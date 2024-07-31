信義區麻辣鍋_辛喬麻辣─信義區火鍋推薦，嗜辣控麻辣天堂，牛骨、蔬果、數十種中藥材、私房煉製手炒底料「手炒麻辣湯底」Ft.雞骨、蔬果、金門高粱酒粕酸白菜「金門酸白菜湯底」，無限續加湯底豆腐、鴨血好好吃！老饕推薦必點：黃金5秒「本地黃牛胸肉」、米其林星級餐廳指定「屏東東寶黑豬梅花肉」、鮮味爆擊「澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵」、涮嘴口感系「爆汁牛筋丸」、「南門手工蛋餃」、「基隆三記魚餃」、「台南魚冊」、吃得到鬆軟芋頭塊「大甲芋頭丸」、迷人滷汁香「滷雙拼」，道地酸辣粉、麻香小酥肉_附菜單，象山捷運站美食、信義區聚餐、信義區宵夜、信義區晚餐

目錄索引

1. 關於辛喬麻辣

2. 交通指引_辛喬麻辣

3. 辛喬麻辣環境開箱

3.1 辛喬麻辣_接待區

3.2 辛喬麻辣_製餐區

3.3 辛喬麻辣_用餐空間

3.4 辛喬麻辣_醬料自助區

4. 辛喬麻辣無地雷餐點分享

4.1 經典鴛鴦鍋人氣湯底

嗜辣控新歡_手炒麻辣

不吃辣超愛_金門酸白菜

4.2 人氣TOP1 本地黃牛胸肉

4.3 人氣TOP2 屏東六堆黑豬梅花肉

4.4 人氣TOP3 澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵

4.5 人氣TOP4 滷雙拼

4.6 人氣TOP5 麻香小酥肉

4.7 麻辣鍋良伴

老字號人氣火鍋料_綜合鍋料拼盤

辛喬嚴選_綜合蔬菜盤

4.8 人氣副食_酸辣粉

4.9 人氣副食_麻辣乾拌麵

4.10 辛喬特調

酸甜開胃_大人的烏梅汁

夏日清爽_輕檸琴酒

5. 消費資訊

5.1 辛喬麻辣評價

5.2 辛喬麻辣菜單

6. 信義區麻辣鍋相關資訊

6.1 品牌資訊

「信義區麻辣鍋_信義區火鍋推薦」

「象山捷運站美食_信義區聚餐_信義區宵夜_信義區晚餐」

辛喬麻辣在哪裡

辛喬麻辣位於台北市信義區松仁路182號，近象山公園、象山步道入口、象山捷運站2號出口，附近有公車站、捷運站、汽車停車格、機車停車格、汽車收費停車場。

辛喬麻辣環境_餐點特色

「簡約舒適用餐空間_質感火鍋主題餐酒館_卡座式設計」

「嗜辣控新選擇_獨家手炒麻辣湯頭Ft.金門酸白菜湯頭」

「辛喬嚴選火鍋食材_米其林星級餐廳指定肉品_老字號人氣火鍋料」

「麻辣鍋新體驗_爽嗑麻辣鍋佐獨創特色調酒」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_信義國中站(松仁)，走路3分鐘、捷運_象山捷運站2號出口，走路9分鐘

機車：附近機車停車格_松仁路

汽車：附近汽車停車格_松仁路、Times_松仁路停車場，走路1分鐘；臺北市災害應變中心地下停車場 ，走路5分鐘

象山公園、象山步道入口附近_象山捷運站2號出口_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場

象山公園、象山步道入口附近，選址於台北市信義區松仁路的辛喬麻辣，地理位置非常不錯，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，騎車、開車免擔心找不到停車位，適合與家人們、朋友們前往享受美味的麻辣鍋。

