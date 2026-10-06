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2026阿里山神木下搶攻浪漫商機，阿里山賓館打造頂級山林浪漫婚旅，讓人想婚了

阿里山阿里山賓館婚禮阿里山小火車
2026-10-06 18:55文字：編輯 李維唐 圖片提供:阿里山賓館
編輯 李維唐

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想結婚來阿里山吧！阿里山賓館今年和阿里山國家風景區管理處合作，利用森林神木、小火車、雲海星空規劃出讓新人難忘的婚禮，不出國也能有個充滿風情的婚禮。

10月婚禮旺季，嘉義人氣No.1景點阿里山國家森林遊樂區不僅是大家嚮往的山林秘境，更是許多情侶心目中的夢幻婚旅度假勝地，阿里山賓館整合在地特色與豐富旅遊資源，串聯婚禮喜宴和蜜月假期，今年更攜手阿里山國家風景區管理處，10月16日共同推出「阿里山神木下婚禮」，打造兼具浪漫與儀式感的頂級山林婚旅體驗。

▲阿里山賓館整合在地特色與豐富旅遊資源，攜手阿里山國家風景區管理處推出阿里山神木下婚禮。
▲阿里山賓館整合在地特色與豐富旅遊資源，攜手阿里山國家風景區管理處推出阿里山神木下婚禮。

打造融合音樂與蜜月的專屬喜宴

阿里山擁有高山森林、千年神木、日落雲海與森林火車等獨特景致，長久以來吸引無數準新人走進山林記錄幸福時刻。2026年神木下婚禮邁入第20年，今年特別以「幸福回家」為主軸，阿里山賓館以「家人辦喜事」的溫暖心意，精心規劃專屬喜宴，內容融合了「森林音樂、家族度假、蜜月假期」三大元素，讓新人與親友能在芬多精縈繞的山林間享受輕鬆自在的度假時光，跳脫傳統繁文縟節，讓新人能享受媲美國外婚禮與蜜月兼具的浪漫婚度假方案。

▲結合高山森林、千年神木、日落雲海和森林火車吸引準新人走進山林記錄幸福時刻。
▲結合高山森林、千年神木、日落雲海和森林火車吸引準新人走進山林記錄幸福時刻。

預訂「把星星摘給你」蜜月套房

想在璀璨浩瀚的星空下見證愛情、共度難忘蜜月嗎？除了浪漫的神木下婚禮外，阿里山賓館也針對欲安排甜蜜小旅行的情侶與新人推出限時住房優惠。
限時預訂優惠：即日起～10月26日
專案內容：於阿里山賓館官網預訂「把星星摘給你」蜜月套房
尊榮加碼好禮：即可免費享有 市值5千多元的蜜月專屬禮遇
無論是安排一場微型婚禮，還是浪漫的蜜月度假，都能讓這份浪漫從白天延伸至夜間的璀璨星空下。

▲參與方案可以在璀璨浩瀚的星空下見證愛情、共度難忘蜜月時光。
▲參與方案可以在璀璨浩瀚的星空下見證愛情、共度難忘蜜月時光。
▲阿里山賓館對計劃甜蜜小旅行的情侶與新人推出限時住房優惠。
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