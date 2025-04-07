花蓮的美食地圖再添話題焦點！位於美崙、擁有超過70年歷史的日式木屋餐廳「米崙丼飯屋」，原先僅限週末提供吃到飽方案，因廣受好評而全面升級，自四月起每日皆可享有無限量供應的現做日式料理，滿足在地居民與外地旅客對美味與多樣選擇的雙重期待。每人849元加一成服務費，即可任點超過37種精緻日式料理，餐廳同時保留單點選項，讓老饕依照當日食慾與偏好自由搭配用餐方式，體驗日式料理的更多可能。



▲37道日式料理吃到飽！花蓮老屋日式丼飯升級吃到飽，吃到飽控必吃 / 米崙丼飯屋提供、WalkerLand窩客島整理



根據餐廳經營團隊透露，「米崙丼飯屋」的吃到飽方案從原本八大料理類別擴增至九大類，新增日式漬物項目，讓整體菜色更為完整且豐富。壽司與刺身類別提供鮪魚、鮭魚、軟絲與當季精選魚種，搭配蔥花軍艦壽司與豆皮壽司等基本款，滿足對新鮮海味的期待。手卷系列則有蘆筍、炸蝦與魚卵三種風味，丼飯更囊括蔥花燒牛、海鮮盛合到月見系列等九種口味。味增湯與季節漬物則為用餐過程增添暖心與清爽的平衡。從前菜、主食到甜點，無一不是對經典日式風味的完美詮釋。



▲「米崙丼飯屋」的吃到飽方案從原本八大料理類別擴增至九大類，新增日式漬物項目，讓整體菜色更為完整且豐富 / 米崙丼飯屋提供、WalkerLand窩客島整理

若想要多些自由選擇，「米崙丼飯屋」仍保留單點餐單。各式小品料理如胡麻野菜、炒時蔬、和風沙拉等輕盈開胃，還有烤杏鮑菇與明太子系列蔬食料理等人氣品項也都能單點。炸物系列則網羅炸蝦、唐揚雞、炸魚柳與炸豆腐等多樣選擇，甜品則提供小米甜圈圈與期間限定海鹽冰淇淋，更有來自米其林中餐名店的招牌甜點炸豆腐奶，一次吃到多樣風格甜點，收尾亦令人滿足。所有料理皆採現點現做模式，餐點新鮮熱騰騰上桌，讓每一口都維持最佳狀態。為顧及用餐品質與流程流暢，餐廳規定同桌顧客需選擇相同用餐模式，且點到飽方案每次最多可點十道料理，90分鐘的用餐時間內皆可不斷加點，最後加點時間為用餐結束前二十分鐘。若想搭配飲品享受更完整的用餐時光，可加價100元加一成，無限暢飲紅茶、柳橙汁、可樂與可爾必思。▲為顧及用餐品質與流程流暢，餐廳規定同桌顧客需選擇相同用餐模式，且點到飽方案每次最多可點十道料理，90分鐘的用餐時間內皆可不斷加點 / 米崙丼飯屋提供、WalkerLand窩客島整理除了料理本身，「米崙丼飯屋」所在的空間也極具魅力。這棟日式木造建築原為1944年日治時期的「南日本漁業統制株式會社」建物，歷經時代變遷與產權更替，如今由雲品國際與台灣水泥合作活化，轉型為結合歷史與餐飲的獨特空間。古樸建築搭配綠意庭園，不僅讓人品嚐美食，更彷彿穿越時光，在氛圍中感受花蓮歷史與文化的韻味。「米崙丼飯屋」已不僅是一間日式餐廳，更成為結合飲食文化、美學空間與歷史故事的多重體驗場域。對花蓮在地民眾而言是週末聚會的首選，對外地旅人來說則是旅途中不容錯過的美食亮點。從料理內容到空間氛圍，「米崙丼飯屋」正以自己的方式，讓花蓮的日式風情更具風味與記憶點。▲「米崙丼飯屋」所在的空間也極具魅力。這棟日式木造建築原為1944年日治時期的「南日本漁業統制株式會社」建物 / 米崙丼飯屋提供、WalkerLand窩客島整理

米崙丼飯屋 現點現做日式料理吃到飽

活動時間：即日起每日皆可享用，不限平假日

收費方式：每人849元＋10%服務費

加價飲品方案：加價100元＋10%，可享紅茶、可爾必思、柳橙汁、可樂無限暢飲

提供方式：吃到飽＋單點並行，自由選擇用餐模式



米崙丼飯屋九大類別 超過37種經典日式料理，全部無限供應

壽司：鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮壽司、蔥花鮪魚軍艦

刺身：鮪魚刺身、鮭魚刺身、當季精選刺身

手卷：蘆筍手卷、炸蝦手卷、魚卵手卷

丼飯：蔥花燒牛丼、絕品海鮮丼、月見蔥花鮪魚丼等九款口味

湯品：味增湯（可無限加點）

漬物：依季節更換開胃小菜，增添清爽風味

單品料理：和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、明太子櫛瓜、高湯玉子燒、茶碗蒸

揚物炸物：炸蝦天婦羅、揚出豆腐、唐揚雞、炸豬排、炸魚柳

甜品：小米甜圈圈、夏季限定海鹽冰淇淋、炸豆腐奶（米其林餐廳甜點）





米崙丼飯屋

地址：花蓮市中美路106號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61562174649799

訂位電話：03-8310600



說到吃到飽，就一定不能不知道讓人喜歡的龍蝦吃到飽、牛排吃到飽