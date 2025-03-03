Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽

高雄燒肉推薦懶人包

高雄吃到飽推薦懶人包

高雄燒肉吃到飽推薦【 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店 】， $599起 有三種價位選擇的高雄日式燒肉吃到飽，可盡情享用 M9和牛、安格斯嫩肩牛排、伊比利豬、鮑魚、天使紅蝦、超大新鮮魷魚、櫻桃鴨胸、大蛤蜊、海鮮、蔬菜、主食、湯品、甜點、冰淇淋 ，位在新堀江商圈，交通便利，週一至週四 晚上20:30後有88折優惠 ，從3月起到4/4前還有「 大人用餐，小孩免費 」優惠，好友聚會、全家大小都來吃最划算！

3/1~4/4 大人用餐，小孩免費

兒童 140cm以下 免費

免費 一位大人搭配一位小孩

2025/3/1~4/4 期間限定

期間限定 需 提前一天訂位

所有優惠活動不得併用

Oh！Yaki 高雄中山店 店址位置與交通停車

高雄燒肉吃到飽推薦【 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店 】位在新堀江商圈中山路上，靠近新田路口，【拾七石頭火鍋】對面，這附近路邊有汽車、機車停車格，私人停車場也不少，但畢竟是蛋黃區，停車比較貴，建議可以搭乘大眾交通工具，吃飽還可以在大統、大立、中央公園逛逛散步。



👉 高雄捷運

中央公園站1號出口 ：距離450公尺，步行約6分鐘

👉 高雄公車

中山路上「新田路口(中山二路)」：12、12延駛飛機路、224、9117、9117A

五福路上「城市光廊(捷運中央公園站)」：25、50五福幹線、76、77昌福幹線、77昌福幹線區間車、100、218A內惟幹線、218B內惟幹線繞駛合群社區、224



Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 室內用餐環境

高雄燒肉吃到飽【 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店 】室內乾淨清爽韓系風，桌面寬敞好用，別看我拍得好像沒人，因為我是平日開店前就到，等我吃完天黑的時候，整家店坐滿年輕人呢！另外出餐區是一個開放式吧檯，可以看到工作人員現場切肉或者調理餐點。



Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 菜單價格

【 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店 】有 $599、$749、$899三種價位 ，$899比$749多了「 豪華海陸限定 」，三種價位都可以 無限享用飲料和冰淇淋自助吧 ，另加一成服務費。如果時間允許的話，可以多利用週一到週四夜間優惠88折，如果家裡有140公分以下的小朋友，可以在4/4前，提前訂位使用「大人用餐，小孩免費」優惠喔！



選定想吃的價位（同桌必須點同一價位），服務人員會提供QRcode點餐，然後就可以去自助吧取餐囉！



Oh ! Yaki 燒肉吃到飽 自助吧

【 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 高雄中山店 】自助吧包含調味醬料、飲料和冰淇淋，冰淇淋有 日本明治冰淇淋 和 泰國明果冰淇淋 兩種，而且有餅乾甜筒！



來看看我們吃了什麼吧！我們是點 豪華海陸饗宴$899 ，多了頂級食材： 澳洲M9和牛、特選嫩肩牛、特選霜降牛、黃金松阪豬、特選櫻桃鴨胸、伊比利梅花豬、蒜蓉鮑魚、酒燒大蛤、天使紅蝦、金鑽大蝦 ，以上這些都是可以吃到飽的唷！這些食材平常單價就不便宜，來【 Oh！Yaki 】不但可以盡情吃個爽，還不用自己整理食材，吃完不用收桌洗碗，我是覺得很划算啦！

