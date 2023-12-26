口感又麻又香不死鹹，麻辣/酸菜酥肉鴛鴦鍋有夠讚！雙椒牛肉/麻辣牛肉/藤椒牛舌/大片腰內，口感滑嫩、沒有肉腥味，絕對是水準之上的品質

誰說一定要出國，才能吃到正宗成都麻辣火鍋，位顧東區的《小膳香成都麻辣火鍋》口感超道地，好吃不打槍，湯頭肉品都不錯

撰文。拍攝／呂萱萱

位於熱鬧的台北市東區，忠孝東路四段的巷弄內(靠市民大道及延吉街)捷運忠孝敦化站步行約5分鐘可到，開車的朋友可以停市民大道的停車場

店內裝潢古色古香，木雕花的窗框、木製中式桌椅，營造滿滿的中式格調，相當有質感

麻辣/酸菜酥肉鴛鴦鍋

我們這次的鍋底， 是『麻辣/酸菜酥肉鴛鴦鍋』

大家別以為看到滿滿辣椒很可怕，其實口感是微小辣，不是會噴火的哪種啦ＸＤ，花椒麻的香氣很濃郁，口感帶辣不死鹹，涮牛肉超好吃

（如下圖）酸菜酥肉口感厚實香濃、微微的酸味很解膩，也可以中和一下麻辣鍋的辣度，裡面的酥肉吸飽了湯汁，非常入味，我個人很喜歡

雙椒牛肉

功夫熊貓的特色擺盤超可愛！選用台灣溫體牛肉，咬起來嫩中帶勁，吃得到肉質本身的甜味，但記得別煮太久哦，下鍋涮幾秒就可以吃了

麻辣牛肉

一樣也是選用採用台灣溫體牛肉，牛肉沾滿辣椒香料（幾乎快看不到牛肉了）因為已經有辣度，所以不用沾醬料就很好吃

英雄排骨

採用新鮮的豬南排，煮愈久愈有味道，所以建議一開始先放鍋底開始煮，最後再來吃它

我們就煮了超過30分鐘，吸收滿滿的的辣麻香，口感軟嫩很好咬

麻辣豬鼻筋(每日限量)

這食材也是取之不易，因為一隻豬只有二根鼻筋，咬起來有點像雞爪中間的那塊筋肉，口感脆脆的

本地雪花牛(每日限量)

採用台灣本地的溫體牛，取自於牛背部脂肪較豐盈的肉（老闆說一次只能切成四份）咬起來入口即化，相當軟嫩

藤椒牛舌(每日限量)

店家嚴選食材品質，只取牛舌最精華的地方（不是坊間的重組肉哦）品嚐得到油脂，但沒有油膩感，口感Ｑ彈又鮮甜

大刀腰片(每日限量)

看到我都嚇了一跳，這腰片也太巨大了吧，問了老闆才知道，原來有特地選用比較大的豬隻

鮮度十足，咬起來有脆度，不會『呼呼』的(台語)

脆牛胸

一開始看到大片白色，想說會不會太肥了？！原來這不是脂肪啦，口感富有嚼勁，一口咬下唇齒留香

豬蛋蛋旁邊的肉

這菜名超特別，問了店員才知道，原來這是豬大腿內側的，坊間有人俗稱老鼠肉

肉質軟嫩，吃起來很Ｑ彈，因為油脂不多，是怕肥肉人的最愛

紅湯三脆

裡面有：屠場鮮毛肚、鴨腸、黃喉，這三個食材的口感都是脆脆的，涮麻辣鍋很好吃

黃喉其實就是豬或牛的心血管，咬起來很有嚼勁，新鮮毛肚跟鴨腸，沒有腥味很新鮮，稍微涮一下就好

旺財火飯

四川成都火鍋店必點！米飯粒粒分明，配料豐富、用料實在，口感微辣很開胃

貢菜炸蛋

炸蛋裡面是脆嫩的貢菜，記得要放麻辣湯涮煮一下，濃濃蛋香＋椒麻香，真的很特別

火冒腦花

火冒腦花其實就是豬腦，口感軟軟的，有點像豆花，不太需要咬就可以品嚐

秘滷腸套套

店家獨門滷製的大腸，沒有腥味、不會油膩，滷得很熟透，非常入味，涮麻辣鍋或酸菜酥肉鴛鴦鍋都適合

麻辣大雞腳

我個人超推一定要點這道，實在太好吃了！其實它本來就可以直接吃，後來我們把它加火鍋稍微煮一下，軟嫩的口感很驚人，完全不太需要咬，就可以吃到滿滿膠質的香氣

綜合滑類

一般的滑類都是魚漿跟麵粉為基地，但店家的基地是花枝漿（不是傳統的魚漿料理）蝦滑可以吃到整隻蝦，實在有夠大氣的

鮮窩笋

這是四川麻辣火鍋必點的蔬菜，口感有點像菜心，如果想吃有脆度不要煮太久，但我個人偏愛煮軟爛的口感，吸滿湯汁有夠讚

茼蒿菜/老油條/響鈴卷/千絲土豆絲

除了肉品，店家也有很多蔬菜豆類可選擇，我個人喜歡土豆絲跟老油條，同桌友人很喜歡響鈴卷

補充一下，店家其實會另外幫你準備沾醬，裡面有香菜、蔥花、蒜頭、鎮江醋、香油…等，味道清爽又提味，跟一般火鍋店用沙茶的口感完全不同

如果覺得辣度不夠的話，也可以另外加個四川乾辣椒碟，讓辣度再提升

奶蓋雪花冰

我拜託你們一定要點～！這真的太好吃了，上面是鹹香的芝士，裡面的口感有點像雪花冰，吃完火鍋來一份，真的超滿足

特色花酒

這是店家特色花酒，酒瓶小巧精緻超美的，但很可惜今天開車來用餐，早知道就搭捷運來了…（唉）

聽同桌友人說，每款香風味都不同，酒精濃度不會太高，女生的接受度很大（喝酒不開車，開車不喝酒）

四川版的鹹豬肉/火鍋湯底

四川版的鹹豬肉，跟台製不太一樣，不膩口鹹香好滋味，非大下酒

喜歡四川成都火鍋的朋友，也可以另外跟店家購買湯底囉

小膳香成都麻辣火鍋│總結心得

小膳香成都麻辣火鍋，真材實料，且嚴選食材品質，不論是肉品、牛舌、腰片、豬鼻筯…等，每樣菜色真的是水準之上的品質，愛吃麻辣火鍋的朋友，強烈建議真的可以來品嚐看看唷