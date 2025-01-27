中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮。他們家以濃郁順口的雞白湯為招牌湯底，搭配多樣化的配料選擇，在中山站拉麵戰區脫穎而出。而這邊全菜單最低230元開吃，每碗都能免費加麵一次，現在就趕緊來看看吧。



▲▼中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



中山站拉麵店 池音 鶏白湯ラーメン

在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘。店內設計簡約明亮，以木質裝潢為主，搭配柔和燈光營造出舒適的用餐氛圍。雖然店內座位僅約20席，不過因為上菜速度很快，翻桌率高效，讓排隊時間不至於過長。推薦閱讀： 免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。

▲▼在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​台北拉麵店「池音 雞白湯」主打雞白湯系列，菜單設計簡潔明瞭，從經典基本款的「雞白湯拉麵」、「味玉雞白湯拉麵」，一直到豪華版本的「雞白湯拉麵DX」都能任君選擇；其中後者配有豬叉燒與舒肥雞，吃起來超飽足。而湯底則分為「一般雞白湯」與更加濃稠的「渾濃雞白湯」兩種，讓客人可以自由選擇。▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝湯頭是全場的靈魂，濃郁的奶香與雞湯的醇厚相得益彰，不會感到油膩，而舒肥雞則是口感滑嫩；另外唐揚雞更是必點，吃起來多汁又酥脆的口感，讓人意猶未盡。更貼心的是，這邊所有拉麵都可免費加麵一次，讓顧客大快朵頤。所以無論是第一次品嚐雞白湯，還是拉麵控，現在就趕緊來這邊體驗看看這碗熱騰騰的誠意之作。▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260、唐揚雞 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大同區赤峰街23巷25號

營業時間：週二至五 16:30–21:30；週六日 11:30–15:00, 16:30–21:30