以下圖多，盡量簡短說明，前面會先介紹$899限定的豪華海陸食材，肉質新鮮優秀照片就看得出來！



澳洲M9和牛

油花均勻，口感軟嫩，肉香濃郁。



特選嫩肩牛

四面烤上色再剪成小塊，可享受塊狀口感Ｑ彈有咬勁、不乾柴。



特選霜降牛

肉質細緻，入口香甜滑潤、肉香濃郁。



伊比利梅花豬

伊比利豬號稱「 世界上最好吃的豬肉 」，以油脂香甜肥美聞名，梅花部位恰到好處的肥瘦比例，加上軟彈多汁的口感，值得一吃。



黃金松阪豬

珍貴的黃金六兩，脆Ｑ耐嚼有肉香，【 Oh ! Yaki 】已經預先在食材表面撒上胡椒鹽，吃起來辛香ㄕㄨㄚˋ嘴，好吃！



特選櫻桃鴨胸

多汁嫩彈的櫻桃鴨胸。



蒜蓉鮑魚、天使紅蝦、金鑽大蝦

不到$1000的價格竟然有 天使紅蝦吃到飽 ！而且那個 金鑽大蝦 的尺寸真的大，肉厚Ｑ脆不輸給天使紅蝦， 蒜蓉鮑魚 烤過將海味鮮味都濃縮在鮑魚肉裡，好吃。



酒燒大蛤、蛤蜊絲瓜

圓形碗是 酒燒大蛤 （點$899才有），橢圓形的是 蛤蜊絲瓜 ($749)，蛤蠣絲瓜比較清爽鮮甜，酒燒大蛤香氣十足，飽滿水嫩👍



安格斯16oz嫩肩牛排

烤這麼厚的牛排需要一點技巧，先把烤網加熱到很熱，先烤幾片油脂多的肉片，讓烤網沾上油，然後把 安格斯16oz嫩肩牛排 放上去不要翻動，烤個5分鐘左右，確認底下那面完全不沾網、上面出水之後再翻面，第二面也烤上色，先拿出來一旁放著靜置5分鐘，最後放在烤網上剪開，確認裡面熟度，如果內部還有太生的（依照個人喜好），再補強一下就好了。第一次取出的時候不要馬上剪開，那樣肉汁會流失光光。

按照上面的烤法我們自己覺得還算蠻成功的，內層牛肉呈現粉紅色澤，好嚼味香多汁，大塊滿意。



原味牛五花、板腱牛、安格斯黑牛

【Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽】就是肉肉控的天堂，$599可以點6種牛肉，$749有11種牛肉選擇，$899可以點 14種牛肉 ，還沒算到豬雞羊肉的部份，只要吃得下、不浪費為原則都可以盡量點，細細品味不同部位的肉質口感與肉汁油脂香氣。



包肉生菜

還有包肉生菜、韓式泡菜、各種調味醬料，搭配自己最愛的吃法。



涼拌洋蔥、韓式泡菜、奶油金針菇

涼拌洋蔥 有柴魚風味，爽脆開胃，不會太過辛嗆， 韓式泡菜 很溫和，不辣也不酸（對我來說啦），橢圓形鐵碗那個 奶油金針菇 很好用，內容物吃完，剩下湯汁可以把海鮮放進去煮，我拿來煮魚下巴，非常完美。



秘傳壺漬牛肋條

裡面是一塊一塊已經醃漬過的牛肋條，有濃濃的黑胡椒味，牛肋條很耐烤，烤到熟、表面微焦就好吃。



超大鮮魷魚

很大隻、很新鮮、很Q，剪成小片之後，沾自己喜歡的醬料（我喜歡蒜泥＋日式燒肉醬），再重新烤一下入味，超級加分。



椒鹽肥腸、椒鹽霜降豬、椒鹽土雞腿肉

肥腸處理得很乾淨，切得夠厚，烤到表面脆脆，口感很好。



椒鹽鳳螺、魚下巴、白蝦

鳳螺滋味濃郁，魚下巴鮮嫩，白蝦新鮮優秀。



烤松阪豬這張照片上方就是把魚下巴放在小鐵碗裡用煮的，這個方法推薦給對烤魚沒信心的人（魚皮很容易黏網，翻面失敗搞得碎ㄍㄡˊ ㄍㄡˊ），烤網周圍就是鳳螺，鳳螺的口烤到冒泡泡就是熟囉！



白醬起司扇貝

白醬起司淡淡的，不會過鹹或者不舒服的奶味，扇貝肉嫩多汁。



玉米筍、杏鮑菇、青椒、玉米

烤玉米筍 很簡單，連殼放下去，外殼烤乾有點上色即可，玉米筍包在裡面不怕烤焦，吃起來甜脆多汁，如果帶小朋友來（利用小孩免費優惠），剝玉米筍就可以讓小孩忙好一陣子了😆，必點。



上面寫了這麼多，沒吃到的更多，我還想吃香 蒜海鮮石鍋飯、戰斧豬排、韓式厚切豬五花 ……，實在塞不下了（找機會再烙人來吃），還好我還有另一個裝甜點的胃🤣



奶香起司地瓜

地瓜＋起司絲上桌已經是蒸熱的狀態，直接攪拌均勻就可以吃了，淡淡甜香，天然美味。



紅豆紫米粥

綿綿紅豆、軟軟紫米，真材實料。



日式麻糬、烤棉花糖、香蕉阿華田

【 Oh！Yaki 】的甜點花樣真不少，第一次看過香蕉切片撒糖粉下去烤，烤到表面的糖粉融化，吃起來軟軟綿綿，再沾阿華田粉，新奇又甜蜜的滋味。烤麻糬我最喜歡了！雖然已飽，但還是忍不住追加吃了第二回合😋



本來以為烤棉花糖應該很甜膩，從來沒主動嘗試過，這天終於吃到，表面烤到焦糖化脆脆的、咬下去會牽絲，其實沒有想像中那麼死甜，還蠻好吃的欸！



冰淇淋吃到飽

最後的最後，來支冰淇淋收尾，Happy Ending！

