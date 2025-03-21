中山站拉麵推薦！說到台北中山商圈，就讓人想到各種日本料理。這份「中山站拉麵推薦清單」精選5間人氣店家，無論是濃郁雞白湯、獨特牛骨白湯，還是每日限量的牡蠣拉麵，通通應有盡有。其中更有店家提供「免費加麵」服務，甚至能無限續麵，讓食量大的饕客也能吃得過癮。



▲中山站拉麵推薦！台北宵夜拉麵店、免費無限加麵一次推薦給你 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲中山站拉麵推薦！無論是濃郁雞白湯、獨特牛骨白湯，還是每日限量的牡蠣拉麵，通通應有盡有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」

宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過？他們家在忠孝新生、中山商圈皆有分店，不只前者光華店營業到凌晨3點，後者林森店更是營業至4點。濃郁的雞白湯拉麵配上貼心的服務，難怪在Google上累積了超過7000則好評，台北夜貓族可千萬別錯過。



完整文章：台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯必吃！忠孝新生、中山商圈皆有分店。



▲宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」地點靠近捷運忠孝新生站，步行不用5分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北宵夜拉麵店「誠屋拉麵」

來自日本大阪的「誠屋拉麵」自2007年進駐台北，至今已有17年。本次探訪的是中山店，鄰近捷運雙連站、中山商圈，無論是午間用餐還是宵夜時段，常常人潮滿滿。不過說到他們家最招牌的，就是這碗「牛骨白湯拉麵」，超濃郁的乳汁色澤，喜歡拉麵可不能錯過。



完整文章：拉麵半價！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」狂賀中華隊冠軍，招牌牛骨白湯超濃。

▲中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單涵蓋牛骨、雞骨、赤辛牛骨等多種湯底 / WalkerLand窩客島整理提供



免費無限加麵「池音 雞白湯」

中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮。他們家以濃郁順口的雞白湯為招牌湯底，搭配多樣化的配料選擇，在中山站拉麵戰區脫穎而出。而這邊全菜單最低230元開吃，每碗都能免費加麵一次，現在就趕緊來看看吧。



完整文章：免費加麵！中山最強拉麵店「池音 雞白湯」平日也要排隊，最低230元開吃。



▲中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

免費無限加麵「二屋牡蠣拉麵」

▲在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽，赤峰街美食推薦。台北中山商圈美食戰場競爭激烈，如果要說到特色拉麵，可絕對不能錯過這間。位於赤峰街巷弄內的「二屋牡蠣拉麵」主打濃郁牡蠣湯頭，不僅每日限量供應超濃郁的牡蠣拉麵，還提供免費無限加麵服務，吸引大批饕客排隊品嚐。



完整文章：220元吃到飽！中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃，赤峰街美食推薦。



▲中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

▲中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



笑一個就免費加麵「麒麟創作拉麵坊」

中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」不能錯過！每到用餐時間，外頭排隊的人潮總是絡繹不絕。店內菜單以濃厚卻不膩口的魚貝湯頭為底，加入各種海鮮、叉燒等配料，整體相當講究。同時，店家還有個特別規定，只要對店員笑一個，就能免費加麵，為整間店增添幾分趣味。



完整文章：中山站拉麵推薦！麒麟創作拉麵坊 笑一個就免費加麵，提早到免排隊。



▲中山站拉麵「麒麟創作拉麵坊」推薦菜單：特級。備長炭焙本枯本節正油 $360 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」每到用餐時間，外頭排隊的人潮總是絡繹不絕 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