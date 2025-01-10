免費加麵！公館商圈「墨洋拉麵」整體超高CP值，這邊不僅可以吃到清爽可口的「貝出汁清湯」，還有濃郁帶勁的「泡系雞豚濃湯」，最低只要170元起，還能享有拉麵、小菜免費續，而這邊的叉燒飯更是只要50元，現在就一起來看看吧。



▲▼ 免費加麵！公館商圈「墨洋拉麵」整體超高CP值，可以拉麵吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台大公館商圈 墨洋拉麵 免費加麵

「墨洋拉麵」隱身於台北公館商圈的巷弄中，緊鄰東南亞秀泰影城，距捷運公館站僅步行4分鐘即可抵達。店內空間為細長型設計，分布於二、三樓。雖然座位緊湊，但木質日式裝潢增添了一股暖意，頗有日本拉麵小店的氛圍。不過，樓梯較陡且空間狹窄，前往用餐的顧客需要多加注意安全。推薦閱讀： 拉麵吃到飽！台北忠孝新生拉麵店「丸舢拉麵」無限續麵超過癮，全菜單2種口味都超推。

▲▼「墨洋拉麵」隱身於台北公館商圈的巷弄中，緊鄰東南亞秀泰影城 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝台大公館美食「墨洋拉麵」菜單以貝出汁清湯、泡系雞豚濃湯兩種口味為主，最低只要170元的「貝出汁拉麵」，就能享有拉麵免費續。以蛤蜊、蜆、干貝熬製湯底，湯頭清爽卻層次豐富，是清湯系拉麵的代表之作。如果想要豐富點也可直上「極上柚香貝貝拉麵」，加入三顆炙燒干貝、五片豬肉叉燒，超級過癮。▲「墨洋拉麵」最低只要170元的「貝出汁拉麵」，就能享有拉麵免費續 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外，濃湯系列也有「泡系雞豚拉麵」，濃郁湯頭融合雞肉與豬骨的香氣，滑順口感令人回味。除了拉麵，也推薦大家必點的「50元叉燒飯」以炙燒叉燒搭配日式醬料，份量與口感都令人滿意。最後，自助區還有提供冰水、每日小菜可以自由拿取，實在是很佛心。下次經過公館如果想來碗拉麵，可就別錯過囉。▲台大公館商圈「墨洋拉麵」除了拉麵，也推薦大家必點的「50元叉燒飯」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷10號

營業時間：週日至週四 11:00–21:00、週五六 11:00–22:00