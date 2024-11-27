中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出超狂「拉麵半價」優惠活動，從即日起至11/28，只要來店用餐即可享有優惠。讓大家不只可以享受中華隊冠軍的喜悅，同時還有趁著半價優惠一同省荷包。不過說到他們家最招牌的，就是這碗「牛骨白湯拉麵」，超濃郁的乳汁色澤，喜歡拉麵可不能錯過。



▲▼中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



中山商圈餐廳 誠屋拉麵

地址：台北市大同區民生西路142號

營業時間：11:00–01:00

優惠活動：慶祝中華隊冠軍優惠，即日起至11/28推出拉麵全品項半價優惠。

中山商圈餐廳 誠屋拉麵 推薦菜單

推薦菜單：大阪章魚燒 $130、赤辛牛骨白湯拉麵 $270