台中壽司控準備開吃！日本來台人氣超高的「美登利壽司」終於要在台中LaLaport北館開放吃到飽，將從4/10開始，正式升級成放題吃到飽模式，90分鐘內讓你從握壽司一路吃到炸物、甜點，飽到天靈蓋。最便宜只要980元就能開吃。目前已開放網路訂位，想要豪爽大口吃壽司、又不想傷荷包，就快預約美登利壽司台中LaLaport門市。



▲壽司吃到飽980元！美登利壽司吃到飽台中lalaport限定，圖為餐點資料照，吃到飽餐點依店家公告為主(以下同) / 部落客 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲美登利壽司台中店升級成吃到飽，還有自助吧提供炸物、甜點 / 部落客 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

美登利壽司吃到飽 台中LaLaport

美登利壽司公告台中LaLaport門市將引進日本超夯的壽司吃到飽模式，超過70種壽司現點現做，由職人為你獻上一貫貫特色壽司。除了壽司之外，自助吧區還有炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點跟冰品，通通吃到飽，不管你愛海鮮、肉食或甜點，都能吃得心滿意足。比起單點一貫貴桑桑的日式料理，這種壽司吃到飽吃法超划算，台中人快揪人來吃爆。▲美登利壽司台中店升級成吃到飽 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理▲美登利壽司台中店超過70款壽司吃到飽 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理價格部分平日午餐只要980元，晚餐和假日全天都是1180元。兒童收費看身高來決定，90公分以下免費，90到120公分只收清潔費150元，121到135公分半價，136公分以上就算成人價。每人限時90分鐘，最後進場時間中午是13點，晚上則是19點半。記得不要點太多吃不完，否則剩超過250克可是會收250元的食材費。▲美登利壽司採現點現做 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理▲美登利壽司台中店推壽司吃到飽，最便宜980元開吃，圖為餐點資料照，吃到飽餐點依店家公告為主 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台中市東區進德路600號5樓，台中LaLaport

電話：04 2211 6818

美登利壽司吃到飽訂位



美登利壽司吃到飽 台中價格

平日午間時段11:00-14:00：980元

平日晚間時段16:00-20:30：1180元

假日午間時段10:30-14:00：1180元

假日晚間時段16:00-20:30：1180元



兒童收費標準：

身高90-120公分酌收清潔費150元、身高121-135公分半價、身高136公分以上全額。



以上價格皆需另加10%服務費。



注意事項：

每人用餐時間限時90分鐘。

最後入店時間午餐13:00／晚餐19:30。

吃到飽餐點不提供打包外帶服務。

請珍惜食材，結帳時若剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元。



圖片來源

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