麻辣鍋餐廳門口

跟姊妹們的小周末聚餐，選擇到距離象山捷運站不遠、2023年底開幕至今已獲許多饕客喜愛推薦的高評價麻辣鍋專賣─辛喬麻辣。

搭乘捷運到象山捷運站下車後，從2號出口走不到10分鐘即可看到位於右手邊的辛喬麻辣招牌。

接待區

走進辛喬麻辣，由外場人員協助帶入已安排好的座位。

用餐可使用：現金、信用卡、ApplePay等方式付款。

兒童座椅

有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用，解放雙手爽嗑麻辣鍋。

製餐區

每天熬煮獨家手炒麻辣湯底、金門酸白菜湯底、準備現切肉品、火鍋食材的空間，維持得相當乾淨，讓喜愛麻辣鍋的朋友們吃得美味也吃得安心。

現切肉品

按照點單順序，依序現切原塊肉 → 擺盤 → 出餐。

質感用餐空間

選用帶有溫度感的木質調為主設計，搭配紅棕色牆面、自帶高質感的皮質座椅、設計款燈飾，營造明亮、舒適、風格高雅的用餐空間。

卡座式設計

用餐座位採用不會互相影響的卡座式設計，確保維持一定的前後桌距，讓每個走進辛喬麻辣的饕客們都可以放鬆地享受加入滿滿用心的美味麻辣鍋。

用餐座位均為4人桌，線上訂位頁面至多可訂8人用餐，8人以上需打電話預訂，方便外場人員協助預留相鄰的用餐座位。

桌面擺設

高顏值瓦斯爐、分食碗、盤、筷子、兩副湯勺、兩副撈勺、桌上型垃圾桶、紙巾、濕紙巾均整齊地備妥於桌面上，準備好迎接即將到訪的饕客們。

4人桌

洗手間

附設潔淨、無異味的洗手間，有放置漱口水可拿取漱口、清潔，維持口氣清新。

醬料自助區

準備適合搭配麻辣鍋的經典調料，有：蒜頭、蒜苗、辛喬自製(沙茶醬、腐乳醬、胡麻醬)、辣椒、醬油、香油、白醋、蠔油等。

獨立醬料勺

使用有蓋子的容器盛裝，附上獨立撈勺、名稱，方便調製醬料時參考。

這餐點了：

鴛鴦鍋_手炒麻辣、金門酸白菜

本地黃牛胸肉

屏東六堆黑豬梅花肉

澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵

滷雙拼

麻香小酥肉

綜合鍋料拼盤

綜合蔬菜盤

酸辣粉

麻辣乾拌麵

大人的烏梅汁

輕檸琴酒

經典鴛鴦鍋搭配 另收 350元

第一次到辛喬麻辣吃飯，選擇最多人點的經典鴛鴦鍋組合：手炒麻辣 Ft.金門酸白菜。

每桌開鍋費為350元，可任選一款湯底；升級經典鴛鴦鍋搭配，另加350元。

嗜辣控新歡_手炒麻辣

桌邊服務_手炒麻辣

會由外場人員到桌邊讓每位顧客品嚐麻辣湯的基底湯_牛骨藥膳，上鍋後會將藤椒、月桂葉、蒜苗、私房煉製的手炒麻辣底料加入麻辣鍋中。

手炒麻辣湯底鴨血、豆腐可免費續加

每天使用牛骨、蔬果、數十種中藥材，經過火侯、時間堆疊成就的獨家牛骨藥膳湯，加入私房煉製手炒底料後的湯頭香氣層次豐富，入口的辣感是溫順、不刺激的。

滑嫩富彈性、無腥味的滷鴨血、細嫩吃得到黃豆香氣的滷豆腐，煮製一段時間後吸滿了手炒麻辣湯頭香氣，更加美味，還可以免費無限續加！！！

不吃辣超愛_金門酸白菜

金門酸白菜

使用「雞骨」增加湯頭鮮味濃郁度、「蔬果」提升湯底層次感、湯底靈魂「金門高粱酒粕發酵酸白菜」，熬煮的金門酸白菜，成就清既清甜又帶有適中酸味的清爽型湯底，非常適合涮煮各種蔬菜、海鮮。

真材實料

金門酸白菜湯底，太有料了吧！！！

隨勺一撈都有滿滿的黃金比例叉燒肉、酸白菜、孔隙吸飽湯頭精華的多汁凍豆腐。

人氣TOP1 本地黃牛胸肉

本地黃牛胸肉 580元

看起來都是油脂很油吧！？

No No No，本地黃牛胸肉是取自台灣本地黃牛，肉質細嫩且富有彈性的部位，牛胸肉的白色部分主要是筋膜，而不是脂肪，即使不喜歡肥肉的朋友們也是一片入魂，一片接一片入口。

