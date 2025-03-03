Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽
高雄燒肉推薦懶人包
高雄吃到飽推薦懶人包
高雄燒肉吃到飽推薦【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店】，$599起有三種價位選擇的高雄日式燒肉吃到飽，可盡情享用M9和牛、安格斯嫩肩牛排、伊比利豬、鮑魚、天使紅蝦、超大新鮮魷魚、櫻桃鴨胸、大蛤蜊、海鮮、蔬菜、主食、湯品、甜點、冰淇淋，位在新堀江商圈，交通便利，週一至週四晚上20:30後有88折優惠，從3月起到4/4前還有「大人用餐，小孩免費」優惠，好友聚會、全家大小都來吃最划算！
3/1~4/4 大人用餐，小孩免費
- 兒童140cm以下免費
- 一位大人搭配一位小孩
- 2025/3/1~4/4期間限定
- 需提前一天訂位
- 所有優惠活動不得併用
Oh！Yaki 高雄中山店 店址位置與交通停車
高雄燒肉吃到飽推薦【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店】位在新堀江商圈中山路上，靠近新田路口，【拾七石頭火鍋】對面，這附近路邊有汽車、機車停車格，私人停車場也不少，但畢竟是蛋黃區，停車比較貴，建議可以搭乘大眾交通工具，吃飽還可以在大統、大立、中央公園逛逛散步。
👉 高雄捷運
中央公園站1號出口：距離450公尺，步行約6分鐘
👉 高雄公車
中山路上「新田路口(中山二路)」：12、12延駛飛機路、224、9117、9117A
五福路上「城市光廊(捷運中央公園站)」：25、50五福幹線、76、77昌福幹線、77昌福幹線區間車、100、218A內惟幹線、218B內惟幹線繞駛合群社區、224
Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 室內用餐環境
高雄燒肉吃到飽【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店】室內乾淨清爽韓系風，桌面寬敞好用，別看我拍得好像沒人，因為我是平日開店前就到，等我吃完天黑的時候，整家店坐滿年輕人呢！另外出餐區是一個開放式吧檯，可以看到工作人員現場切肉或者調理餐點。
Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 菜單價格
【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店】有$599、$749、$899三種價位，$899比$749多了「豪華海陸限定」，三種價位都可以無限享用飲料和冰淇淋自助吧，另加一成服務費。如果時間允許的話，可以多利用週一到週四夜間優惠88折，如果家裡有140公分以下的小朋友，可以在4/4前，提前訂位使用「大人用餐，小孩免費」優惠喔！
選定想吃的價位（同桌必須點同一價位），服務人員會提供QRcode點餐，然後就可以去自助吧取餐囉！
Oh ! Yaki 燒肉吃到飽 自助吧
【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店】自助吧包含調味醬料、飲料和冰淇淋，冰淇淋有日本明治冰淇淋和泰國明果冰淇淋兩種，而且有餅乾甜筒！
來看看我們吃了什麼吧！我們是點豪華海陸饗宴$899，多了頂級食材：澳洲M9和牛、特選嫩肩牛、特選霜降牛、黃金松阪豬、特選櫻桃鴨胸、伊比利梅花豬、蒜蓉鮑魚、酒燒大蛤、天使紅蝦、金鑽大蝦，以上這些都是可以吃到飽的唷！這些食材平常單價就不便宜，來【Oh！Yaki】不但可以盡情吃個爽，還不用自己整理食材，吃完不用收桌洗碗，我是覺得很划算啦！
以下圖多，盡量簡短說明，前面會先介紹$899限定的豪華海陸食材，肉質新鮮優秀照片就看得出來！
澳洲M9和牛
油花均勻，口感軟嫩，肉香濃郁。
特選嫩肩牛
四面烤上色再剪成小塊，可享受塊狀口感Ｑ彈有咬勁、不乾柴。
特選霜降牛
