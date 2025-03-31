兒童節就是要帶小朋友出去玩、吃好料！全台多家餐廳推出兒童節限定優惠，不管是吃到飽、牛排、火鍋還是甜點，帶著小朋友出門就能享受免費或超值好康！像是台北新板希爾頓、南港「敘日」吃到飽、雅室牛排、小蒙牛麻辣鍋等，多間餐廳推出雙人同行孩童免費優惠，還有甜甜圈、壽司買一送一等美食活動，讓大小朋友都能吃得開心、玩得盡興。趕快筆記優惠資訊，兒童節帶小孩一起去大吃一頓。



▲ 2025兒童節優惠11大精選！兒童吃到飽免費 牛排免費要先衝，親子餐廳加碼推薦 / WalkerLand窩客島整理



▲ 2025兒童節優惠之外，還有親子餐廳加碼推薦 /優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理

板橋兒童節吃到飽免費優惠：台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」

四月的到來不只為台北帶來暖陽好天氣，也迎來親子家庭最期待的兒童節，台北新板希爾頓酒店推出兒童節限定活動和優惠，位於二樓的悅．市集全日自助餐廳也同步推出限定的「法式風味饗宴美食節」，並於4月3日至4月6日推出兒童節限定優惠，兩位成人同行用餐即可免費攜帶一位兒童，還會加贈氣球畫冊與小禮物一份，讓孩子們也能感受到節日的特別氛圍。



詳細報導：吃到飽兩人同行小朋友免費！新板希爾頓兒童節限定吃到飽優惠。



▲「悅．市集」全日自助餐廳「主廚威靈頓牛排」再度強勢回歸 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理



▲「悅．市集」全日自助餐廳「兒童歡樂GO．美食免費送」優惠，雙人同行可免費攜帶一位兒童用餐 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理



台北兒童節吃到飽免費優惠：南港全日餐廳「敘日」吃到飽

南港吃到飽不能錯過的全日餐廳「敘日」吃到飽，推出全新兒童節限定優惠了，這一次為了搶攻兒童節吃到飽商機，特別推出爸爸媽媽最愛的「長高高，省荷包」限時優惠活動。從4月1日至4月18日止，只要2位成人一同前往用餐並攜帶1位12歲以下孩童，該名孩童可以免費享用午餐。除了免費招待孩童的餐費外，更加碼推出「以孩童身高數字折抵成人餐費」的驚喜優惠，孩子長得越高，爸媽越省荷包。



▲親子Buffet12歲以下免費吃到飽！敘日餐廳推兒童節限時優惠再送遊樂幣 / 台北六福萬怡酒店提供 WalkerLand窩客島整理



▲加贈CITYLINK南港店奇樂多遊樂園的獨家兌幣優惠券。每份優惠券內含50元免費代幣，還有最高單筆兌幣滿1,000元再送300元代幣的好康內容 / 台北六福萬怡酒店提供 WalkerLand窩客島整理

台北兒童節吃到飽免費優惠：凱撒趣淘漫旅-台南

4月3日至5日，入住凱撒趣淘漫旅-台南的旅客即可享有「自助晚餐買大送小」優惠，12歲以下兒童免費享用豐盛多元的異國料理，無論是現煎牛排、海鮮料理還是各式甜點都能滿足大小朋友的味蕾。4月4日兒童節當天，飯店更準備了童趣滿滿的「棉花糖DIY」，讓孩子們親手製作專屬棉花糖，親子一起在甜蜜氛圍中留下難忘回憶。



詳細報導：凱撒趣淘漫旅台南兒童節限定！免費吃到飽 賞螢體驗 DIY手作體驗。



▲凱撒趣淘漫旅-台南推兒童節優惠，自助晚餐買大送小 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理



▲凱撒趣淘漫旅-台南有親子同樂的冒險設施，讓孩子們安全開心玩樂 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理

