四月的到來不只為台北帶來暖陽好天氣，也迎來親子家庭最期待的兒童節與復活節假期。為搶攻連假與春日出遊的市場熱潮，台北新板希爾頓酒店再度推出結合趣味手作與美食體驗的系列親子活動，不論是想體驗療癒系花藝手作，還是與孩子一起下廚創造難忘回憶，又或是享受充滿異國風味的法式自助餐點，這個四月的假期就在台北新板希爾頓，與家人共度最溫馨的時光。



▲大廳酒吧「逸廊」首次舉辦親子花藝下午茶活動 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理



其中深受歡迎的三樓青雅中餐廳再度於4月4日推出「親子廚藝課」，主打的是讓孩子穿上專屬廚師服，化身為小小廚神，與父母一同製作三款點心，包括酥香鹹甜的海苔麻糬、經典港式鮮蝦燒賣以及手沖豆花，在過程中不僅能培養孩子對料理的興趣，也增進親子間的情感交流。課程結束後，還會特別頒發廚藝小證書，為這段親子時光增添儀式感。每組活動價格為1,980+10%元，包含點心教學與港式下午茶饗宴，讓親子共享甜美午茶時光。



接續於4月5日登場的一樓逸廊酒吧「親子花藝下午茶活動」，則以充滿創意與自然氣息的手作盆栽體驗為主軸，特別邀請花藝老師帶領大小朋友認識多肉植物的特性與照護方式，並結合象徵大地綠意的植栽與天空藍的設計元素，完成一件專屬於自己與孩子的療癒動物之家花藝作品。活動過程寓教於樂，適合所有年齡層孩子參與，活動結束後還能享用雙人份精緻下午茶，每組費用為2,580+10%元。為迎接兒童節的歡樂氣氛，4月4日至4月6日間，大人只要攜帶兒童點選任兩杯飲品，即贈送兒童節限定甜點一份。



▲「悅．市集」全日自助餐廳「兒童歡樂GO．美食免費送」優惠，雙人同行可免費攜帶一位兒童用餐 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理

不只親子體驗活動誠意十足，位於二樓的悅．市集全日自助餐廳也同步推出限定的「法式風味饗宴美食節」，自即日起至4月30日止，主打超過三十道以上法式與異國料理，將南法料理的豐盛精緻呈現於餐檯之上。其中一道不容錯過的「馬賽海鮮盛宴佐番紅花蒜香蛋黃醬」，選用多樣海鮮熬煮湯底，結合番紅花與濃郁蛋黃醬的香氣，呈現層次豐富又鮮美的口感，展現出經典法式餐飲的魅力。另外備受食客喜愛的「威靈頓牛排」亦在假日期間隆重回歸，使用紐西蘭菲力牛排，佐以蘑菇醬與帕瑪火腿包覆，再包裹千層酥皮烘烤而成，每一口皆是外酥內嫩，香氣滿溢。餐廳並於4月3日至4月6日推出兒童節限定優惠，兩位成人同行用餐即可免費攜帶一位兒童，還會加贈氣球畫冊與小禮物一份，讓孩子們也能感受到節日的特別氛圍。▲「悅．市集」全日自助餐廳「主廚威靈頓牛排」再度強勢回歸 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理除了多樣活動與餐飲選擇，台北新板希爾頓也同步推出趣味集點小活動。凡於4月4日至4月20日間至飯店用餐或住宿，只要在館內設置的主題佈景前拍照並上傳社群平台，即可獲得一份兒童趣味小福袋，為全家出遊留下獨一無二的紀念。▲「青雅」中餐廳延續好評「親子廚藝課」再度開辦，每組1,980+10%元 / 新板希爾頓提供 WalkerLand窩客島整理

親子廚藝課 台北新板希爾頓2025兒童節

活動日期：2025年4月4日

內容：親子廚藝體驗，手作海苔麻糬、鮮蝦燒賣、手沖豆花，含港式下午茶

價格：每組1,980+10%元

加碼贈禮：專屬兒童廚師服與廚藝小證書



親子花藝下午茶活動 台北新板希爾頓2025兒童節

活動日期：2025年4月5日

內容：親子手作多肉植栽＋雙人下午茶

價格：每組2,580+10%元

加碼贈禮：兒童節限定甜點（4月4日至4月6日，凡大人攜小孩點任兩杯飲品即贈）



悅．市集 法式風味饗宴美食節 兒童節限定優惠

活動期間：即日起至2025年4月30日

內容：超過30道法式與異國料理、限定回歸威靈頓牛排

兒童節專屬優惠：2025年4月3日至4月6日

加碼活動：

1、兒童節限定兩位成人同行可免費攜帶一位兒童用餐

2、贈送兒童專屬氣球畫冊與小禮物一份



2025兒童節限定打卡活動

活動期間：2025年4月4日至4月20日

內容：用餐或住宿賓客，於館內佈置打卡上傳社群，即贈兒童趣味小福袋一份

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