將本地黃牛胸肉放到金門酸白菜湯底中涮煮，建議涮個黃金5秒鐘大約五分熟入口，可以吃到保持肉質嫩度與彈性的最佳口感。

人氣TOP2 屏東六堆黑豬梅花肉

屏東六堆黑豬梅花肉 650元

米其林星級餐廳指定的頂級豬肉，在辛喬麻辣吃得到！

以細嫩肉質、均勻油花分布聞名、來自台灣六堆的黑豬梅花肉，涮煮後的口感是軟嫩有彈性的，完全沒有一般豬肉的腥味。

屏東六堆黑豬的飼養過程非常講究，涮至七八分熟入口，可以吃到最佳嫩度、彈性、飽滿肉汁的完美口感。

人氣TOP3 澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵

澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵 220元

使用澎湖的虎斑花枝打成漿，拌入蝦仁、花枝塊增添口感層次，並附上一勺滿滿的蝦卵。

經過攪拌後放入鍋中煮熟，口感紮實、彈牙，吃得到Q脆蝦仁、花枝，與增添整體鮮味的蝦卵，整個花枝滑的口感蠻豐富的。

人氣TOP4 滷雙拼

滷雙拼 360元

麻辣鍋必點的食材肯定有這樣的吧！

獨家配方滷製相當入味的滷肥腸、滷牛肚。

經過精心處理、完全沒有腥味、口感軟綿入味、越嚼越香的滷肥腸；久煮後保有Q彈口感、越煮越好吃的滷牛肚，我都愛。

人氣TOP5 麻香小酥肉

麻香小酥肉 180元

麻辣鍋良伴

老字號人氣火鍋料_綜合鍋料拼盤

嚴選來自老字號火鍋料名店的超人氣火鍋料，爆汁手工牛筋丸、手工獅子丸、南門市場「手工蛋餃」、台南魚冊、手工燕丸、基隆知名的三記「手工魚餃」，通通吃得到~

爆汁牛筋丸

手工製作添加牛筋的爆汁牛筋丸，口感緊實彈牙，一口咬下就爆汁，享受在嘴裡噴發的肉鮮味。

手工獅子丸、台南魚冊

喜歡魚漿外皮包裹香菇、芹菜等配料，口感豐富、清爽不油膩的台南魚冊，會想再單點一份。

三記魚餃、大甲芋頭丸

辛喬嚴選_綜合蔬菜盤

加入金門酸白菜湯、手炒麻辣湯煮都有搭~

高麗菜、大白菜、杏鮑菇、金針菇、雪白菇、水果玉米、玉米筍、牛番茄、奶油白菜等。

把蔬菜加入手炒麻辣湯底中煮，可以平衡麻辣火鍋原有的辛感，多一點清甜。

人氣副食_酸辣粉

酸辣粉 80元

將煮熟的寬粉加入辛喬特製酸辣粉調味，堆疊酸甜中帶有辣感的涮嘴酸辣粉。

口感軟Q、吃得到馥郁麻油香氣，有甜、有酸、有辣。

人氣副食_麻辣乾拌麵

麻辣乾拌麵 80元

選用吃得到麵香有嚼勁的老製麵廠麵條，淋入特製麻辣醬汁。



麵條與特製麻辣醬汁完美融合，每一口都吃得到濃郁的花椒麻香，讓人一口接一口，短短不到5分鐘已空碗。

辛喬特調

獨創特調

依照不同風味加入烏梅、藤椒等元素，由辛喬麻辣獨家打造的Ginhighball，店家也特別選用酒吧使用的長冰，吃鍋之餘，還能維持調酒地風味。

酸甜開胃_大人的烏梅汁

大人的烏梅汁 280元

紅烏龍茶、梅子、烏梅，堆疊大人的烏梅汁，帶有濃厚的煙燻酸香、洛神花的獨特香氣，跟麻辣鍋很搭。

夏日清爽_輕檸琴酒

輕檸琴酒 260元

以琴酒為基底，加入檸檬、輕檸葉、馬告、杜松子等元素。

可以喝到加入氣泡水的氣泡感、清新的檸檬香氣，相當清爽、不甜口、酒感不高，平衡麻辣鍋的辣感。

飯後甜點

飯後甜點會依據季節變化，這天供應的是手工仙草凍Ft.香草冰淇淋。

口感滑嫩，仙草淡雅的甘苦清香，很適合在享用完麻辣火鍋後作為清爽的結尾。

消費資訊

用餐日期：2024_07月

付款方式：現金、信用卡、ApplePay

_每桌開鍋費350元起，需含一份肉品；六人以上用餐需開兩鍋

辛喬麻辣評價

信義區麻辣鍋，小周末聚餐選擇到象山捷運站附近、擁有眾多好評的信義區火鍋店─辛喬麻辣。

在卡座式設計，可以完全放鬆爽嗑麻辣鍋的簡約舒適用餐空間裡，點了菜單上推薦的火鍋食材，放入手炒麻辣湯底、金門酸白菜湯中煮熟後分食，除了厚工熬煮的醇厚系湯頭外，其中的米其林星期餐廳指定屏東六堆黑豬梅花肉、黃金5秒5分熟本地黃牛胸肉、辛喬麻辣獨創特調都蠻有記憶點的，讓人想為了費心熬煮的靈魂麻辣湯頭、精心蒐羅的優質食材再來吃。

辛喬麻辣菜單

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋_辛喬麻辣菜單，來源：辛喬麻辣線上訂位，2024_07月

信義區麻辣鍋相關資訊

辛喬麻辣

類型：信義區麻辣鍋、信義區火鍋推薦、象山捷運站美食、信義區聚餐、信義區宵夜、信義區晚餐

設施：洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

二~五 17：00~23：00 (週一公休)

六、日 12：00~23：00

📍 地址：台北市信義區松仁路182號

📞 預約專線：02 2720 1855

辛喬麻辣線上訂位

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