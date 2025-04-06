春天不只是賞花的季節，也是味蕾甦醒、感官綻放的時刻。隨著氣溫逐漸回暖，各地食材也迎來最鮮美的狀態。台北老爺酒店掌握春意最濃之際，從4/1起至6/30，邀請饕客踏上舌尖旅程，推出以春季為靈感的限定美饌。從拉丁風味自助餐到精緻粵菜與日式套餐，無論偏愛異國風情還是溫潤熟悉的家鄉味，都能在這裡找到讓人驚艷的選擇。



▲吃到飽新菜單！台北老爺春季 拉丁美洲主題吃到飽，加碼公開全館新菜單 / 台北老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理



首先登場的是自助餐廳Le Cafe咖啡廳，以「舌遊拉丁美洲」為主題推出吃到飽控不能拒絕的必吃吃到飽美食，不只呈現來自阿根廷、巴拉圭、智利、秘魯等地的經典美食，行政總主廚林繼正特於2024年底前往拉丁美洲數國進行廚藝交流與飲食文化觀摩，這次將旅途中所體會到的熱情與料理靈魂，化為一道道具有地方特色的菜餚，帶領賓客在城市中心感受異國文化的鮮明張力。



例如香氣撲鼻的「阿根廷青醬烤牛肉」，選用油花均勻的肋眼牛排，僅以粗鹽調味後直火鐵板燒烤，外焦內嫩，搭配特製青醬增添香草層次，令人一口接一口。而「阿根廷碳烤香草小卷」則以檸檬、大蒜、橄欖油與香草醃製後烤至微焦，保有彈牙口感與淡淡煙燻氣息，是春日最清新的海鮮之選。「巴拉圭泡芙」外皮金黃酥脆，內裡卻保有濃郁奶香與Q彈口感，是當地早餐與下午茶的常見點心，使用木薯粉與奶酪製成，每一口都富有濃厚南美風情。



▲香氣撲鼻的「阿根廷青醬烤牛肉」，選用油花均勻的肋眼牛排，僅以粗鹽調味後直火鐵板燒烤 / 台北老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理

而在湯品與冷食方面，「智利海鮮湯」與「秘魯塞維切醃生魚」表現亮眼。「智利海鮮湯」以白酒搭配新鮮海產與蔬菜熬製湯底，鮮香濃郁卻不失清爽，是當地家庭日常中的暖胃靈魂湯。「塞維切醃生魚」則將生魚切丁後浸泡於檸檬汁中，再搭配洋蔥、辣椒與地瓜，口感層次豐富且帶有酸香開胃，是適合春季享用的清爽料理代表。除了拉丁風情，喜愛中式細膩風味的食客，則可走進明宮粵菜廳享受「春意漫舞」系列料理。這一季的菜單延續粵菜講究食材本味的原則，透過細緻的手法將春日氣息融入每道菜色之中。像是「桂香心太軟」選用飽滿紅棗去籽後填入糯米糰，經蒸熟再淋上桂花釀，甜而不膩的層次適合作為飯後甜點。「百花鮮蝦蓮藕餅」外型誘人，將蝦漿餡料夾入蓮藕片中炸至金黃酥脆，咬下瞬間能感受外酥內嫩的美味交織。▲「智利海鮮湯」以白酒搭配新鮮海產與蔬菜熬製湯底，鮮香濃郁卻不失清爽，是當地家庭日常中的暖胃靈魂湯 / 台北老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理除了吃到飽料理之外，館內明宮特別選用「羊肚菌」與「鹿茸菌」等頂級食材設計兩道料理，讓老饕們在餐桌上就能體會春天山野的氣息。「羊肚菌菇炒蝦球」融合了菌香與海味，口感豐富，是一道兼具視覺與味覺的佳餚。「鹿茸菌菇燉雞湯」則是一道溫潤滋補的湯品，雞肉與菌菇在燉煮過程中充分交融，湯頭清香甘甜，適合春季養生需求。▲明宮特別選用「羊肚菌」與「鹿茸菌」等頂級食材設計兩道料理，讓老饕們在餐桌上就能體會春天山野的氣息 / 台北老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理而中山日本料理廳則以「春開花喜套餐」呼應季節主題，從生食冷盤到燒烤與湯品，將春天的自然與新鮮一一呈現。主廚選用的「軟殼龍蝦天婦羅」是一道令人印象深刻的料理，龍蝦完整連殼油炸後外殼酥脆，內層肉質Q彈，香氣撲鼻。「北海道喜知次、魚子醬干貝」則是一場高級海味的饗宴，喜知次為日本三大名魚之一，搭配鹹香魚子醬與鮮嫩干貝，是奢華味蕾的極致體現。套餐中不可忽略的還有主菜部分的「小田和牛」，來自鹿兒島並獲得日本縣內比賽金牌的優質牛種，以多種天然穀物餵養並提供舒適環境飼育，油脂細膩，入口即化。僅需微煎後即展現完美焦糖色澤，外脆內嫩的質感令人難以忘懷。收尾的「春旬三貝清湯」以象拔蚌、鮑魚與蛤蜊慢火熬煮，湯底澄澈卻飽含海味，是套餐中的完美句點。▲中山日本料理廳則以「春開花喜套餐」呼應季節主題，從生食冷盤到燒烤與湯品，將春天的自然與新鮮一一呈現 / 台北老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理

Le Cafe 咖啡廳 拉丁美洲主題自助餐新菜單

主廚林繼正遠赴拉丁美洲多國，將當地料理文化帶回台灣

推薦料理：

巴拉圭泡芙：木薯粉製成，外酥內Q

阿根廷青醬烤牛肉：肋眼牛排佐特製香草青醬

阿根廷碳烤香草小卷：檸檬、香草、大蒜醃漬後炙烤

智利海鮮湯：多種海鮮加香料白酒熬煮，濃郁鮮香

秘魯塞維切生魚：檸檬汁醃製生魚搭配紅洋蔥、辣椒與地瓜





明宮粵菜廳 春意漫舞養生單點系列

主廚以春日養生為主軸，結合經典粵式手法

推薦料理：

桂香心太軟：紅棗塞糯米，淋上桂花釀蒸製

百花鮮蝦蓮藕餅：蝦漿夾蓮藕片，炸至金黃酥脆

羊肚菌菇炒蝦球：四大名菇之一的羊肚菌入菜，搭配彈牙蝦球

鹿茸菌燉雞湯：菌中之王鹿茸菌與雞肉燉煮，湯頭溫潤甘甜





中山日本料理廳 春開花喜套餐

嚴選當令海陸食材，日式精緻手法演繹旬味

推薦料理：

軟殼龍蝦天婦羅：整隻龍蝦連殼酥炸，香氣撲鼻

北海道喜知次魚、魚子醬干貝：三大名魚之一的喜知次搭配奢華海味

小田和牛：鹿兒島金牌和牛，油脂細膩，入口即化

春旬三貝清湯：象拔蚌、鮑魚、蛤蜊熬製而成的清湯





台北老爺酒店

訂位專線：(02)2542-3266 轉各餐廳

說到吃到飽就一定不能不知道台灣最強的泰式吃到飽文華吃到飽