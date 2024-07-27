東京新宿的超濃蝦拉麵來到台灣也有！位於國父紀念館附近的「五之神製作所」，讓拉麵控不出國也能享受濃郁的蝦湯拉麵。這邊無論是「濃厚豚骨蝦沾麵」，還是期間限定的創意口味，都讓人一試成主顧。不管是逛完市政府商圈，或在大巨蛋看完球賽，都要趕緊來這體驗濃濃的東京風味。





台灣也能享受東京超濃蝦拉麵的美味！位於捷運市政府站與國父紀念館站周邊的「五之神製作所」，自2017年來台至今，可是不少拉麵愛好者的聖地。店面同時也是鄰近大巨蛋商圈，各位球迷們來看球賽時，也能到這裡大快朵頤一番。





店面設計以開放式廚房為主，分吧檯和多人座位區，讓人不僅能快速享受美食，還能親眼見證拉麵的製作過程。雖然用餐時段常常需要排隊，但只要抽取號碼牌、掃描QR Code，然後等待Line通知，就能輕鬆入座，一點也不麻煩。







「五之神製作所」主打濃厚蝦湯拉麵，無論是沾麵還是拉麵，湯頭都充滿鮮美蝦香。菜單共有三種主要選擇，包括「濃厚豚骨蝦沾麵」、「濃厚豚骨番茄蝦沾麵」以及「濃出汁蝦拉麵」，每種都分為兩片叉燒的基本款，以及加入四片叉燒、溏心蛋的超值豪華版。拉麵的湯汁也相當濃郁，偏重口味，同時也能感受到鮮鹹度十足的蝦味。





此外，「五之神製作所」也不定期推出限定拉麵口味，前陣子推出的「冰窖系海鮮冷麵」更是在IG上大受好評，超大一塊冰塊不只吸睛，清爽湯頭搭配鮭魚卵、北海道干貝、北海道海膽、北寄貝，視覺和味覺的享受都達到極致。



推薦閱讀：拉麵吃到飽！台北忠孝新生拉麵店「丸舢拉麵」無限續麵超過癮，全菜單2種口味都超推。

▲圖片來源／五之神製作所

「五之神製作所」堅持保留日本原味，成為台灣拉麵界的明星。如果大家到松菸、大巨蛋商圈附近走走，可別忘了這家正宗的東京拉麵店，趕緊來體驗這份來自日本的濃濃蝦香吧。

東京拉麵 五之神製作所 台北市政府店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄6號

營業時間：假日 11:30–21:00；平日 11:30–15:00, 17:00–21:00