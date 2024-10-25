飲料控在Thread瘋狂討論、在IG打卡推薦的手搖杯新歡「坪林手」，窩客島帶你來看在夯什麼！近期熱門話題「坪林手」，在信義區吳興街、中山站赤峰街都有分店，主打專業製茶工藝，吸引許多愛喝純茶、無糖茶的粉絲，還有一大亮點是以茶製成的「茶冰塊」，即使隨著時間融化，茶味也不會減淡，小巧思吸引許多粉絲收藏朝聖。
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據「坪林手」粉絲專頁，品牌命名呼應台灣包種茶、烏龍茶的製茶技術，讓更多人在飲料店也能喝到質感滿分的台灣茶。門市設計上也以復古木屋、木窗框等設計，菜單的看板與字體，以及出餐窗口、小憩座位區等，也都增添在地質樸的風格，打造溫馨可愛的台味茶屋。
在飲品上，坪林手推薦必喝純茶系列，坪林包種茶、鹿野紅烏龍、阿里山金萱、木柵鐵觀音等在地台灣茶，通通都在坪林手喝得到，純茶類也是粉絲們推薦必喝系列。此外還有奶茶類推薦「紅茶拿鐵」、飲料控最推的「桂花拿鐵」，調飲類也推薦「蘋果紅玉」，都是社群粉絲們必喝清單。
「坪林手」在2020年於吳興街開幕之後，其實已收服許多茶控粉絲，近期再因「茶冰塊」於社群掀起話題。坪林手會以純茶製成「茶冰塊」每日限量供應，在純茶、拿鐵、或果茶系列都能搭配對應茶底的茶冰塊，加入茶冰塊後隨著時間慢慢融化，也不會影響茶湯的風味與濃度。適合喜歡慢慢喝、細細品嚐飲料的粉絲。
不過要注意的是，坪林手純茶系列為了保留最佳風味，僅供應無糖。奶茶控點「拿鐵系列」則推薦點3分糖，等茶冰溶化後甜度會再將低。此外，店家也會貼心提醒，在插吸管的時候由邊緣插入，避免插到冰塊卡住。目前坪林手在四四南村旁吳興街、以及中山站與雙連站之間的赤峰街共2間分店，都是許多文青必買、必排的手搖杯，適合散步慢慢品嚐，享受台灣茶的浪漫氣質。
坪林手 赤峰店
地址：台北市大同區赤峰街53巷23號1樓
電話：02-2559-5939
坪林手 吳興店
地址：台北市信義區吳興街92號
電話：02-2732-8220