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就在中山站快閃！爆夯日本烤糰子「京町山本屋」快閃中山站，人氣「濃抹茶布丁燒」加碼吃起來。

2024-06-11 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：2,698
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

日本美食控一定要吃到！在榕錦時光園區「京町山本屋」超高人氣日式料理名店，這次首度出攤快閃到中山站，將經典人氣王烤糰子搬到現場，超道地的滋味，讓周邊櫃姐、櫃哥都忍不住微翹班買一串烤糰子療癒。現點現烤的糰子快閃攤位，即便是平常日也能看見排隊人潮。
京町山本屋 中山站快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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口感Q彈、細嚼慢嚥能品嚐到淡淡的糯米甜味的烤糰子，是日本人從小吃到大的街頭經典小吃，亦是外國遊客到訪必嚐道地美食。這次「京町山本屋」快閃到中山站，除了有經典人氣甜醬油口味之外，還有純粹糯米香甜的「三色糰子」、綿密香甜「紅豆泥」、微苦回甘的「抹茶餡」、層次豐富的「味噌黃豆粉」以及鹹香的「生醬油海苔」，價錢落在80~100元不等。
京町山本屋 中山站快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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除了現烤的糰子之外，現場也販售限定款「和風布丁燒」，有和三盆、濃焙茶、濃抹茶三種口味，綿密布丁上層還多覆蓋一塊舒芙蕾蛋糕體，讓人一次享用到兩種甜點，超幸福。同時，亦有冷泡茶、蕨餅等選擇，快閃僅到6/14，快到誠品生活南西吃起來。

推薦閱讀：焙茶控的主場來了！赤峰街新甜點「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」宇治焙茶聯名甜點，焙茶昭和布丁必點。
京町山本屋 中山站快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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京町山本屋 中山站快閃店

快閃日期：即日起至2024/6/14
地點：台北市中山區南京西路14號1樓，誠品生活南西店
糰子口味、售價：
三色 80元
紅豆 80元
抹茶 100元
味噌黃豆粉 100元
甜醬油 80元
生醬油海苔 80元

和風布丁燒口味、售價：
濃抹茶 120元
濃焙茶 120元
和三盆 110元
京町山本屋 中山站快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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