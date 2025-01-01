藍記麻辣鍋是創立於路邊攤的麻辣鍋，創立到現在30多年，營業到半夜兩點鐘，是老牌的麻辣火鍋，現場候位是他最大的特色。位置在金山濟南交叉口，華山附近，捷運忠孝新生站走路7分鐘可達。
藍記麻辣鍋地址：100台北市中正區金山南路一段19號
電話： 02-23224523
營業時間：週一到週六，18:00–02:00
「藍記麻辣鍋」紅底黃字的大招牌，數十年如一日，非常顯眼。
一樓約有九桌，還有二樓，只是都不能預約，必須現場候位。
「藍記麻辣鍋」在金山南路的地址最少也有20年，可說是麻辣鍋的先鋒，在當時相當受到歡迎。
「藍記麻辣鍋」是單點的火鍋，鍋底就包含了鴨血、凍豆腐跟白菜。
老牌火鍋店的醬料都好簡單，醬油、辣醬、麻油、白醋、蔥花，然後就沒了。
牛肉片頗大，但價格有點高。
豬肉跟牛肉差100元，也是沒有在客氣的。
單點的各道配菜。
鍋底附的鴨血，每個都相當大塊，出乎意料之外。。
整個湯底很溫和，即使是小辣也不會有太大的感覺。
茼蒿很新鮮，今年算是首吃了！
肉片很大，一口吃一塊很過癮。
芋頭鬆軟香甜，玉米好脆好甜，很喜歡。
可惜的是油條，是只炸過一次的那種，少了老油條的硬度厚實口感。
搭配火鍋料各式餃類，不知不覺就嗑完整鍋。
整體來說「藍記麻辣鍋」很有老闆個人特色，不能預約要現場候位，店員跟老闆講話都比較直爽。
鴨血每一塊都超大，吃起來很過癮滿足，湯底也不錯喝，但喜歡辣的建議從中辣起跳。
與詹記麻辣鍋差不多，單點的價格都會偏高一點，如果是偶爾宵夜場聚會聊天，是很適合的。
藍記麻辣鍋
地址：100台北市中正區金山南路一段19號
電話：02-23224523
營業時間：週一到週六，18:00–02:00