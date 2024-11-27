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拉麵半價！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」狂賀中華隊冠軍，招牌牛骨白湯超濃。

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2024-11-27 17:33:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出超狂「拉麵半價」優惠活動，從即日起至11/28，只要來店用餐即可享有優惠。讓大家不只可以享受中華隊冠軍的喜悅，同時還有趁著半價優惠一同省荷包。不過說到他們家最招牌的，就是這碗「牛骨白湯拉麵」，超濃郁的乳汁色澤，喜歡拉麵可不能錯過。
▲▼中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼中華隊冠軍優惠再加一！中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」推出半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



來自日本大阪的「誠屋拉麵」自2007年進駐台北，至今已有17年。本次探訪的是中山店，鄰近捷運雙連站、中山商圈，無論是午間用餐還是宵夜時段，常常人潮滿滿。而這次為了慶祝台灣奪冠，特別推出超狂的「拉麵半價」活動，吸引許多饕客特地前來品嚐，場面熱鬧非凡。

推薦閱讀：紐約排隊名店「鳥人拉麵」台灣也有！雞白湯拉麵配厚切叉燒，夜貓子深夜也能吃。
▲來自日本大阪的「誠屋拉麵」自2007年進駐台北，至今已有17年 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲來自日本大阪的「誠屋拉麵」自2007年進駐台北，至今已有17年 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

誠屋的拉麵系列涵蓋牛骨、雞骨、赤辛牛骨等多種湯底，不過最受歡迎的莫過於「牛骨白湯拉麵」。這碗湯頭經過長時間以特製壓力鍋熬煮，牛骨乳白色湯底濃郁厚實，卻沒有一絲腥羶味，喝起來帶著淡淡奶香與濃濃的牛骨風味。而喜歡吃辣的朋友要點這款「赤辛牛骨白湯拉麵」，濃郁之餘還有辣味的過癮，實在療癒。
中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單涵蓋牛骨、雞骨、赤辛牛骨等多種湯底 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單涵蓋牛骨、雞骨、赤辛牛骨等多種湯底 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

而這邊的拉麵是搭配細麵條，能將湯汁充分吸附，每一口都充滿滋味；配料則有豆芽、木耳絲、蔥花，以及肥瘦相間、入口即化的特製叉燒。此外，店內的小品如「大阪章魚燒」也不容錯過，保有道地日式溏心口感，讓人一口彷彿回到日本。如果這幾天想在中山商圈想來上一碗拉麵，那可就別錯過這次的中華隊冠軍優惠囉。
▲▼中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單上的「大阪章魚燒」千萬別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單上的「大阪章魚燒」千萬別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼中山宵夜拉麵店「誠屋拉麵」菜單上的「大阪章魚燒」千萬別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供

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中山商圈餐廳 誠屋拉麵

地址：台北市大同區民生西路142號
營業時間：11:00–01:00
優惠活動：慶祝中華隊冠軍優惠，即日起至11/28推出拉麵全品項半價優惠。

中山商圈餐廳 誠屋拉麵 推薦菜單

推薦菜單：大阪章魚燒 $130、赤辛牛骨白湯拉麵 $270

 

 

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誠屋拉麵 まこと屋 / 中山雙連站

phone02-2521-8159
place台北市中山區中山北路二段78-3號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
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