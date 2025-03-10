為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 中山站飲料新歡！台灣茶手搖杯60+ Tea Shop推薦必喝飲料清單，內用座位區喝茶。

中山站飲料新歡！台灣茶手搖杯60+ Tea Shop推薦必喝飲料清單，內用座位區喝茶。

60+teashop 中山站 飲料 純茶 more
2025-03-10 17:19:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

中山站飲料店新歡！近期興起一波「純茶系手搖杯」話題，許多純茶控有越來越多飲料口袋名單，其中中山站的60+ Tea Shop就吸引超多粉絲朝聖。60+ Tea Shop使用自家茶園的茶葉，把台灣茶變成質感手搖杯，店內還有簡單座位區可以讓粉絲小坐休息品茶，是中山站逛街必朝聖的飲料熱點。

推薦閱讀：中山站隱藏版飲料！儒記中山推薦必喝，超狂「升官榮遷 金榜題名」上班族要喝。

▲60+ Tea Shop中山店，中山飲料店、純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

60+ Tea Shop主打台灣單品茶，茶葉來自自家管理的甲子園茶行茶園，從施肥到製茶皆採有機管理與傳統工法，並由冠軍茶師把關品質。每款茶品經多位品評師鑑定。品牌旗下另有伴手禮品牌「尋茶帖 XunXun Tea」，提供精選台灣茶葉，讓喜愛茶香的粉絲不論現場品茗或帶回家品味，都能感受最純粹的台灣茶風味。

▲甲子園茶行60+ Tea Shop中山店，純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



在60+ Tea Shop菜單上，提供純茶、鮮奶茶、果茶等系列，懂喝茶的必點「冠軍茶、極品茶、私房茶」等質感好茶。此外，純茶茶底提供經典東方美人、日月潭紅玉，烏龍茶則分為保留高山茶香氣的「雪烏龍」、奇萊山產的清爽系「金烏龍」、焙火香氣的「火烏龍」、果香層次的「紅烏龍」可以選擇，製成鮮奶茶喝法更溫潤。

▲60+ Tea Shop中山店，純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲60+ Tea Shop中山店，鮮奶茶菜單推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

如果喜歡更多變化，60+的果茶也是許多粉絲的必喝系列，除了清爽酸甜的檸檬、鳳梨、梅子入茶之外，更有加入桑椹的「椹夏青、椹日紅」超有特色。在60+ Tea Shop中山店，更提供坐席區讓飲料控可以間單休息，享受喝茶、品茶的時光。

▲60+ Tea Shop中山店，果茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲60+ Tea Shop中山店，門市提供坐席區可以小坐休息 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

60+ Tea Shop中山店

地址：台北市大同區赤峰街33巷9號1樓
電話：02-2550-3030

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
中山站隱藏版飲料！儒記中山推薦必喝，超狂「升官榮遷 金榜題名」上班族要喝。
 編輯 張人尹
奶茶控會超愛！七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款，喝一口童年青春都回來了。
 編輯 李維唐
台北有茶魔了！飲料南霸天「茶之魔手」台北一號店要來了，台北人狂敲碗「茶魔台北慶城店」飲料控等不及。
 編輯 張人尹
抹茶控要衝半價！中山站「伊藤久右衛門」搬家新開幕，快閃三天「抹茶芭菲半價」抹茶控中山站下午茶開吃。
 編輯 張人尹
八曜和茶聯名一沐日！夢幻聯名「八曜一沐日」粉粿柚香307登場，周邊小物「保溫杯、斗篷」、開賣資訊一次看。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up