極高顏值與生活機能，是這次集點活動不可錯過的黑馬。



▲全聯集點換購推出5款 San-X Universe角色毛毛玩偶吊飾收納包，以及保溫保冷袋、自動開合傘、變形抱頸枕與暖暖披肩毯，包辦日常生活全方位需求。





全聯生活節滿額折百

除了吸睛的周邊加購，全聯生活節更祭出強烈促銷，包含「髮之鑰健髮洗髮精」等多款美妝保養與保健食品皆推出買1送1，搭配指定週末持福利卡滿千現折100元的活動，建議消費者可以事先規劃清單並集中在假日採購，如此一來不僅能輕鬆達標現折，還能順便累積換購積分。



▲全聯生活節強勢回饋，獨家髮之鑰健髮洗髮精與健髮精華祭出買1送1優惠，搭配高露潔與舒酸定牙膏促銷，讓消費者換季清潔保養一站備齊。





毛孩用品優惠全攻略

毛小孩的生活品質同樣不能忽視，本次活動針對寵物家庭推出多款優質選擇，像是「HEROMAMA阿嬤養的益生菌高纖蔬肉凍乾丁」與除臭噴霧皆有甜甜價，大全聯更接力推出「ParkCat無敵貓糧」第2件5折與自動貓砂機加碼優惠，讓飼主能以極高性價比一站購足全家生活所需。



▲全聯生活節同步熱烈開跑，持福利卡至門市購買日用品、功能性保健品及寵物食用品，單筆滿1000元即可享有現折100元優惠，囤貨最划算。





全聯San-X Universe 集點換購活動

活動時間：2026年10月2日至12月31日（換購至2027年1月7日）

集點機制：福利卡友購買日用品（非食品類，排除指定商品），單筆每滿100元贈1積分。

加價換購品項：

毛毛玩偶吊飾收納包（5款隨機）：6積分 + 99元 / 2積分 + 129元

萌萌保溫保冷袋（2款）：6積分 + 189元 / 2積分 + 229元

自動開合傘（2款）：6積分 + 249元 / 2積分 + 299元

玩偶變形抱頸枕（2款）：6積分 + 279元 / 2積分 + 319元

暖暖披肩毯（2款）：6積分 + 299元 / 2積分 + 349元





全聯、大全聯生活節滿額優惠

全聯門市：10月3日至10月26日（每週六、日、一，10/10除外），持福利卡購買全店日用品、功能性保健品、寵物食用品，單筆滿1000元現折100元。

大全聯門市：10月3日至10月5日、10月17日至10月19日，持福利卡購買指定類別單筆滿1000元，送100元現金抵用券。





全聯、大全聯熱門商品優惠必買推薦

活動時間：10月2日至10月15日

優惠品項：

髮之鑰健髮洗髮精 510g：單價 499 元，買 1 送 1（可混搭）

髮之鑰強韌活絡健髮精華 55g：單價 989 元，買 1 送 1

Move Free 益節薑黃＋羅望精萃迷你錠 30 錠：單價 999 元，買 1 送 1

百醫生技水解膠原胜肽粉 30 包：單價 880 元，買 1 送 1

HEROMAMA 益生菌高纖蔬肉凍乾丁 30g：特價 129 元，任 2 包 218 元

ParkCat 無敵貓糧 1kg（10/16～10/29）：單包 591 元，第 2 件 5 折

DORO 多柔貓綠洲全景自動貓砂機（10/2～12/30）：特價 9280 元，享 0 元加購指定貓砂 6 包





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