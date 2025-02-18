台北麻辣火鍋推薦9間必吃！台北火鍋控聚餐吃麻辣火鍋，可不能只會吃馬辣、鼎王等知名連鎖店家，台北有許多非大型連鎖的在地麻辣火鍋，每間都很有人氣，濃郁的香麻氣息加上鴨血豆腐，冬天、夏天吃都很過癮，窩客島這次推薦你9間「台北麻辣火鍋」，不管是台北老字號麻辣火鍋、一人就能開鍋的麻辣火鍋，以及麻辣火鍋吃到飽通通都有，台北火鍋控不知道就太弱了。



▲台北麻辣火鍋推薦必吃9選，西門町宵夜麻辣鍋、台北麻辣火鍋吃到飽推薦 / WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋除了有著超強果凍鴨血的「詹記」外，位在捷運忠孝新生站附近的「藍記麻辣火鍋」，以及隱藏在東區公寓2至4樓的「橋頭麻辣火鍋」，都是台北必吃的麻辣火鍋老字號，人氣好到常常需要現場排隊；想要大吃一頓的話，則有「石‧撈麻辣鴛鴦鍋」、「椒心苑麻辣鍋」等麻辣火鍋吃到飽，平日午餐698元，平日晚餐、假日798元，蔬食、飲料、配餐自助吧，以及肉類都能吃到飽，火鍋控聚餐絕對吃得超滿足。



▲台北麻辣火鍋9間人氣店名單，東區麻辣鍋老店、忠孝新生站藍記麻辣火鍋排隊也要吃 / WalkerLand窩客島整理



台北東區麻辣火鍋老字號：橋頭麻辣火鍋

部落客 Jun 造訪 橋頭麻辣火鍋 說：

老舊公寓2~4樓麻辣鍋在東區飄香30年，以港式口味藥膳麻辣鍋，與獨門香菜白鍋，吸引一票麻辣鍋愛好者，就連平時不吃辣的嚐過後都讚不絕口，只能說薑還是老的辣，店還是老的香～



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橋頭麻辣火鍋

地址：台北市大安區敦化南路1段157號

電話：02-2777-5608

完整介紹由部落客「Jun」於窩客島分享：台北市大安區《台北‧大安》橋頭麻辣鍋-老公寓藏著超人氣麻辣鍋 嗜辣嗜鍋不容錯過



▲台北東區麻辣火鍋老字號：橋頭麻辣火鍋，忠孝敦化站麻辣鍋開到凌晨2點 /Jun 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北東區麻辣火鍋老字號：橋頭麻辣火鍋，獨特港式風味香菜皮蛋豆腐鍋也必點 /Jun 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋老字號開到凌晨2點：藍記麻辣火鍋

部落客 李大人吃遊記 造訪 藍記麻辣火鍋 說：

不能預約要現場候位，店員跟老闆講話都比較直爽。鴨血每一塊都超大，吃起來很過癮滿足，湯底也不錯喝，但喜歡辣的建議從中辣起跳。



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藍記麻辣火鍋

地址：台北市中正區金山南路一段19號

電話：02-2322-4523

完整介紹由部落客「李大人吃遊記」於窩客島分享：【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約



▲台北麻辣火鍋老字號開到凌晨2點：藍記麻辣火鍋，離捷運忠孝新生站步行7分鐘就到 /李大人吃遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



▲堪稱台北宵夜麻辣火鍋始祖：藍記麻辣火鍋，營業30年以上只開放現場訂位 /李大人吃遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋必吃推薦：詹記麻辣火鍋

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 詹記麻辣火鍋 說：

麻辣鴛鴦鍋一上就附基本鍋底因為一行人有半數以上不太能吃辣，但可以吃鴨血豆腐XD，所以辣鍋有跟服務生說要小辣，鴨血豆腐若是還要再加則另外收費。



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詹記麻辣火鍋

地址：台北市萬華區成都路81號B1

電話：02-2311-1800

完整介紹由部落客「洋洋的吃喝玩樂」於窩客島分享：【萬華美食推薦】詹記麻辣火鍋西門大世界：台式麻辣鍋的經典重現，鴨血豆腐必吃！︱捷運西門交通、菜單、評價



▲台北麻辣火鍋必吃推薦：詹記麻辣火鍋，超強麻辣鴨血必點 /洋洋的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣火鍋必吃推薦：詹記麻辣火鍋，開到凌晨1點宵夜也能吃 /洋洋的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋一人也能吃：紅九九個人麻辣鴛鴦鍋

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 紅九九個人麻辣鴛鴦鍋 說：

他們的麻辣鍋底可以喝得出來有花椒、青花椒、辣油八角、等香料味道，湯頭微辣但很香麻，如果不夠辣的話才可以加辣油，若你覺得不夠嗎還可以去醬料區拿青花椒來加，這個麻辣鍋底拿來涮肉真的超有滋味。



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紅九九個人麻辣鴛鴦鍋

地址：台北市松山區南京東路四段179巷3號

電話：02-8786-7299

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市松山區Google評分高評分4.8分!紅久久個人精緻四川麻辣鍋，食尚玩家推薦!台北一個人也能品嘗美味麻辣鍋



▲台北麻辣火鍋一人也能吃：紅九九個人麻辣鴛鴦鍋，小巨蛋美食推薦 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣火鍋一人也能吃：紅九九個人麻辣鴛鴦鍋，小巨蛋美食推薦 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋吃到飽698元開吃：石‧撈麻辣鴛鴦鍋

部落客 愛玩女王 造訪 石‧撈麻辣鴛鴦鍋 說：

這款獨門秘製特調地獄辣醬，就是重度辣上癮者才能享用辣王，女王個人也不敢輕易嚐試，看這列紅色醬汁沾上肉片，女王淺嚐一口就被辣得過癮，完全沒敢吃完~哈，重度吃辣的勇者們請自己嚐試吧!



