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【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約

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2025-01-01 00:00:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

李大人吃遊記

藍記麻辣鍋是創立於路邊攤的麻辣鍋，創立到現在30多年，營業到半夜兩點鐘，是老牌的麻辣火鍋，現場候位是他最大的特色。位置在金山濟南交叉口，華山附近，捷運忠孝新生站走路7分鐘可達。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

台北中正美食 藍記麻辣鍋 店家資訊

藍記麻辣鍋地址：100台北市中正區金山南路一段19號
電話： 02-23224523
營業時間：週一到週六，18:00–02:00

台北中正美食 藍記麻辣鍋 外觀與內部環境

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

藍記麻辣鍋」紅底黃字的大招牌，數十年如一日，非常顯眼。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

一樓約有九桌，還有二樓，只是都不能預約，必須現場候位。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

藍記麻辣鍋」在金山南路的地址最少也有20年，可說是麻辣鍋的先鋒，在當時相當受到歡迎。

台北中正美食 藍記麻辣鍋 美食菜單

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

藍記麻辣鍋」是單點的火鍋，鍋底就包含了鴨血、凍豆腐跟白菜。

台北中正美食 藍記麻辣鍋 美味上桌

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

老牌火鍋店的醬料都好簡單，醬油、辣醬、麻油、白醋、蔥花，然後就沒了。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

牛肉片頗大，但價格有點高。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

豬肉跟牛肉差100元，也是沒有在客氣的。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

單點的各道配菜。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

鍋底附的鴨血，每個都相當大塊，出乎意料之外。。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

整個湯底很溫和，即使是小辣也不會有太大的感覺。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

茼蒿很新鮮，今年算是首吃了！

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

肉片很大，一口吃一塊很過癮。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

芋頭鬆軟香甜，玉米好脆好甜，很喜歡。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

可惜的是油條，是只炸過一次的那種，少了老油條的硬度厚實口感。

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血

搭配火鍋料各式餃類，不知不覺就嗑完整鍋。

整體來說「藍記麻辣鍋」很有老闆個人特色，不能預約要現場候位，店員跟老闆講話都比較直爽。

鴨血每一塊都超大，吃起來很過癮滿足，湯底也不錯喝，但喜歡辣的建議從中辣起跳。

與詹記麻辣鍋差不多，單點的價格都會偏高一點，如果是偶爾宵夜場聚會聊天，是很適合的。

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台北中正美食 藍記麻辣鍋 交通地圖

藍記麻辣鍋
地址：100台北市中正區金山南路一段19號
電話：02-23224523
營業時間：週一到週六，18:00–02:00

 

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藍記麻辣火鍋

phone02-2322-4523
place台北市中正區金山南路一段19號
3.31 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.20
裝潢氣氛
2.90
CP值
3.00
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