2026阿里山神木下搶攻浪漫商機，阿里山賓館打造頂級山林浪漫婚旅，讓人想婚了

想結婚來阿里山吧！阿里山賓館今年和阿里山國家風景區管理處合作，利用森林神木、小火車、雲海星空規劃出讓新人難忘的婚禮，不出國也能有個充滿風情的婚禮。

10月婚禮旺季，嘉義人氣No.1景點阿里山國家森林遊樂區不僅是大家嚮往的山林秘境，更是許多情侶心目中的夢幻婚旅度假勝地，阿里山賓館整合在地特色與豐富旅遊資源，串聯婚禮喜宴和蜜月假期，今年更攜手阿里山國家風景區管理處，10月16日共同推出「阿里山神木下婚禮」，打造兼具浪漫與儀式感的頂級山林婚旅體驗。

▲阿里山賓館整合在地特色與豐富旅遊資源，攜手阿里山國家風景區管理處推出阿里山神木下婚禮。





打造融合音樂與蜜月的專屬喜宴

阿里山擁有高山森林、千年神木、日落雲海與森林火車等獨特景致，長久以來吸引無數準新人走進山林記錄幸福時刻。2026年神木下婚禮邁入第20年，今年特別以「幸福回家」為主軸，阿里山賓館以「家人辦喜事」的溫暖心意，精心規劃專屬喜宴，內容融合了「森林音樂、家族度假、蜜月假期」三大元素，讓新人與親友能在芬多精縈繞的山林間享受輕鬆自在的度假時光，跳脫傳統繁文縟節，讓新人能享受媲美國外婚禮與蜜月兼具的浪漫婚度假方案。

▲結合高山森林、千年神木、日落雲海和森林火車吸引準新人走進山林記錄幸福時刻。





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