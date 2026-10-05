喝一杯超萌泰奶！泰國手標泰奶「小象玻璃杯」裝橘色奶茶美翻，買還送吸管刷超貼心

手標泰奶這招太會了！編輯王瀅瀅表示，下回去喝的時候別忘記帶一隻小象回家～

去泰國旅遊，來上一杯的知名連鎖手搖品牌手標泰奶（ChaTraMue）已是必備行程。而最近手標將泰國極具代表性的文化象徵融入生活器具中，精心打造出超萌「小象杯（แก้วช้างน้อยครับ／Chang Noi Krub ）」限定造型玻璃杯，讓人在品嚐泰奶的的同時，也能隨時感受滿滿的泰式活力與浪漫。

▲前往泰國旅遊必喝的手標泰奶（ChaTraMue），推出全新限定周邊「小象玻璃杯」，將泰國象徵元素完美融入。

三大配件細節滿滿，倒入招牌泰奶視覺感美翻

這款小象杯的設計可以說是充滿誠意，從杯身、蓋子到吸管都經過細心考量。最核心的杯身特別選用透亮且具有厚度的玻璃材質，拿在手中相當有份量與質感，裝入招牌橘色泰奶後視覺感更是迷人。在材質安全性上，杯身為玻璃、上蓋為彈性矽膠，吸管則採用聚丙烯（PP）材質製作，配件皆部符合食品級標準，讓大家安心享用飲品。

除了吸睛造型外，小象杯在實用容量上也貼近日常手搖需求。它的容量約為570ml（20oz），剛好能裝下近一整杯標準份量的手搖飲，無論是盛裝冰泰奶還是其他飲品都非常剛好。官方IG帳號甚至拍下帶著小象杯前往各大泰國知名景點打卡的reels，整體視覺效果不只療癒又具有滿滿泰式風情；歡迎下回去泰國旅遊的朋友也入手一隻小象，帶它去旅行留下更獨一無二的回憶。



▲小象杯具備 570ml（20oz）實用容量，剛好能裝下近一整杯標準份量的泰式手搖飲。

網讚質感比想像中好，買杯子再送清潔刷超貼心

許多泰國網友在開賣首日搶購後也紛紛驚嘆，這款玻璃杯的實體質感比想像中更加厚實，甚打趣直接把它稱作「手標象」。更貼心的是，只要購買這款杯子，盒內還會免費加碼附贈一支專屬的吸管清潔刷，省去另外採購清潔工具的麻煩，日常保養洗滌變得更加輕鬆便利。

這款兼具實用度與收藏價值的小象杯，自2026年10月1日起正式登場，並於泰國手標泰奶（ChaTraMue）的全國門市同步開賣。單杯售價為350泰銖（約折合新台幣330元），對於喜愛泰國文化或是手標泰奶的粉絲來說，無疑是近期最值得入手的周邊商品之一。無論是作為日常杯具使用，還是擺在桌上當作旅行紀念，都能隨時為生活增添一份活潑可愛的泰式風情。

▲兼具實用與收藏價值的「小象杯」，自2026年10月1日起於泰國手標泰奶門市限定開賣。

Chang Noi Krub 小象玻璃杯（แก้วช้างน้อยครับ） 商品資訊

販售日期：2026年10月1日起

販售地點：泰國 ChaTraMue（ชาตรามือ / 手標泰奶）全門市

售價：350 泰銖（約台幣 330 元）





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