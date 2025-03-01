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UG要小心了！CoCo隱藏版新品「28茉厚乳茶」古法窨茶 奶香升級，茉莉奶茶喝起來。

coco 飲料 新品 奶茶 more
2025-03-01 11:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：CoCo
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編輯 張人尹

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CoCo悄悄推出隱藏版新奶茶！CoCo近期不只推出「粉角」系列新品，更搭上超夯的茉莉奶茶話題，這次在限定門市推出新品「28茉厚乳茶」，主打使用28朵茉莉花，以古法窨茶方式，搭配紐西蘭鮮乳，打造全新茉莉奶茶新歡。本次新品「28茉厚乳茶」即日起至在雙北限定門市販售，奶茶控一定要喝到。

推薦閱讀：CoCo新品是粉角！CoCo粉角奶茶 粉角檸檬冬瓜，新品2杯99元喝爆。

▲CoCo新品28茉厚乳茶，奶茶控必喝茉莉奶茶新歡 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo都可最新「28茉厚乳茶」即日起悄悄開賣，這款茶以28朵茉莉花的濃郁香氣為特色，搭配千年窨茶工藝，讓茶葉充分吸附花香，帶來層次豐富的茶韻。先前CoCo就曾推出過「輕乳茶」系列，喝得到馥郁花香的茉莉花香氣。這次「28茉厚乳茶」不只升級使用窨茶工藝、更搭配100%來自紐西蘭的天然草飼牛乳，不添加香料、奶粉或奶精，讓口感更醇厚滑順，茶香與奶香完美融合，挑戰奶茶控的新歡。

▲CoCo新品28茉厚乳茶，窨茶工藝搭配100%紐西蘭天然草飼牛乳 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



目前CoCo「28茉厚乳茶」限定雙北門市販售，並且期間限定還有嘗鮮優惠，單杯折15元，一杯60元就能喝。此外，還有口感升級的「28茉珍珠厚乳茶」同步開賣，讓奶茶控、珍奶控一次滿足，趁新品優惠先衝台北、新北開喝。

▲CoCo新品28茉厚乳茶，限定雙北門市販售，新品優惠單杯折15元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
 

CoCo新品 28茉厚乳茶

供應門市：限台北、新北門市販售
售價：
28茉厚乳茶：嚐鮮價60元（原價75元）
28茉珍珠厚乳茶：嚐鮮價70元（原價85元）
注意事項：實際飲品包材依門市供應為準。

 

 

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