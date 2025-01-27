為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 免費加麵！中山最強拉麵店「池音 雞白湯」平日也要排隊，最低230元開吃。

免費加麵！中山最強拉麵店「池音 雞白湯」平日也要排隊，最低230元開吃。

2025燈會攻略 2025春節福袋 池音 鶏白湯 雞白湯拉麵 more
2025-01-27 21:28:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮。他們家以濃郁順口的雞白湯為招牌湯底，搭配多樣化的配料選擇，在中山站拉麵戰區脫穎而出。而這邊全菜單最低230元開吃，每碗都能免費加麵一次，現在就趕緊來看看吧。
▲▼中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中山站最強拉麵店絕對是這間！「池音 雞白湯」隱身於巷弄中，每到用餐時間都會出現排隊人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘。店內設計簡約明亮，以木質裝潢為主，搭配柔和燈光營造出舒適的用餐氛圍。雖然店內座位僅約20席，不過因為上菜速度很快，翻桌率高效，讓排隊時間不至於過長。

推薦閱讀：免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。
▲▼在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼在台北中山捷運站附近，隱身於巷弄中的「池音 雞白湯」，距離捷運站僅步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

台北拉麵店「池音 雞白湯」主打雞白湯系列，菜單設計簡潔明瞭，從經典基本款的「雞白湯拉麵」、「味玉雞白湯拉麵」，一直到豪華版本的「雞白湯拉麵DX」都能任君選擇；其中後者配有豬叉燒與舒肥雞，吃起來超飽足。而湯底則分為「一般雞白湯」與更加濃稠的「渾濃雞白湯」兩種，讓客人可以自由選擇。
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


湯頭是全場的靈魂，濃郁的奶香與雞湯的醇厚相得益彰，不會感到油膩，而舒肥雞則是口感滑嫩；另外唐揚雞更是必點，吃起來多汁又酥脆的口感，讓人意猶未盡。更貼心的是，這邊所有拉麵都可免費加麵一次，讓顧客大快朵頤。所以無論是第一次品嚐雞白湯，還是拉麵控，現在就趕緊來這邊體驗看看這碗熱騰騰的誠意之作。
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260、唐揚雞 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260、唐揚雞 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼中山最強拉麵店「池音 雞白湯」推薦菜單：味玉雞白湯拉麵 $260、唐揚雞 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

中山站拉麵店 池音 鶏白湯ラーメン

地址：台北市大同區赤峰街23巷25號
營業時間：週二至五 16:30–21:30；週六日 11:30–15:00, 16:30–21:30

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

池音 鶏白湯ラーメン

phone
place台北市大同區赤峰街23巷25號
4.18 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.00
share place
延伸閱讀
免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。
 記者 蕭芷琳
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
不用再請朋友幫忙買了！德島金香拉麵「全聯」買的到了，日式鹽味與醬燒炒麵口味的金香拉麵即日起開賣。
 編輯 李維唐
沾麵正風行！ラーメン凪(Nagi) 仁愛店5/9正式開幕，豬排沾麵限定販售！
 張子豪
推薦商品
keyboard_arrow_up