肉質細緻，入口香甜滑潤、肉香濃郁。
伊比利梅花豬
伊比利豬號稱「世界上最好吃的豬肉」，以油脂香甜肥美聞名，梅花部位恰到好處的肥瘦比例，加上軟彈多汁的口感，值得一吃。
黃金松阪豬
珍貴的黃金六兩，脆Ｑ耐嚼有肉香，【Oh ! Yaki】已經預先在食材表面撒上胡椒鹽，吃起來辛香ㄕㄨㄚˋ嘴，好吃！
特選櫻桃鴨胸
多汁嫩彈的櫻桃鴨胸。
蒜蓉鮑魚、天使紅蝦、金鑽大蝦
不到$1000的價格竟然有天使紅蝦吃到飽！而且那個金鑽大蝦的尺寸真的大，肉厚Ｑ脆不輸給天使紅蝦，蒜蓉鮑魚烤過將海味鮮味都濃縮在鮑魚肉裡，好吃。
酒燒大蛤、蛤蜊絲瓜
圓形碗是酒燒大蛤（點$899才有），橢圓形的是蛤蜊絲瓜($749)，蛤蠣絲瓜比較清爽鮮甜，酒燒大蛤香氣十足，飽滿水嫩👍
安格斯16oz嫩肩牛排
烤這麼厚的牛排需要一點技巧，先把烤網加熱到很熱，先烤幾片油脂多的肉片，讓烤網沾上油，然後把安格斯16oz嫩肩牛排放上去不要翻動，烤個5分鐘左右，確認底下那面完全不沾網、上面出水之後再翻面，第二面也烤上色，先拿出來一旁放著靜置5分鐘，最後放在烤網上剪開，確認裡面熟度，如果內部還有太生的（依照個人喜好），再補強一下就好了。第一次取出的時候不要馬上剪開，那樣肉汁會流失光光。
按照上面的烤法我們自己覺得還算蠻成功的，內層牛肉呈現粉紅色澤，好嚼味香多汁，大塊滿意。
原味牛五花、板腱牛、安格斯黑牛
【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽】就是肉肉控的天堂，$599可以點6種牛肉，$749有11種牛肉選擇，$899可以點14種牛肉，還沒算到豬雞羊肉的部份，只要吃得下、不浪費為原則都可以盡量點，細細品味不同部位的肉質口感與肉汁油脂香氣。
包肉生菜
還有包肉生菜、韓式泡菜、各種調味醬料，搭配自己最愛的吃法。
涼拌洋蔥、韓式泡菜、奶油金針菇
涼拌洋蔥有柴魚風味，爽脆開胃，不會太過辛嗆，韓式泡菜很溫和，不辣也不酸（對我來說啦），橢圓形鐵碗那個奶油金針菇很好用，內容物吃完，剩下湯汁可以把海鮮放進去煮，我拿來煮魚下巴，非常完美。
秘傳壺漬牛肋條
裡面是一塊一塊已經醃漬過的牛肋條，有濃濃的黑胡椒味，牛肋條很耐烤，烤到熟、表面微焦就好吃。
超大鮮魷魚
很大隻、很新鮮、很Q，剪成小片之後，沾自己喜歡的醬料（我喜歡蒜泥＋日式燒肉醬），再重新烤一下入味，超級加分。
椒鹽肥腸、椒鹽霜降豬、椒鹽土雞腿肉
肥腸處理得很乾淨，切得夠厚，烤到表面脆脆，口感很好。
椒鹽鳳螺、魚下巴、白蝦
鳳螺滋味濃郁，魚下巴鮮嫩，白蝦新鮮優秀。
烤松阪豬這張照片上方就是把魚下巴放在小鐵碗裡用煮的，這個方法推薦給對烤魚沒信心的人（魚皮很容易黏網，翻面失敗搞得碎ㄍㄡˊ ㄍㄡˊ），烤網周圍就是鳳螺，鳳螺的口烤到冒泡泡就是熟囉！
白醬起司扇貝
白醬起司淡淡的，不會過鹹或者不舒服的奶味，扇貝肉嫩多汁。
玉米筍、杏鮑菇、青椒、玉米
烤玉米筍很簡單，連殼放下去，外殼烤乾有點上色即可，玉米筍包在裡面不怕烤焦，吃起來甜脆多汁，如果帶小朋友來（利用小孩免費優惠），剝玉米筍就可以讓小孩忙好一陣子了😆，必點。
上面寫了這麼多，沒吃到的更多，我還想吃香蒜海鮮石鍋飯、戰斧豬排、韓式厚切豬五花……，實在塞不下了（找機會再烙人來吃），還好我還有另一個裝甜點的胃🤣
奶香起司地瓜
地瓜＋起司絲上桌已經是蒸熱的狀態，直接攪拌均勻就可以吃了，淡淡甜香，天然美味。
紅豆紫米粥
綿綿紅豆、軟軟紫米，真材實料。
日式麻糬、烤棉花糖、香蕉阿華田
【Oh！Yaki】的甜點花樣真不少，第一次看過香蕉切片撒糖粉下去烤，烤到表面的糖粉融化，吃起來軟軟綿綿，再沾阿華田粉，新奇又甜蜜的滋味。烤麻糬我最喜歡了！雖然已飽，但還是忍不住追加吃了第二回合😋
本來以為烤棉花糖應該很甜膩，從來沒主動嘗試過，這天終於吃到，表面烤到焦糖化脆脆的、咬下去會牽絲，其實沒有想像中那麼死甜，還蠻好吃的欸！
冰淇淋吃到飽
最後的最後，來支冰淇淋收尾，Happy Ending！
【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽】食材選擇多、品質不錯，而且環境舒服，可以趁一年只有一次的「大人用餐，小孩免費」優惠來吃肉肉！沒有小孩的話，平日一到四晚上8點半以後也有88折優惠，趕快跟朋友約起來～