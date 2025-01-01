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台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯必吃！忠孝新生、中山商圈皆有分店。

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2025-01-01 20:41:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過？他們家在忠孝新生、中山商圈皆有分店，不只前者光華店營業到凌晨3點，後者林森店更是營業至4點。濃郁的雞白湯拉麵配上貼心的服務，難怪在Google上累積了超過7000則好評，台北夜貓族可千萬別錯過。
▲▼宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼宵夜就是要吃拉麵！台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」超濃雞白湯拉麵怎麼可以錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



這次前來的是「麵屋千雲 光華店」，地點靠近捷運忠孝新生站，步行不用5分鐘即可抵達，靠近光華商圈、華山文創園區。外觀濃厚的日式風格設計，讓人走過都會多看幾眼。

推薦閱讀：拉麵半價！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」狂賀中華隊冠軍，招牌牛骨白湯超濃。
▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」地點靠近捷運忠孝新生站，步行不用5分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」地點靠近捷運忠孝新生站，步行不用5分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而他們家每到用餐時間，時常都會有不少人在外排隊，建議大家可以提早前來，才不會等候過久。內部空間寬敞，既有吧台座位也設有四人桌。店內採用 QR Code 點餐系統，操作簡單。「麵屋千雲」主打菜單為「濃厚雞白湯拉麵」與「魚介雞白湯沾麵」。除了主餐外，菜單另有煎餃、炸餃等日式小點可供選擇。
▲台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」內部空間寬敞，既有吧台座位也設有四人桌 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」內部空間寬敞，既有吧台座位也設有四人桌 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

最受歡迎的「招牌雞白湯拉麵」內含溫泉蛋、雞叉燒、豬叉燒、雞肉丸子與海苔等配料，搭配三河屋製麵所特製的彈牙麵條，以及超過8小時熬製的雞白湯，實在有夠過癮。如果大家下次深夜也想來碗道地的日本拉麵，可就別錯過這家「麵屋千雲」囉。
▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」招牌雞白湯拉麵 $350 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」招牌雞白湯拉麵 $350 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋千雲」招牌雞白湯拉麵 $350 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台北宵夜拉麵店 麵屋千雲 林森店

地址：台北市中山區林森北路105-1號（林森店）
營業時間：11:00 – 04:00

台北宵夜拉麵店 麵屋千雲 光華店

地址：台北市中正區臨沂街3巷1號（光華店）
營業時間：11:00 – 03:00

 

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麵屋千雲 光華店

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