台北兒童節牛排免費優惠：雅室牛排

兒童節將至，想帶孩子來點不一樣的慶祝方式嗎。雅室牛排特別推出兒童節限定活動，4月3日至4月6日，12歲以下孩童只要穿親子裝到店用餐，即可免費享用「2025兒童牛排套餐」。套餐包含雅室兒童牛排、特選麵包籃、經典雅室手工布丁與柳橙汁，讓孩子盡情享受美味佳餚。此外，店內還推出社群打卡活動，參加者有機會獲得限量雅室牛牛髮箍，甚至有機會帶回千元禮券，讓兒童節聚餐變得更有趣。



雅室牛排 兒童節優惠

活動時間：2025/4/3 - 2025/4/6

活動門市：仁愛圓環店、大直旗艦店、桃園藝文店

優惠內容：點購1,780元以上套餐，12歲以下兒童免費享「2025兒童牛排套餐」

兒童套餐內容：雅室兒童牛排、特選麵包籃、經典雅室手工布丁、柳橙汁。



雅室牛排 社群打卡加碼活動

活動時間：即日起至2025/4/9

參加方式：於Facebook貼文底下分享親子裝合照

活動獎勵：

1、現場立即贈送「雅室牛牛髮箍」乙個（數量有限）。

2、4/9統計按讚數最高者，獲得「雅室仟元禮券」。



▲免費吃雅室牛排！兒童優惠牛排餐送你吃，穿親子裝再送優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲雅室牛排兒童節優惠，穿親子裝再加碼送小物 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

兒童節吃到飽免費優惠：小蒙牛麻辣鍋、金大鋤壽喜燒

兒童節帶小朋友吃鍋大享優惠！小蒙牛麻辣鍋和金大鋤壽喜燒聯手推出兒童免費活動，4月1日至4月15日期間，只要到店用餐，完成貼文按讚、公開分享並留言，就能享有兒童免費招待，讓爸媽輕鬆帶孩子大啖美味火鍋或壽喜燒。無論是香辣過癮的麻辣鍋，還是甜鹹醬香的壽喜燒，通通讓孩子吃得開心，爸媽也能省荷包。趕快揪團訂位，一起來場兒童節美食聚會。



小蒙牛麻辣鍋、金大鋤壽喜燒

活動期間：2025年4月1日至4月15日

活動內容：活動期間帶小朋友來店用餐，貼文按讚+公開分享+留言即可享兒童免費



▲兒童節火鍋吃到飽「小蒙牛麻辣鍋」連續15天兒童免費優惠 / 部落客 踢小米提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節火鍋吃到飽「小蒙牛麻辣鍋」兒童免費優惠 / 部落客 踢小米提供、WalkerLand窩客島整理

兒童節甜點優惠：甜甜圈買一送一

兒童節限定甜甜圈優惠，我要跟小朋友搶甜點！兩大甜甜圈品牌Mister Donut與Krispy Kreme，這次都針對4/4兒童節推出限定甜甜圈新品、還有兒童節甜甜圈優惠，最低買一送一就能開吃。Mister Donut推出童趣風的熊貓、兔兔造型甜甜圈，而Krispy Kreme則推出巧克力系列甜甜圈，甜點控都想跟小朋友搶甜點吃了。



詳細報導：甜甜圈兒童節買一送一！Mister Donut兔兔甜甜圈 Krispy Kreme甜甜圈買一送一。



▲兒童節甜甜圈優惠下殺買一送一，Mister Donut、Krispy Kreme兒童節甜甜圈新品 / Mister Donut、Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理



▲Krispy Kreme 兒童節限定甜甜圈新品，3大巧克力甜甜圈 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

兒童節美食優惠：爭鮮手卷買大送小

爭鮮集團旗下「爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH、爭鮮gogo、定食8」推出多款期間限定活動與創意美食。爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS這次推出巨無霸手卷，28公分的加大版手卷讓視覺與味覺雙重滿足，即日起至4/6內用點購巨無霸手卷一份90元，就送同口味一般尺寸手卷一份，還加碼限量「走走公仔巨無霸貼紙」，完成拍照打卡任務，還有機會抽中爭鮮500元餐券。



爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS 兒童節優惠

活動期間：即日起至4/6

新品販售資訊：推出28公分「巨無霸手卷」，包含「明太子鱈場蟹風味棒手卷」與「鮮蝦手卷」，內用點購一份90元，即送同口味一般尺寸手卷一份，限量贈送「走走公仔巨無霸貼紙」，完成指定任務還能抽500元餐券。



▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS愚人節新品巨無霸手卷買一送一 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理



▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS愚人節新品巨無霸手卷再送貼紙 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

兒童節優惠：摩斯紅茶免費喝

趕快把握機會來摩斯過兒童節，吃好吃滿還能享受超多好康！今年兒童節當天只要在摩斯消費，出示當日發票就能免費領取MOS Friends系列繪本《雞塊兄弟與神秘森林》，每店限量30本送完為止。此外，4月1日至4月15日限定推出「MOS同樂會鱈魚堡獨享餐」，只要109元就能享受鱈魚堡、方塊薯餅和大杯冰紅茶的超值組合。還有「MOS小學堂測驗券」活動，完成測驗券並出示給門市人員，就能免費兌換中杯冰紅茶。



MOS小學堂測驗券完成贈中杯紅茶

活動期間：2025年4月1日至4月15日

活動內容：可免費向門市索取「MOS小學堂測驗卷」，只要作答完成出示給門市人員，即可免費換「中杯冰紅茶」1杯，測驗卷每店限量100份，發完為止。



▲兒童節優惠摩斯紅茶免費喝 / WalkerLand窩客島整理



▲摩斯兒童節優惠送兒童繪本、紅茶免費喝 / WalkerLand窩客島整理

兒童節必去親子餐廳推薦7選

兒童節就帶小孩來這放電！親子餐廳不僅有美食，還設有趣味十足的兒童遊樂設施，讓你在吃美食的同時，就能讓小孩徹底嗨玩，有些親子餐廳甚至還有超可愛小動物可以近距離接觸，大人也能一起被療癒，窩客島這次推薦你7間超人氣「親子友善餐廳」，包括隱藏多個打卡點的新北英倫復古餐廳、兒童5折的甜點吃到飽，有兒童遊樂區也能餵小動物的南投超人氣夜景餐廳等，兒童節連假不妨就來這7個親子餐廳看看。



詳細報導：兒童甜點吃到飽5折！兒童節必去親子餐廳推薦7選，戶外遊樂區 餵水豚輕鬆玩。



▲兒童節遛小孩推薦親子餐廳7選，免門票爽玩兒童遊樂設施、餵羊駝水豚，根本小型兒童樂園 / WalkerLand窩客島整理



▲兒童節親子餐廳人氣7選，必玩親子農場景觀餐廳、英倫風復古餐廳 / WalkerLand窩客島整理

台北親子餐廳連假必去7選

台北人兒童節遛小孩來這最輕鬆！連假不想開車出遠門，不妨到台北親子餐廳，有多種兒童遊樂設施、適合兒童大人一起玩的親子餐廳，小孩玩得開心，大人也能輕鬆享受美食，窩客島幫你找出「7大台北親子餐廳」，像是擁有溜滑梯球池、室內沙坑的遊樂型親子餐廳，也有兒童繪本、火車模型、甲蟲、拼圖等主題親子餐廳，都很適合兒童節連假帶小孩來玩，讓你吃美食的同時，也能安心放小孩玩一波。



詳細報導：台北親子餐廳連假必去7選！兒童節衝火車主題餐廳 兒童遊戲區，遛小孩開玩。



▲兒童節推薦必訪台北親子餐廳7選，兒童玩具遊樂區、親子繪本主題餐廳連假帶小孩衝 / WalkerLand窩客島整理



▲台北親子餐廳7大必訪推薦，兒童節連假吃美食，也能玩拼圖看繪本 / WalkerLand窩客島整理