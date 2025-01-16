台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點！宵夜就是要吃拉麵，而且這家還能免費加肉、加麵一次，來到華山文創園區、捷運忠孝新生站附近，可不能錯過這家。這邊拉麵以三種口味湯頭為主，包含濃郁雞白湯、辛味噌，以及魚介醬油，無論是附近的學生、上班族，還是台北的夜貓族都別錯過。



▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點！而且還能免費加肉、加麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北宵夜拉麵店 麵屋雞金

台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」位於忠孝新生捷運站4號出口附近，步行僅需4分鐘即可抵達。店面鄰近光華商場、三創，以及華山文創園區，交通相當便利，就算是平日午間也吸引大批上班族，以及學生族群光顧。不過店內座位僅有約15個L型吧檯座位，並且使用點餐機自助點餐，經常出現排隊情景。推薦閱讀： 公館商圈「墨洋拉麵」170元拉麵吃到飽！小菜免費續、50元叉燒飯必點。

▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」位於忠孝新生捷運站4號出口附近，步行僅需4分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「麵屋雞金」的菜單提供三種湯頭選擇，包含「經典雞白湯」、「辛味噌」以及「魚介醬油」等口味拉麵。每款拉麵可根據個人喜好選擇基本款、明太子款、溏心蛋款或特製款（附餛飩）。此外，該店最大特色是提供免費加麵或加肉服務，尤其是後者可以一次吃到豬肉叉燒，與舒肥雞肉叉燒，搭配濃郁湯頭，吃起來超級滿足。▲▼台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」推薦菜單：辛味噌拉麵-溏心蛋款 $290 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而這碗「辛味噌拉麵」更是吸引目光，以濃郁雞白湯加入特製辛味噌醬，表面鋪滿了爽脆的豆芽菜與新鮮蔥花，視覺上十分誘人；不過辣度僅微辣，不會過於刺激。在競爭激烈的台北拉麵市場中，「麵屋雞金」以高品質雞白湯，和超划算的免費加肉優惠，成為忠孝新生站老饕必吃的美食之一，現在就趕緊揪團一起去品嚐吧。▲▼「麵屋雞金」以高品質雞白湯，和超划算的免費加肉優惠，成為忠孝新生站老饕必吃的美食之一 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市中正區新生南路一段6號1樓

營業時間：11:30–03:00