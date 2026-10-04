別再只逛夜市！泰國最新「曼谷半日遊」打卡公式，花市場體驗盤髮、順遊紀念橋拍美照

編輯王瀅瀅表示，如果你逛膩了曼谷的夜市跟百貨公司，不坊來趟帕空鮮花市場吧，說不定你會很喜歡這個行程！

泰國一直以來都是台灣人出國度假的首選熱門地，而最近泰國社群網路上掀起了一股「泰式鮮花盤髮」的新風潮，從曼谷在地年輕人到各國遊客都爭相模仿體驗。只要買一束鮮花或精緻花環綁在頭上，再一路散步到旁邊的橋樑拍下懷舊美照，就能瞬間化身為鏡頭下最有泰式風情的泰式美眉，成為現在造訪曼谷絕對不能錯過的爆紅新選擇。

▲泰國旅遊近年持續推陳出新，到曼谷花市場體驗「鮮花盤髮」，成為深受在地人及外國遊客青睞的全新打卡公式。

泰國Z世代最新打卡公式！選花、盤髮再順遊景點拍美照

這股席捲TikTok與Instagram的熱潮，最初源自一位Gen Z世代的泰國網紅。過去泰國傳統的鮮花花環多半是用來供佛、祈福或戴在手腕上，甚至在結婚禮儀中常見，但這位網紅請花店阿姨幫忙將花環直接綁在自己的髮髻上，並把過程拍成短影音分享。

沒想到這招巧妙將傳統習俗轉化為時尚配件的作法迅速爆紅，甚至引發一連串模仿效應。隨後許多名人與網紅也紛紛加入響應，不僅讓泰式花環有了全新定義，也徹底活絡了曼谷當地的傳統花卉市場，連原本沉寂一時的周邊店家與小吃攤都因此帶動了滿滿商機。

▲遊客在帕空鮮花市場挑選心儀的花環顏色後，由店家親自協助設計專屬的鮮花盤髮造型。

只要120泰銖秒變泰式佳人！帕空鮮花市場與紀念橋美拍攻略

這套浪漫打卡動線起點就在全泰國最大的鮮花批發市場——帕空鮮花市場。市場雖然24小時營業，但非常推薦選在白天人潮比較不擁擠的時候前往。來到這裡，你可以在騎樓下的攤位挑選喜歡的花環顏色，像是粉紅、玫瑰色、白色或藍色都相當熱門，接著花店老闆或髮型師就會在5分鐘內迅速幫你搞定造型，費用大約落在120泰銖左右，連短髮女生也能輕鬆做造型。

綁好浪漫的花環後，除了到隱身在花店樓上的復古咖啡館喝杯冰咖啡休息，傍晚日落時分，也別忘了沿著昭披耶河畔漫步到一旁的「紀念橋（Phra Phutthayotfa Bridge）」，拍幾張復古感爆表的美照；擁有綠色鋼鐵結構的橋身與鮮豔花朵相映成趣，隨手拍都是明信片等級。結束後還能順遊附近的唐人街美食小吃或河畔展覽，感受花香伴隨整天的愜意步調。

▲盤完髮後漫步至紀念橋，復古橋身與鮮艷花朵相映成趣，隨手都能拍出明信片等級的美照。

比起匆忙跑點的觀光行程，這種結合傳統文化美學與在地生活感的小旅行，無疑注入了更多親近自然的溫柔溫度。從揀選鮮花、體驗盤髮到走上橋頭迎接夕陽，每一個步驟都充斥著滿滿的生活儀式感與泰式優雅。下次規劃泰國旅遊行程時，不妨安排半天時間照著這套公式走一趟，親自體驗這股風靡泰國年輕人的浪漫風潮吧。

▲下一趟泰國之旅不妨照著這套熱門打卡公式，來趟融合泰式美學與在地特色的浪漫半日遊。

曼谷半日遊行程 交通資訊懶人包

帕空鮮花市場（Pak Khlong Talat / Bangkok Flower Market）

地點：曼谷Phra Nakhon區Chakraphet Road（翁昂運河與昭披耶河交匯處）

交通方式：搭乘曼谷地鐵MRT至Sanam Chai站，從4號出口出站後步行約5分鐘即可抵達。

紀念橋（Phra Phutthayotfa Bridge / Memorial Bridge / Saphan Phut）

地點：位於帕空鮮花市場與Yodpiman River Walk商場旁，橫跨昭披耶河。

交通方式：從帕空鮮花市場沿著Chakraphet Road或昭披耶河畔步道步行約3至5分鐘即可順遊抵達。





看更多泰國旅遊

推薦閱讀：幫包包過安檢？泰國爆紅「X光拍貼機」包內小物全看光，還能自製超可愛行李吊牌

推薦閱讀：還在吸薄荷款？泰國全新「咖啡味鼻通」紅爆社群，不攝取咖啡因也能24時吸咖啡香醒腦

推薦閱讀：5泰銖泰奶還不喝爆！泰國正夯「5元袋裝迷你泰奶」復古風，不怕熱量還能治選擇障礙。

