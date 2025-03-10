中山站飲料店新歡！近期興起一波「純茶系手搖杯」話題，許多純茶控有越來越多飲料口袋名單，其中中山站的60+ Tea Shop就吸引超多粉絲朝聖。60+ Tea Shop使用自家茶園的茶葉，把台灣茶變成質感手搖杯，店內還有簡單座位區可以讓粉絲小坐休息品茶，是中山站逛街必朝聖的飲料熱點。



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▲60+ Tea Shop中山店，中山飲料店、純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



60+ Tea Shop主打台灣單品茶，茶葉來自自家管理的甲子園茶行茶園，從施肥到製茶皆採有機管理與傳統工法，並由冠軍茶師把關品質。每款茶品經多位品評師鑑定。品牌旗下另有伴手禮品牌「尋茶帖 XunXun Tea」，提供精選台灣茶葉，讓喜愛茶香的粉絲不論現場品茗或帶回家品味，都能感受最純粹的台灣茶風味。



▲甲子園茶行60+ Tea Shop中山店，純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

60+ Tea Shop中山店

在60+ Tea Shop菜單上，提供純茶、鮮奶茶、果茶等系列，懂喝茶的必點「冠軍茶、極品茶、私房茶」等質感好茶。此外，純茶茶底提供經典東方美人、日月潭紅玉，烏龍茶則分為保留高山茶香氣的「雪烏龍」、奇萊山產的清爽系「金烏龍」、焙火香氣的「火烏龍」、果香層次的「紅烏龍」可以選擇，製成鮮奶茶喝法更溫潤。▲60+ Tea Shop中山店，純茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲60+ Tea Shop中山店，鮮奶茶菜單推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果喜歡更多變化，60+的果茶也是許多粉絲的必喝系列，除了清爽酸甜的檸檬、鳳梨、梅子入茶之外，更有加入桑椹的「椹夏青、椹日紅」超有特色。在60+ Tea Shop中山店，更提供坐席區讓飲料控可以間單休息，享受喝茶、品茶的時光。▲60+ Tea Shop中山店，果茶飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲60+ Tea Shop中山店，門市提供坐席區可以小坐休息 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市大同區赤峰街33巷9號1樓

電話：02-2550-3030