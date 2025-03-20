中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」不能錯過！每到用餐時間，外頭排隊的人潮總是絡繹不絕。店內菜單以濃厚卻不膩口的魚貝湯頭為底，加入各種海鮮、叉燒等配料，整體相當講究。同時，店家還有個特別規定，只要對店員笑一個，就能免費加麵，為整間店增添幾分趣味。



▲中山站拉麵「麒麟創作拉麵坊」推薦菜單：特級。備長炭焙本枯本節正油 $360 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」每到用餐時間，外頭排隊的人潮總是絡繹不絕 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

中山站拉麵推薦 麒麟創作拉麵坊

中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」店面靠近捷運中山站，在誠品南西殿後方的巷弄內。店內空間不大，約有20個座位，座位間隔稍小，不過不會過於擁擠。而店外美到餐期總是會有排隊人潮，假日熱門時段建議提早前來，以免久候。推薦閱讀： 220元吃到飽！中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃，赤峰街美食推薦。

▲中山站拉麵推薦「麒麟創作拉麵坊」店面靠近捷運中山站，在誠品南西殿後方的巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「麒麟創作拉麵坊」菜單精簡卻有特色，時常有期間限定。菜單分為「備長炭焙本枯本節鹽味」、「備長炭焙本枯本節正油」，「雞豚魚貝拉麵」，以及「白松露雞魚貝拉麵」等。這次嘗試的「特級。備長炭焙本枯本節正油」選用松島屋玄與三種醬油熟成，注入牛肝菌香氣，再加入煙燻牛板腱、豬梅花、炙烤雞腿叉燒，再加上鮭魚卵等，配料相當豪華。▲中山站拉麵「麒麟創作拉麵坊」一碗拉麵結合海陸的鮮甜味，吃起來超過癮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​最後，如果大家吃了意猶未盡，想要加麵的話，店家還有個特別規定。只要對店員笑一個，就能免費加麵，實在是相當有趣。整體而言，「麒麟創作拉麵坊」以精緻且講究風味的拉麵，在中山區眾多拉麵店中展現了獨特的風格。下次經過中山站，不防走路小巷弄內，體驗看看這碗不一樣的創作拉麵，給自己一個不同的小驚喜。▲中山站拉麵「麒麟創作拉麵坊」推薦菜單：特級。備長炭焙本枯本節正油 $360 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲中山站拉麵「麒麟創作拉麵坊」只要對店員笑一個，就能免費加麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市中山區中山北路一段140巷25號1樓

營業時間：週一16:30–21:30；週二至日 11:30–13:30, 16:30–21:30

消費方式：僅限使用現金、店內使用點餐機