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中山站咖啡廳新開店！Local Local中山開到凌晨12點，聯名貳樓早午餐必吃。

中山站 咖啡廳 跑咖 Local Local more
2025-04-03 20:49:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Local Local 中山
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編輯 張人尹

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中山站咖啡廳新開店！全新咖啡廳「Local Local 中山」讓咖啡控不只是跑咖、更可以喝咖啡開趴。Local Local結合咖啡、音樂、並且打造超Chill環境，讓咖啡控白天就能享受音樂與美食的自在氛圍，讓人彷彿置身紐約街頭。餐點方面，除了招牌厚椰拿鐵與冰球荔枝美式，更和貳樓聯名推出超級酸種三明治。超長營業時間從上午9點一直到凌晨12點，讓人無論是早午餐、下午茶、還是晚餐宵夜，通通能在中山站約衝。

▲中山站咖啡廳新開店，Local Local 中山主打喝咖啡開趴場所，還有貳樓聯名酸種麵包 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理

▲中山站咖啡廳新開店Local Local 中山，超長營業時間從上午9點一直到凌晨12點 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理



Local Local 中山選在熱鬧的中山區開幕，以CLUBCAFÉ的型態，結合美食與音樂，讓這裡不只是喝咖啡的地方，更是一個能隨時開趴的超Chill空間。店內特別設置電線桿裝置，不僅象徵著城市的連結，也能當成社交佈告欄，讓粉絲們自由張貼留言與互動。此外還設計了異國風的站位、長桌、戶外區等用餐空間，一秒飛到紐約街頭。

▲中山站新開咖啡推薦，Local Local 中山結合美食與音樂，打造全新CLUBCAFÉ的型態 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理

▲中山站新開咖啡推薦，Local Local 中山結合美食與音樂，異國風氛圍必拍電線桿 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理

Local Local 中山的餐點選擇也充滿巧思，經典必喝推薦「厚椰拿鐵、冰球荔枝美式」，還獨家推出「甜點靈感」系列咖啡，把提拉米蘇的風味融入飲品中。特別的是，Local Local更與貳樓聯名，推出「超級酸種三明治」，經過72小時發酵的麵包，推出辣雞肉、煙燻鮭魚、黑松露炒蛋等5種口味選擇，挑戰中山站早午餐新歡。

▲中山站新開咖啡推薦Local Local 中山，必喝推薦厚椰拿鐵、冰球荔枝美式 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理

▲中山站新開咖啡Local Local 中山，聯名貳樓超級酸種三明治 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理


此外，七點之後的晚間限定菜單則有on tap調酒、酉鬼聯名啤酒，與只有晚上才能吃到的「黑金火烤起司三明治」與「火烤花生果醬三明治」，下午兩點也開始有Live DJ演出，讓人日場、夜場切換超順暢。為了迎接開幕，Local Local 中山將於4月5日舉辦超級白日派對，中午12點起戶外公園區變成音樂派對現場，跟咖啡控一起喝咖啡開趴。

▲中山站新開咖啡Local Local 中山，晚間限定菜單與Live DJ演出 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理

▲中山站新開咖啡Local Local 中山，週末營業時間到晚間12點 / Local Local 中山提供、WalkerLand窩客島整理


 

Local Local 中山

地址：台北市中山區長安西路19巷2弄29號
 

中山站咖啡廳不只Local Local 中山 還有更多中山站美食話題

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