為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 壽司吃到飽980元！美登利壽司吃到飽台中lalaport限定，超過70道狂吃。

壽司吃到飽980元！美登利壽司吃到飽台中lalaport限定，超過70道狂吃。

壽司 吃到飽 台中美食 台中lalaport more
2025-04-09 07:25:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：部落客 紫色微笑、小虎食夢網
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台中壽司控準備開吃！日本來台人氣超高的「美登利壽司」終於要在台中LaLaport北館開放吃到飽，將從4/10開始，正式升級成放題吃到飽模式，90分鐘內讓你從握壽司一路吃到炸物、甜點，飽到天靈蓋。最便宜只要980元就能開吃。目前已開放網路訂位，想要豪爽大口吃壽司、又不想傷荷包，就快預約美登利壽司台中LaLaport門市。

▲壽司吃到飽980元！美登利壽司吃到飽台中lalaport限定，圖為餐點資料照，吃到飽餐點依店家公告為主(以下同) / 部落客 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

▲美登利壽司台中店升級成吃到飽，還有自助吧提供炸物、甜點 / 部落客 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



美登利壽司公告台中LaLaport門市將引進日本超夯的壽司吃到飽模式，超過70種壽司現點現做，由職人為你獻上一貫貫特色壽司。除了壽司之外，自助吧區還有炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點跟冰品，通通吃到飽，不管你愛海鮮、肉食或甜點，都能吃得心滿意足。比起單點一貫貴桑桑的日式料理，這種壽司吃到飽吃法超划算，台中人快揪人來吃爆。

▲美登利壽司台中店升級成吃到飽 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

▲美登利壽司台中店超過70款壽司吃到飽 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

價格部分平日午餐只要980元，晚餐和假日全天都是1180元。兒童收費看身高來決定，90公分以下免費，90到120公分只收清潔費150元，121到135公分半價，136公分以上就算成人價。每人限時90分鐘，最後進場時間中午是13點，晚上則是19點半。記得不要點太多吃不完，否則剩超過250克可是會收250元的食材費。

▲美登利壽司採現點現做 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

▲美登利壽司台中店推壽司吃到飽，最便宜980元開吃，圖為餐點資料照，吃到飽餐點依店家公告為主 / 部落客 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

 

美登利壽司吃到飽 台中LaLaport

地址：台中市東區進德路600號5樓，台中LaLaport
電話：04 2211 6818
美登利壽司吃到飽訂位
 

美登利壽司吃到飽 台中價格

平日午間時段11:00-14:00：980元
平日晚間時段16:00-20:30：1180元
假日午間時段10:30-14:00：1180元
假日晚間時段16:00-20:30：1180元

兒童收費標準：
身高90-120公分酌收清潔費150元、身高121-135公分半價、身高136公分以上全額。

以上價格皆需另加10%服務費。

注意事項：
每人用餐時間限時90分鐘。
最後入店時間午餐13:00／晚餐19:30。　
吃到飽餐點不提供打包外帶服務。
請珍惜食材，結帳時若剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元。

圖片來源
部落客 小虎食夢網 造訪 壽司美登利 ：壽司美登利.台灣一號店.850元特選握壽司拼盤cp值不差.超大筋子一口吞大滿足
部落客 紫色微笑 造訪 美登利壽司台中店 ：台中市東區美登利壽司》台中Lalaport北館美食餐廳，來自東京超人氣壽司店

 

吃到飽控不只要吃美登利 最新3大吃到飽快訊

推薦閱讀：壽星吃到飽免費！茹曦酒店Sunny Buffet壽星吃到飽優惠，兩人同行還可享半價。

推薦閱讀：4月壽星生日優惠！火鍋燒肉吃到飽17家必看，台股慘跌生日大餐省錢吃。

推薦閱讀：吃到飽新菜單！台北老爺春季 拉丁美洲主題吃到飽，加碼公開全館新菜單。
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#壽司
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

美登利壽司Lalaport 台中店

phone
place台中市東區進德路600號5樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
延伸閱讀
板橋泰式料理吃到飽！路易莎泰菜 初泰吃到飽759元起，開幕兩人同行78折吃到飽。
 編輯 張人尹
台北吃到飽9大新消息！饗饗必吃菜、370元吃到飽新開店領軍，吃到飽控快跟上。
 編輯 鄭雅之
777元港點吃到飽！新葡苑蒸籠港點推車吃到飽來了，4人同行1人免費。
 編輯 鄭雅之
日本草莓吃到飽！狂吃120分鐘、28家Buffet訂位一次看。
 記者 蕭芷琳
越式涮牛肉吃到飽！新千葉海陸鍋鮑魚吃到飽，享千葉越式涮牛肉 10大甜點無限吃。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up