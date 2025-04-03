隨著春天的腳步悄悄到來，台北文華東方酒店文華Café特別為吃到飽控們帶來春意盎然的美食吃到飽盛宴。一直以來以精緻自助餐聞名的文華Café，這個春季在午間時段推出全新單點主餐，結合頂級時令食材與Fine Dining的優雅風格，讓每一位賓客在舒適愜意的氛圍中享受猶如高級餐廳般的美食體驗。平日推出的「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元起，週末則升級為「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元起，不僅主餐選擇豐富，還能無限暢享沙拉吧、冷肉盤、季節海鮮與精品甜點，滿足不同口味與喜好的食客。



▲文華東方吃到飽新菜單！文華Café和牛龍蝦 馬頭魚 精緻甜點全新登場 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理



走進文華Café，無論平日或週末，皆可從多款精緻主餐中自由挑選，享受從前菜到甜點一氣呵成的完整體驗。「平日午間饗．吃．吧」精選多道主餐，包含以嘉義桂丁雞腿為主角的法式鄉村風料理，雞肉以自然放牧、肉質緊實，經低溫舒肥與法式獵人醬汁慢燉出誘人香氣，帶出春日森林般的溫暖與鮮甜；葛瑪蘭黑豚戰斧豬排則以低溫熟成與蘋果肉桂醬相佐，肉香與果香交融，令人陶醉；愛好海鮮的老饕們可選擇澎湖馬頭魚立鱗燒，搭配青豆蛤蜊醬汁，呈現酥脆與柔嫩兼具的海洋風味；而喜歡奢華感的食客絕不能錯過「爐烤日本和牛牛小排與上湯波士頓焗龍蝦」，以A4和牛結合龍蝦的海陸盛宴，締造齒頰留香的經典滋味。



▲文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「嘉義桂丁雞腿捲佐法式獵人醬汁」，法國經典獵人醬汁的酸甜果香與菌菇香氣完美襯托桂丁雞的鮮嫩，帶來馥郁的春日法式鄉村風情 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理

週末時段更是食尚愛好者的天堂。「週末午間鮮．吃．吧」主餐全面升級，從「慢燉澳洲和牛牛頰」的濃醇紅酒香，到「嫩煎澎湖海鱺魚」佐法國侏羅黃酒醬汁的溫柔香氣，再到「爐烤日本和牛菲力搭配橙花波特酒醬汁」所帶來的春日花果香，每一道皆展現行政主廚巧妙融合當季食材與西式經典手法的精湛手藝。週末限定的和牛饗宴同樣令人期待，炙燒和牛紫蘇沙拉、燒烤澳洲和牛牛舌、義式番茄燉和牛尾等，讓人一次體驗多樣和牛風味層次。▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」推出全新季節主餐「慢燉澳洲和牛牛頰」，奢選澳洲和牛牛頰肉質軟嫩細緻、入口即化，搭以燉煮濃縮而成的紅酒醬汁帶著甘甜果酸氣息，完美襯托和牛牛頰的醇潤風味 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理不僅主餐別具巧思，「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧也誠意十足。特選水耕栽種的綠探戈生菜、紅探戈生菜等多款新鮮蔬菜，搭配開胃冷肉盤如義大利沙拉米、西班牙伊比利豬火腿、拜庸火腿等，打造豐富又健康的輕食體驗。週末則額外加碼海鮮餐檯，從帝王蟹、松葉蟹到小龍蝦，配上紅蔥油醋醬、泰式海鮮醬、雞尾酒醬等多元醬料，讓海味更顯層次，輕鬆品嚐來自世界各地的鮮美滋味。▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理餐後不可錯過的還有備受推崇的精品級手工甜點。由行政西點主廚精心設計的甜點櫃，彷彿置身甜點藝廊，從烤焙抹茶紅豆起司塔、反轉迷迭香蘋果塔、烏龍茶紅心芭樂慕斯到檸檬百里香提拉米蘇，每款皆展現獨特風味，令人目不暇給。週末更限定供應阿拉斯加蛋糕，內外兼具的細膩滋味總能為整場饗宴畫下完美句點。最重要的就是文華Café也貼心為素食賓客設計專屬主餐，平日供應「鮮蔬豆腐煲」與「焗烤茄子紅醬千層」，週末則有「紅燒豆腐」與「焗烤茄子紅醬千層」兩道選擇，讓無肉食客同樣能自在享受豐盛且無負擔的精緻午間時光。▲精品級手工甜點亦是文華Café的必嚐品項，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理





台北文華東方酒店文華Café平日午間饗．吃．吧新菜單

價格：每位1,580元+10%起

供應時間：週一至週四午餐時段

主餐選擇：嘉義桂丁雞腿捲佐法式獵人醬汁、葛瑪蘭黑豚戰斧佐蘋果肉桂醬、澎湖馬頭魚立鱗燒佐青豆蛤蜊醬汁、爐烤日本和牛牛小排及上湯波士頓焗龍蝦

素食主餐：鮮蔬豆腐煲、焗烤茄子紅醬千層

隨餐自助：活力健康沙拉吧、精選開胃冷肉盤、精品級甜點吧（甜點會不定期更換）



台北文華東方酒店文華Café週末午間鮮．吃．吧

價格：每位2,680元+10%起

供應時間：週五至週日午餐時段

主餐選擇：慢燉澳洲和牛牛頰、嫩煎澎湖海鱺魚佐法國侏羅黃酒醬汁、爐烤日本和牛菲力搭配橙花波特酒醬汁

素食主餐：紅燒豆腐、焗烤茄子紅醬千層

隨餐自助：和牛主題饗宴（餐檯）：義式和牛薄片、炙燒和牛紫蘇沙拉、燒烤澳洲和牛牛舌、義式蕃茄燉和牛尾、脆皮和牛仔粒

季節海鮮吧：俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、小龍蝦、多款海鮮搭配專屬醬汁

精品級甜點吧：含週末限定阿拉斯加蛋糕

吃到飽控最愛的吃到飽新菜單一定不能錯過