深夜拉麵控注意！紐約排隊名店「鳥人拉麵」台灣也吃得到，濃郁雞白湯拉麵讓人一口上癮。由日本拉麵師傅親自指導，這家拉麵店從東區到西門都有分店，且營業至凌晨4點，特別適合夜貓族。濃厚乳白湯底搭配彈牙麵條，還有超厚叉燒一口咬下超滿足。







「鳥人拉麵」原先是一家隱藏於紐約巷弄的小店，以新鮮雞肉烤製串燒起家，而後透過日本著名拉麵師傅指導與兩年研究，店家開發出「鳥人獨家雞白湯拉麵」，並在當地引起排隊熱潮。之後不僅在紐約、波士頓擁有多家分店，台灣東區、中山與西門町都能品嘗到。



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這次來到的是「鳥人拉麵 台灣總店」，地點靠近捷運忠孝復興站，位置就在附近的巷弄內，交通十分方便。店外大大黑色的招牌，搭配店內木質色調的裝潢，結合了日式職人與美式LOGO設計的氛圍感，讓人不禁好奇葫蘆裡賣什麼藥。





鳥人拉麵的招牌「雞白湯拉麵」以其濃郁醇厚的湯頭而聞名，湯底選用新鮮雞骨與蔬菜熬製，色澤乳白、味道甘美，讓人一口即愛上。搭配彈牙的麵條，入口滑順又飽滿。此外，還有多種口味拉麵，包含「鳥人咖哩拉麵」、「鳥人辛味增拉麵」等，若是再來一塊超厚切的叉燒，一口吃下真的十分過癮。





▲圖片來源／鳥人拉麵



最後，如果大家是深夜臨時想吃拉麵，三間台北分店中，忠孝總店營業至午夜12點，而中山與西門店則在週二至週六延長營業至凌晨4點，讓饕客們半夜不睡覺，也能吃到濃郁的好滋味。現在就趕緊把這間拉麵店筆記下來，下次深夜不再只有吃一蘭拉麵。



紐約拉麵推薦 鳥人拉麵 台灣總店

地點：台北市大安區復興南路一段107巷5弄9號

營業時間：11:30–00:00