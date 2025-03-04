中山站隱藏版飲料要喝過！在中山站南西商圈是手搖杯的一級戰區，飲料店密度高、每到週末也都讓飲料控大排長龍。除了連鎖飲料店之外，中山站近期也有一間隱藏版喝茶好店「儒記ROOJI」，主打延續百年茶園的製茶精神，用在地台灣茶、打造專屬台灣飲料控的手搖杯。儒記在2024年插旗中山站，也挑戰中山飲料控的必喝清單。



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▲中山站推薦隱藏版手搖杯，台灣南投百年茶廠的儒記中山店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲中山站推薦隱藏版手搖杯，儒記中山店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

儒記中山 ROOJI

儒記的茶多使用台灣南投百年茶廠的茶葉沖泡，讓人喝手搖杯也能喝到好茶、真茶。在菜單上以發酵程度規劃十五品茶，包含綠茶、烏龍、紅茶、普洱等茶底，也能讓選茶底搭配小農主恩鮮奶，打造療癒鮮奶茶。如果是純茶控，更推薦高山原葉茶系列，能在手搖杯喝到陳年凍頂烏龍、大禹嶺等茶品，泡茶時飲料控也都能看得到過程，讓人感受到喝茶的儀式感。▲中山站推薦隱藏版手搖杯，儒記中山店菜單推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲中山站推薦隱藏版手搖杯，儒記中山店推薦純茶搭配小農鮮奶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，儒記也在菜單設計多款超強命名的飲品，包含「金榜題名」凍頂烏龍鮮奶茶加黑糖寒天，「神來一筆」白桃蜜烏龍奶蓋加茶凍，還有超狂「升官榮遷」以紅玉紅茶鮮奶，再加配料「珠寶盒」一次喝到綜合寒天加珍珠，不管是喝了祝升遷、或是剛升遷請同事喝飲料都剛剛好。此外，儒記不只推好茶、也推咖啡，酒香手沖美式咖啡、雲朵奶蓋美式咖啡，讓人不論喝茶、喝咖啡都一次滿足。▲中山站儒記中山店，咀嚼系飲品與咖啡推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲中山站推薦隱藏版手搖杯，儒記中山店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市中山區南京西路12巷13弄2號

電話：02-2509-6090