50嵐經典飲品「黃金烏龍」加濃升級版！這次50嵐為慶祝創店30週年，特別推出全新「重焙烏龍拿鐵」，結合烏龍茶的醇厚、鮮乳的滑順風味，挑戰奶茶控的新歡。目前「重焙烏龍拿鐵」只在中部10間門市限定試賣，讓粉絲們搶先品嚐，也讓全台飲料控、奶茶控瘋狂敲碗。
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50嵐為了讓更多人認識烏龍茶的獨特魅力，這次全新推出「重焙烏龍拿鐵」，堪稱是人氣飲品「黃金烏龍」的升級版。重焙烏龍拿鐵特別選用經過細緻焙火處理的高山烏龍，帶來更加醇厚的茶感。並且以茶湯、鮮乳1:1比例，打造滑順且不甜膩的風味，更把茶香韻味凸顯出來，是一款適合秋冬天的療癒系烏龍奶茶。
本次新品「重焙烏龍拿鐵」目前在中部的桃園、新竹、台中、雲林和嘉義的10間門市限定試賣中，目前試賣門市買「重焙烏龍拿鐵」也可搭配買五送一優惠，吸引粉絲們朝聖。不在中部的粉絲也瘋狂敲碗，可以期待這款茶飲未來能全台販售，希望在自家附近的50嵐就能喝得到。
50嵐 重焙烏龍拿鐵
販售資訊：即日起於桃園、新竹、台中、雲林、嘉義的10間門市限定試賣
售價：中杯$50／大杯＄65
第一波試賣門市：
桃園：南平店／長庚ㄧ店
新竹：竹科新店／新竹中正店
台中：健行店／向心南店／精誠店／沙鹿靜宜店
雲林：斗六中山店
嘉義：友愛店