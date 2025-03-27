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陳冠希台北咖啡廳開了！民生社區最潮咖啡店CAFEAO，獨家限定聯名週邊必買。

台北咖啡廳 民生社區咖啡廳 CAFEAO
2025-03-27 13:05:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

陳冠希的台北咖啡廳開幕了！「CAFEAO」是陳冠希與好友Sky Gellatly共同創辦的咖啡品牌，首間咖啡店進駐台北民生社區。咖啡廳名稱「CAFEAO」由「café」（咖啡館）和日文「ao」（藍色）構成，象徵著兩位創辦人對平衡、休憩、和諧的共識，藍色系空間結合潮流藝術、獨家聯名商品等，無疑是台北潮男潮女聚會新指標。

▲CAFEAO為陳冠希和好友成立的台北咖啡廳，以藍色為主色系/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲結合潮流藝術的CAFEAO為近期最熱門的台北民生社區咖啡廳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「CAFEAO」以「藍天思維」（Blue Sky Thinking）為設計核心，以藍色為主色系，不論是咖啡廳外觀、吧檯、座椅、裝飾以及咖啡杯等，深淺不一的蔚藍與藝術創作填滿了視野，讓人在「CAFEAO」喝咖啡期間可以如同仰視天空或凝望大海般放鬆身心；飲品部分，特別推薦帶有港式飲茶文化的絲綢特調與凍檸咖。

▲CAFEAO閱讀區的藝術設計等書籍皆由陳冠希親選，此區禁止飲食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲CAFEAO與潮流品牌VANDYTHEPINK推出聯名服等周邊商品/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

此外，「CAFEAO」誕生的同時也與多方跨界合作，包含攜手潮流品牌VANDYTHEPINK推出聯名服飾與咖啡相關周邊商品、邀請日本知名香氛品牌Kuumba調製獨家香氣、紋身藝術家Dr. Woo攜手家具品牌Modernica設計了限定版Case Study側殼椅，是一間徹底揉入時尚潮流的台北民生社區咖啡廳。

▲CAFEAO除了販售咖啡豆之外，還有陳冠希特別挑選的美國零食品牌/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲CAFEAO俏的咖啡外帶杯席捲IG版面/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

 

CAFEAO店家資訊

營業時間：10:00~18:00 
地址：台北市松山區民生東路五段36巷4弄15號

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