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石‧撈麻辣鴛鴦鍋

地址：台北市中山區松江路95-1號3樓

電話：02-2500-6667

完整介紹由部落客「愛玩女王」於窩客島分享：石‧撈麻辣鴛鴦鍋-松江南京麻辣火鍋|火鍋吃到飽$598起，頂級肉品、海鮮、甜點、啤酒無限暢飲吃到飽，尾牙春酒聚餐必訪，台北中山區吃到飽推薦



▲台北麻辣火鍋吃到飽698元開吃：石‧撈麻辣鴛鴦鍋，就在捷運松江南京站附近 /愛玩女王 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣火鍋吃到飽698元開吃：石‧撈麻辣鴛鴦鍋，就在捷運松江南京站附近 /愛玩女王 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋正宗四川風味必吃：小膳香成都麻辣火鍋

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 小膳香成都麻辣火鍋 說：

大家別以為看到滿滿辣椒很可怕，其實口感是微小辣，不是會噴火的哪種啦ＸＤ，花椒麻的香氣很濃郁，口感帶辣不死鹹，涮牛肉超好吃。



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小膳香成都麻辣火鍋

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷40-2號

電話：02-8772-0007

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：正宗四川成都口味！榮獲台北市政府112年『美食在台北、鍋際大賞』



▲台北麻辣火鍋正宗四川風味必吃：小膳香成都麻辣火鍋，從捷運忠孝敦化站步行6分鐘即可 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣火鍋正宗四川風味必吃：小膳香成都麻辣火鍋，辣椒山丘麻辣牛肉必點 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋吃到飽推薦：椒心苑麻辣鍋

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 椒心苑麻辣鍋 說：

捷運南京復興站與松江南京站中間，步行約5-10分鐘，是人氣相當高且相對平價的火鍋吃到飽，平日午餐698，晚餐跟假日798就能吃到14種肉品、9種海鮮、11種口味進口冰淇淋與多種蔬菜與火鍋料。



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椒心苑麻辣鍋

地址：台北市中山區南京東路三段22號

電話：02-2501-9955

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北市中山區台北火鍋 椒心苑麻辣鍋｜食材多樣品質絕佳的吃到飽火鍋!



▲台北麻辣火鍋吃到飽推薦：椒心苑麻辣鍋，價格平日午餐698元，晚餐、假日798元 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣鴛鴦火鍋吃到飽推薦：椒心苑麻辣鍋，捷運松江南京站步行5分鐘的距離 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣火鍋推薦：鎰鼎火鍋

部落客 PiGx3金豬三兄弟 造訪 鎰鼎火鍋 說：

櫻桃燒鴨胸我超級大推，不只一般火鍋店少見，重點也超級銷魂好吃，炙燒過的櫻桃燒鴨胸肥瘦適中口感嫩實多汁，鮮甜還有炙燒味，不管是與湯底還是醬料都很搭好吃入口!一片接一片!



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鎰鼎火鍋

地址：台北市中山區松江路38巷2號

電話：02-2567-9133

完整介紹由部落客「PiGx3金豬三兄弟」於窩客島分享：松江南京美食|鎰鼎火鍋-隱藏在巷弄內美味龍蝦.櫻桃燒鴨胸火鍋推薦!裝潢古風雅緻



▲捷運松江南京站台北麻辣火鍋推薦：鎰鼎火鍋，獨家漢方麻辣鍋湯頭 /PiGx3金豬三兄弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣火鍋推薦：鎰鼎火鍋，肉品有少見的櫻桃燒鴨胸 /PiGx3金豬三兄弟 提供、WalkerLand窩客島整理



台北麻辣鴛鴦火鍋推薦：辛喬麻辣私房湯底麻辣鴛鴦

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 辛喬麻辣私房湯底麻辣鴛鴦 說：

滑嫩富彈性、無腥味的滷鴨血、細嫩吃得到黃豆香氣的滷豆腐，煮製一段時間後吸滿了手炒麻辣湯頭香氣，更加美味，還可以免費無限續加！



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辛喬麻辣私房湯底麻辣鴛鴦

地址：台北市信義區松仁路182號

電話：02-2720-1855

完整介紹由部落客「冠婷｜生活趣」於窩客島分享：信義區麻辣鍋_辛喬麻辣，嗜辣控麻辣天堂，靈魂手炒麻辣湯底Ft.金門酸白菜湯底，黃牛胸肉好頂_菜單



▲台北麻辣鴛鴦火鍋推薦：辛喬麻辣私房湯底麻辣鴛鴦，捷運象山站步行10分鐘內就能抵達 /冠婷｜生活趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北麻辣鴛鴦火鍋推薦：辛喬麻辣私房湯底麻辣鴛鴦，信義區麻辣鍋推薦/冠婷｜生活趣 提供、WalkerLand窩客島整理