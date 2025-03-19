中山站日本料理推薦！台北居酒屋戰場競爭激烈，靠近捷運中山站的「ABV 日式居酒館」不只營業到凌晨2點，現在加碼「沖繩美食祭」強勢登場，可以吃到沖繩當地才有的美食，還有加碼「沖繩啤酒」限定開賣，全台灣只有這裡喝得到，喜歡日本料理的朋友可別錯過了。



▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」不只營業到凌晨2點，現在加碼「沖繩美食祭」強勢登場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」就可以吃到沖繩當地才有的美食 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

中山站居酒屋推薦 ABV 日式居酒館中山店

「ABV 日式居酒館」為主打世界精釀啤酒的ABV集團旗下餐廳，地點靠近捷運中山站步行約5分鐘的巷弄內，店內裝潢融合日式木質元素與啤酒文化氛圍，打造出輕鬆愉快的用餐空間。店內最吸睛的莫過於整面的酒櫃，各種精釀啤酒都當豐富，這次更因為期間限定「沖繩美食祭」，引進了全台限定的沖繩啤酒。推薦閱讀： 中山站平價日本料理！魚兵衛太春和食處 生魚片丼飯180元，味噌湯免費續。

▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」整面的酒櫃，各種精釀啤酒都當豐富/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」地點靠近捷運中山站步行約5分鐘的巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝本次「沖繩美食祭」期間限定菜單，「ABV 日式居酒館」以琉球傳統料理為靈感，從小食、炸物、鍋物到特色酒款，完整呈現沖繩飲食文化的獨特魅力。「琉球泡盛豚足鍋」是本次活動的必點之作，泡盛的醇厚香氣融入湯頭，燉煮至軟嫩入味的豚足富含膠質，搭配清甜蔬菜，使湯底層次豐富且溫潤順口。▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」推薦菜單：琉球泡盛豚足鍋 $480 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」推薦菜單：義式海葡萄涼拌魚生 $280 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而「煙燻黑糖豬軟骨」則以沖繩特產黑糖燉煮，再經過煙燻處理，帶出濃郁甘甜與獨特炭香。炸物部分，「沖繩豚足唐揚」與「經典沖繩塔可飯」都是適合搭配啤酒的絕佳選擇。前者外皮酥脆、內部Q彈，充分展現豚足的豐富口感，而塔可飯則以日式醬汁調味，將墨西哥風味與沖繩米飯融合，鹹香滋味令人回味無窮。▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」推薦菜單：沖繩式中華勁麵 $280 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」推薦菜單：冷漬苦瓜佃煮 $240 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝為了讓整體風味更具沖繩特色，「ABV日式居酒館」特別引進2款沖繩精釀啤酒，分別是「苦瓜DRY啤酒」與「香檸白啤酒」；前者帶有獨特的清爽苦韻，尾韻回甘，適合搭配炸物；而香檸白啤酒則以沖繩特產香檸入釀，帶來微酸果香，與海葡萄涼拌魚生等清爽料理相得益彰。▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」特別引進2款沖繩精釀啤酒 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝最後，「ABV日式居酒館」也有特別舉辦一番賞抽獎，只要在店內消費三樣「沖繩美食祭」商品，無論是啤酒還是餐點，都可以參加抽獎，最大獎是沖繩來回機票，喜歡日本的朋友可別錯過。現在就趕緊揪團，和朋友彷彿置身沖繩街頭的居酒屋吧。▲中山站日本料理推薦「ABV 日式居酒館」特別引進2款沖繩精釀啤酒 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北市中山區中山北路二段39巷16之2號

營業時間：16:00–02:00

中山站居酒屋推薦 ABV 日式居酒館中山店 推薦菜單

推薦菜單：義式海葡萄涼拌魚生 $280、琉球泡盛豚足鍋 $480、煙燻黑糖豬軟骨 $260、冷漬苦瓜佃煮 $240、沖繩式中華勁麵 $280、苦瓜DRY啤酒、香檸白啤酒