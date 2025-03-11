中山站商圈的飲料店數量超密集，讓許多飲料控、手搖杯控總是能邊逛街邊開喝。在中山巷弄內除了有連鎖手搖杯之外，近期更多主打「好茶、純茶」的茶系飲料店，質感、文青、還能喝到純粹的風味，是許多飲料控新歡。這次窩客島推薦3間中山站茶系飲料店口袋名單，喝無糖純茶、喝鮮奶茶、喝果茶通通很可以。



▲純茶控必收藏，3間中山站茶系飲料店口袋名單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲純茶控必收藏，中山站茶系飲料店坪林手、儒記、60+ Tea Shop / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

中山站茶系飲料店推薦：坪林手

飲料控在Thread瘋狂討論、在IG打卡推薦的手搖杯新歡「坪林手」，窩客島帶你來看在夯什麼！近期熱門話題「坪林手」，在信義區吳興街、中山站赤峰街都有分店，主打專業製茶工藝，吸引許多愛喝純茶、無糖茶的粉絲，還有一大亮點是以茶製成的「茶冰塊」，即使隨著時間融化，茶味也不會減淡，小巧思吸引許多粉絲收藏朝聖。



全文介紹：飲料控新歡坪林手！茶冰手搖杯「坪林手」吳興街、赤峰街文青開喝，一整塊「茶冰塊」純茶控推爆。



▲中山站茶系飲料店推薦：坪林手 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲中山站茶系飲料店坪林手，特色茶冰塊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



中山站茶系飲料店推薦：儒記

儒記的茶多使用台灣南投百年茶廠的茶葉沖泡，讓人喝手搖杯也能喝到好茶、真茶。在菜單上以發酵程度規劃十五品茶，包含綠茶、烏龍、紅茶、普洱等茶底，也能讓選茶底搭配小農主恩鮮奶，打造療癒鮮奶茶。如果是純茶控，更推薦高山原葉茶系列，能在手搖杯喝到陳年凍頂烏龍、大禹嶺等茶品，泡茶時飲料控也都能看得到過程，讓人感受到喝茶的儀式感。



全文介紹：中山站隱藏版飲料！儒記中山推薦必喝，超狂「升官榮遷 金榜題名」上班族要喝。



▲中山站推薦隱藏版手搖杯，台灣南投百年茶廠的儒記中山店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲中山站推薦隱藏版手搖杯，儒記中山店菜單推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

中山站茶系飲料店推薦：60+ Tea Shop

中山站飲料店新歡！近期興起一波「純茶系手搖杯」話題，許多純茶控有越來越多飲料口袋名單，其中中山站的60+ Tea Shop就吸引超多粉絲朝聖。60+ Tea Shop使用自家茶園的茶葉，把台灣茶變成質感手搖杯，店內還有簡單座位區可以讓粉絲小坐休息品茶，是中山站逛街必朝聖的飲料熱點。



全文介紹：中山站飲料新歡！台灣茶手搖杯60+ Tea Shop推薦必喝飲料清單，內用座位區喝茶。



▲60+ Tea Shop中山店，中山飲料店、純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲60+ Tea Shop中山店，門市提供坐席區可以小坐休息 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