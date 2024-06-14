完全就是拉麵吃到飽！台北忠孝新生拉麵店「丸舢拉麵」全菜單主打兩種口味拉麵與叉燒飯，同時也延續了排隊名店「二屋牡蠣拉麵專門店」的品牌招牌，來這邊無論選擇哪個拉麵品項，都能享有無限續麵，讓你吃拉麵一次吃個過癮。
台北忠孝新生拉麵店「丸舢拉麵」就位在華山文創園區附近，距離捷運忠孝新生站一號出口，步行不用4分鐘即可抵達。到了店面若需候位，需先自行填妥候位單，並可使用旁邊的自助點餐機先選好餐點，入座後提供單據即可。
餐點部分，「丸舢拉麵」的菜單也相當簡單，拉麵口味僅有「極濃豚骨拉麵」與「雞貝鹽拉麵」兩種，分別可以選擇一般配料，或是加價升級為特製配料，份量相當過癮。前者使用四種日本進口醬油調製，搭配丸舢拉麵自製辣油，濃郁卻不鹹膩；後者則是以雞清湯與貝出汁為主，加入煮干風味的鹽味醬，融合柚子皮減低油膩感，是碗甜中帶點鹹的漸層式風味。
如果不想吃拉麵，店裡也有提供飯類品項；不過拉麵吃到飽的活動，僅有選購拉麵品項才能無限續麵，如果大家準備好吃一波拉麵的話，現在就趕緊揪團順來來華山逛一逛吧。
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台北忠孝新生拉麵店 丸舢拉麵
地址：台北市中正區八德路一段48號
營業時間：每天11:30–21:00
台北忠孝新生拉麵店 丸舢拉麵 推薦菜單
推薦菜單：極濃豚骨拉麵$240（特製$330）、雞貝鹽拉麵$220（特製$330）