高雄萬豪酒店搶先迎戰旅展熱潮，自4月14日早上10點起啟動線上旅展，不用人擠人、不用出門排隊，就能享有年度最超值的星級住宿與餐飲優惠。此次主打住宿最低28折、餐飲最低83折的破盤價格，是近期想規劃高雄小旅行的民眾不可錯過的搶購機會。



▲高雄萬豪酒店搶先迎戰旅展熱潮，自4月14日早上10點起啟動線上旅展，不用人擠人、不用出門排隊，就能享有年度最超值的星級住宿與餐飲優惠 / 高雄萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理



喜歡輕鬆雙人行的旅客，推薦「萬豪雙人行住宿券」，原價近兩萬元的經典客房與雙人早餐組合，現在只要5,399元即可入手。若想升級美食體驗，可選「超豪氣雙人行住宿券」，加碼包含晚餐兩客，讓整天吃好住好只要7,399元，CP值直接拉滿。帶著孩子出遊的家庭更能選擇「萬豪闔家歡住宿券」，四人入住搭配四客早餐，只需7,399元，一樣享受五星飯店的設施與舒適空間。若追求頂級假期，高雄萬豪也推出限量「萬豪臻選天倫住宿券」，入住28坪家庭套房，尊享行政酒廊與全天候飲品甜點，原價超過四萬六，現在只要18,888元即可入住。



▲喜歡輕鬆雙人行的旅客，推薦「萬豪雙人行住宿券」，原價近兩萬元的經典客房與雙人早餐組合，現在只要5,399元即可入手 / 高雄萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了住宿，館內人氣餐廳也同步祭出旅展價。「豪享自助餐廳」推出午餐與晚餐餐券12張優惠組，午餐券原價12,144元，現省兩千以上只要10,120元；晚餐券原價16,104元，旅展價13,420元。同樣受歡迎的「京享蔬食百匯餐廳」則以最低715元起就能享受蔬食Buffet，12張午餐券只需8,580元，晚餐券則為9,020元，皆享買十送二超值回饋。此外，全館十家餐廳通用的「餐飲禮券」，旅展價每張只要1,000元，原價1,100元，相當於直接打九折，無論是日式會席、中式桌菜或法式料理皆可使用。▲「豪享自助餐廳」推出午餐與晚餐餐券12張優惠組，午餐券原價12,144元，現省兩千以上只要10,120元 / 高雄萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理

高雄萬豪線上旅展優惠券

萬豪住宿券優惠

萬豪雙人行住宿券：5,399元／張（原價19,085元）

超豪氣雙人行住宿券：7,399元／張（原價21,769元）

萬豪闔家歡住宿券：7,399元／張（原價26,620元）

萬豪臻選天倫住宿券（限量）：18,888元／張（原價46,200元）



豪享自助餐廳

平日午餐券12張：10,120元／套（原價12,144元）

平日晚餐券12張：13,420元／套（原價16,104元）

京享蔬食百匯餐廳

平日午餐券12張：8,580元／套（原價10,296元）

平日晚餐券12張：9,020元／套（原價10,824元）

餐飲禮券

餐飲通用禮券：1,000元／張（原價1,100元）

完整活動資訊：https://www.khhmarriott.com/

高雄人的吃到飽有更多選擇、讓吃到飽控吃到停不下來

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