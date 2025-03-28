兒童節即將到來，凱撒趣淘漫旅-台南為此特別規劃了一系列專屬活動與期間限定優惠，讓親子旅客在春天的國家風景區中擁有充滿回憶的假期。今年不僅有孩童免費自助餐與限定DIY手作體驗，還能在螢火蟲季中，與家人共同捕捉夜空中最美的閃爍光影，享受專屬春季的親子時光。



▲凱撒趣淘漫旅-台南推兒童節優惠，自助晚餐買大送小 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理



4月3日至5日，入住凱撒趣淘漫旅-台南的旅客即可享有「自助晚餐買大送小」優惠，12歲以下兒童免費享用豐盛多元的異國料理，無論是現煎牛排、海鮮料理還是各式甜點都能滿足大小朋友的味蕾。4月4日兒童節當天，飯店更準備了童趣滿滿的「棉花糖DIY」，讓孩子們親手製作專屬棉花糖，親子一起在甜蜜氛圍中留下難忘回憶。除此之外，大哥哥大姊姊也將帶領小朋友走出戶外，在國家風景區的星空草皮上進行帶動跳，盡情奔跑、呼吸新鮮空氣，讓節日充滿歡笑與活力。



▲凱撒趣淘漫旅-台南的戶外椰林泳池設有兒童安全池 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理

為了讓小朋友擁有更豐富的遊樂體驗，飯店全新打造近百坪的室內遊樂場「趣淘星球」，結合VR虛擬實境與多項冒險設施，讓孩子們能安全自在地探索，從冒險挑戰到沉浸式互動一應俱全。適逢春季螢火蟲季，飯店特別贈送每房「螢向幸福體驗券」，可於4月4日及5日免預約參加夜間賞螢行程，帶領大小朋友一同走入大自然，欣賞成群螢火蟲於夜空中閃爍飛舞，讓難得的親子時光充滿童話般的浪漫氣息。▲凱撒趣淘漫旅-台南有親子同樂的冒險設施，讓孩子們安全開心玩樂 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理此外，凱撒趣淘漫旅-台南今年再次與北台南家扶玉井服務站攜手合作，溫馨邀請玉井地區的家扶孩童參與兒童節活動。飯店不僅準備豐盛午餐，也安排孩子們體驗最受歡迎的攀岩、繩索等冒險設施，還能透過文創明信片DIY，親手寫下節日的祝福。希望透過這份特別安排，讓家扶孩童也能在溫暖陪伴下，共度快樂的兒童節，感受飯店滿滿的用心與關懷。▲凱撒趣淘漫旅-台南有親子同樂的冒險設施，讓孩子們安全開心玩樂 / 凱撒趣淘漫旅台南提供 WalkerLand窩客島整理

凱撒趣淘漫旅－台南 2025兒童節活動

活動期間：4月3日～4月5日

活動內容：「自助晚餐買大送小」優惠，12歲以下兒童免費享用豐富自助晚餐。



活動期間：4月4日限定

活動內容：

1、「棉花糖DIY」小朋友免費參加手作棉花糖活動

2、「星空草皮帶動跳」由大哥哥大姊姊帶領，戶外草地親子律動

活動期間：4月4日、4月5日限定

活動內容：「螢向幸福體驗券」免預約專屬賞螢行程，夜間觀賞螢火蟲

帶小朋友吃到飽現在的CP值才是最優惠