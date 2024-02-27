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松山區這間老字號個人精緻麻辣鍋真的超想推薦給你們，這間松山區必吃麻辣鍋，湯頭溫順香麻，提供的肉品品質也很棒，重點是可以個人獨享哦

目錄 紅九九個人麻辣鴛鴦鍋位置 紅九九店內環境介紹 紅九九菜單介紹 紅九九個人精緻鍋介紹 紅九九麻辣鍋底香麻夠勁

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋位置

這間紅九九麻辣鍋記得以前是在延吉街上

但不知道何時搬遷至南京三民站附近

但如果從最近的捷運站走過來大概5分鐘

紅九九店內環境介紹

店內環境蠻中國風格的，店內主要以紅黑色作為主，目測約能容納40幾位客人

店內主要都是二、四人座位，如果要個人用餐

的話，店家應該會安排二人座

紅九九麻辣鍋提供的醬料選項也挺豐富的

除了基本蔥花、蒜末、沙茶獎之外

還有提供青花椒，跟花生粉還有白砂糖

店內也由完美醬料的搭配，如果不知道要怎用調味醬的話，可直接參考店家的調配方法

紅九九菜單介紹

現在使用手機點餐真的是個新趨勢，來這邊也是使用手機點餐哦

紅九九主要是提供個人精緻套餐，包含青菜盤、肉品、綜合拼盤、精緻甜點、飲品可逐一選擇

鍋底有5種可選，麻辣鍋還有提供五辛素口味

如果能接受五辛素的素食者，也能來這邊用餐

他們的雙人套餐看起來也是相當厲害

尤其是他們的九重宮格超吸睛，裡面可以任選自己想要的品類

紅九九個人精緻鍋介紹

個人覺得這個精緻鍋真的算很有誠意

上桌時會像吃西式下午茶一樣，有給下午茶層架，從上到下依序為蔬菜綜合盤、肉品、海鮮品項，有看到菜單說明，建議客人可以依照這順序食用火鍋，會比較舒服的吃麻辣鍋

這個餐點一上桌就讓威廉笑呵呵

感覺讓他直接顱內高潮

店家提供的蔬菜綜合盤

除了豆皮外，幾乎都使提供原型食物，這讓人覺得很安心，份量也不算少

紅九九提供的肉品跟份量是真的不錯

我們選擇特選牛五花跟大背肩牛肉

五花牛肉油脂豐富，大背肩牛肉質纖維比較多

兩種肉品吃起來差異蠻大的，但肉品的品質真的不差，不是一般冷凍肉

配餐的部分我們一人選海鮮拼盤，一人選秘製老滷拼盤，這樣可吃到兩種不同風味的配餐

海鮮拼盤有白蝦、鮮蚵、魚片、蛤蠣

秘製老滷拼盤內有滷牛肚、滷牛筋、跟滷大腸

食材本身有將滷汁滷到入味，用麻辣鍋涮過後，味道很不錯，唯獨滷大腸的味道重了點

但搭配他們的麻辣鍋底，真的會讓你感受到香麻的滋味

紅九九麻辣鍋底香麻夠勁

這家麻辣鍋底的湯頭真的是非常推薦

除了裡面的鴨血跟豆腐可以續點之外

湯頭的層次感也非常的豐富

他們的麻辣鍋底可以喝得出來有花椒、青花椒、辣油八角、等香料味道

湯頭微辣但很香麻，如果不夠辣的話才可以加辣油，若你覺得不夠嗎還可以去醬料區拿青花椒來加，這個麻辣鍋底拿來涮肉真的超有滋味

兩個人各點一個精緻麻辣鍋組合，看起來就是有夠高級有夠爽

餐點的時候提供一個抹茶霜淇淋，可以瞬間化成吃麻辣鍋的油膩感

整套個人金是麻辣鍋吃下來讓我們覺得非常的痛快，雖然費用跟吃到飽麻辣差不了多少

如果想要一個人來吃麻辣鍋這間絕對推薦

店家/景點資訊

店家名稱：紅九九個人麻辣鴛鴦鍋

所在地址：105臺灣台北市松山區南京東路四段179巷3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-23:00

店家電話：02 8786 7299 Google即時導航





交通資訊

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