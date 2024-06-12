每一位拉麵控心中都有一碗屬於自己的麵屋武藏，因為在全台各間麵屋武藏分店都有自己專屬的限定拉麵，也是因為這樣，讓每一間麵屋武藏都有自己的粉絲。而麵屋武藏為了讓拉麵控可以有更多、更美味的拉麵，每一年都會舉辦麵王競賽，而2024年的麵王之王就是麵屋武藏神山店推出的螃蟹鮪魚清湯。
麵屋武藏創辦人山田 雄先生打破拉麵業「常規」之束縛，朝著「創新」不懈努力。山田 雄先生是由時尚界跨界轉行，他取經日本匠文化的「師徒制」，像武術流派一脈傳承，徒弟們各個身懷絕技又能自成一格。引用其概念，每間分店包括店名，風格、品項皆各有獨立特色。
因此麵屋武藏每一年都會舉辦「麵王」競賽，希望透過每年的麵王競賽，傳達「創新、高品質」、「獨特」，是麵屋武藏不變的理念，並將比賽作品於門市內販售，讓每一位喜歡拉麵的拉麵控可以一同共襄盛舉，品嚐每一間麵屋武藏的限定拉麵。
而這一次「2024麵王総選挙」脫穎而出的冠軍作品是神山店的螃蟹鮪魚清湯，亞軍是台中首店的思巴辣西南洋咖哩海老，季軍則是武骨店的原住民風味拉麵。還有光復店的栗之藏天婦羅沾麵、本店的牡蠣干貝雞湯拉麵，一共五間最有特色的限定拉麵。
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麵屋武藏2024麵王総選挙 麵王限定麵販售期間
限定販售：2024/06/11(一)~2024/07/11(四)
2024麵王総選挙 麵屋武藏各分店限定麵款
麵屋武藏 光復店 栗之藏天婦羅沾麵 300元 ．每日限量20碗
地址：台北市大安區光復南路240巷23號(國父紀念館2號出口 )
麵屋武藏神山店 螃蟹鮪魚清湯 380元 ．每日限量10碗
地址：台北市中山區中山北路一段121巷18號1樓(捷運中山站2號出口)
麵屋武藏本店 牡蠣干貝雞湯拉麵 350元 ．每日限量20碗
地址：台北市中正區忠孝西路一段36號B1(台北車站捷運M6出口)
麵屋武藏台中首店 思巴辣西南洋咖哩海老 355元 ．每日限量20碗
地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號2樓B01-3專櫃(JMall商場)
麵屋武藏武骨店 原住民風味拉麵 330元 ．每日限量10碗
地址：高雄市左營區站前北路1號3樓(左營Global Mall-高鐵左營站)