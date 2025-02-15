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220元吃到飽！中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃，赤峰街美食推薦。

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2025-02-15 20:09:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽，赤峰街美食推薦。台北中山商圈美食戰場競爭激烈，如果要說到特色拉麵，可絕對不能錯過這間。位於赤峰街巷弄內的「二屋牡蠣拉麵」主打濃郁牡蠣湯頭，不僅每日限量供應超濃郁的牡蠣拉麵，還提供免費無限加麵服務，吸引大批饕客排隊品嚐。
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」牡蠣控必吃！無限加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝




中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」鄰近捷運中山站，交通便利。店內以日式木質裝潢為主，門口懸掛白色燈籠，營造出濃厚的日式氛圍。店家採用點餐機現金付款模式，顧客可依個人喜好選擇湯頭與加點項目。由於店內座位有限且不提供電話訂位，用餐時間經常出現排隊人潮，建議提前前往。

推薦閱讀：台北拉麵5間免費加麵！145元拉麵吃到飽、「這家」還能加肉、宵夜凌晨3點也能吃。
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」鄰近捷運中山站，交通便利 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」鄰近捷運中山站，交通便利 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」鄰近捷運中山站，交通便利 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店內主打「濃郁牡蠣牡蠣拉麵」，湯頭以牡蠣與豚骨熬煮，濃厚中帶有海洋鮮味，可選擇鹽味或醬油基底，同時吃得到叉燒、牡蠣兩種配菜。此外，拉麵最低只要220元，就能享有無限制加麵，完全就是吃到飽。而叉燒飯也是必點項目，炙燒叉燒搭配特製醬汁與美乃滋，香氣撲鼻，口感濃郁。
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」推薦菜單：濃郁牡蠣牡蠣拉麵 $330、濃厚牡湯拉麵 $270（不含牡蠣） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」推薦菜單：濃郁牡蠣牡蠣拉麵 $330、濃厚牡湯拉麵 $270（不含牡蠣） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」推薦菜單：濃郁牡蠣牡蠣拉麵 $330、濃厚牡湯拉麵 $270（不含牡蠣） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


「二屋牡蠣拉麵」以其獨特的牡蠣湯頭和日式氛圍，成為台北拉麵市場中的一大亮點。無論是熱愛海鮮的饕客，還是尋找創新拉麵口味的食客，都不妨前來一試。若計畫前往，建議避開尖峰時段，才能更輕鬆地享受這碗濃郁美味的牡蠣拉麵。
▲中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」以其獨特的牡蠣湯頭和日式氛圍，成為台北拉麵市場中的一大亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站拉麵店「二屋牡蠣拉麵」以其獨特的牡蠣湯頭和日式氛圍，成為台北拉麵市場中的一大亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

中山站拉麵店 赤峰街美食推薦 二屋牡蠣拉麵

地址：台北市大同區赤峰街35巷11號
營業時間：11:30–21:00

中山站拉麵店 赤峰街美食推薦 二屋牡蠣拉麵 推薦菜單

推薦菜單：濃郁牡蠣牡蠣拉麵 $330、濃厚牡湯拉麵 $270（不含牡蠣）

 

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二屋 牡蠣拉麵專門店

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place台北市大同區赤峰街35巷11號
4.17 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.40
服務品質
4.10
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.60
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