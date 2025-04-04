超澎湃，太幸福，超狂北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼等頂級食材的精緻鍋物吃到飽～
還有哈根逹斯、莫凡彼冰淇淋、海尼根生啤酒等無限暢飲唷！
到高雄漢神巨蛋附近的梨花A5和牛放題，一起享用美味超狂的火鍋吃到飽餐廳囉！
【活動】當日壽星贈送〔活體波士頓龍蝦一隻〕，當月壽星贈送〔季節海鮮一份〕。
【店家資訊】
梨花A5和牛放題
營業時間：11：00 - 23：00（最後入場21:30)
用餐時間120分鐘
店內座位144席
07-5506811
高雄市左營區安吉街468號
設有免費汽車及機車停車場，停車很方便唷。
餐廳內空間寬敞舒適，天花板的設計更是一大亮點
用餐區設計，與臨桌間的距離得宜。
吧台設有水族箱，裡面全是活跳跳的波士頓龍蝦唷！
店內超夯的打卡場景。
吧台上有醬料沾醬區及海尼根生啤酒機。
海尼根生啤酒等無限暢飲。
目前梨花推出３種吃到飽方案。
【神戶之宴1999起】帝王蟹、5種日本A5和牛、澳洲純血和牛
【松板之宴1799起】宜蘭胭脂蝦、3種日本A5和牛、澳洲純血和牛
【近江之宴1599起】1種日本A5和牛、澳洲純血和牛
三種方案均提供多款海鮮與肉品，深海野生蝦、鮑魚、北海道帆立貝、牡蠣、美國USDA無骨牛小排、西班牙伊比利豚、安格斯熟成牛等多款食材，頂級哈根達茲、莫凡彼冰淇淋、海尼根生啤酒等通通吃到飽。
完成GOOGLE打卡評論，還可享有北海道松葉蟹腳吃到飽唷！
梨花營業時間11:00–23:00 中場無休息
我們選在下午人潮少的時段用餐。
服務人員會說明點餐方式採用手機掃QR CODE的方式加點。
自助吧區
和牛肉燥、白飯、麵條、飲品、英國TWININGS唐寧茶...無限取用。
哈根達斯和莫凡彼冰淇淋無限取用，愛吃冰淇淋的人絶對別錯過。
還有可口可樂及雪碧易開罐，梨花提供給客人的品質都是很不錯的。
火鍋湯底共6種（ 水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜、祕制麻辣、壹O叁蝦皇、養顏牛蒡）
我們選擇新疆孜然、祕制麻辣
孜然鍋選用新疆特產的孜然外，還有數十種漢藥材熬製四小時而成，湯頭鮮美甘甜啊！
麻辣鍋湯頭麻辣的很舒服，超過癮，重點，還有超級好吃的鴨血和豆腐。
一開始會送上菜單上的海鮮品項：鑽石蝦、天使紅蝦、淡菜、播磨生蠔、文蛤、紅條石斑、軟絲、北海道帆立貝...等。
海鮮控的冰友，到梨花肯定吃得超盡興啦。
喜歡吃北海道松葉蟹的冰友，符合神戶之宴的Google打卡活動規則，就能享有松葉蟹吃到飽。
超優質的和牛
愛吃A5和牛的老饕們，到梨花可以一次品嚐多種不同的和牛唷！
除了和牛還可以加點的肉品有:美國特選無骨牛小排、美國特選濕式熟成牛、台灣豚梅花、西班牙伊比利豚、嚴選伊比利腹松板、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿。
選擇性及種類很多，超級澎湃唷！
季節特別供應葡萄蝦！
對了對了～生日壽星絶對不能錯過的〔生日禮〕唷！
當日壽星贈送活體波士頓龍蝦，正港活跳跳耶～
嘿嘿嘿～超開心！
拍完照後，服務人員會將波士頓龍蝦送至廚房做處理再送上桌，方便放入火鍋裡煮。
新鮮就是王道，口感Ｑ彈鮮甜啦！
當月壽星贈送季節海鮮一份。
嘿嘿嘿～開動啦！
超愛吃和牛的冰友肯定吃的超開心～
只要放入麻辣鍋裡簡單涮一下，入口軟嫩超美味，連吃個幾片完全不會有油膩感。
雪花和牛嫩口到不行，完全愛上。
除了和牛還有蟹，其它海鮮都很優質呢！
呷魚呷肉嘛愛菜尬～
還有品質好的新鮮蔬菜
超愛這北海道帝王蟹，放進火鍋裡煮熟，無須調味肉質鮮甜超好吃！真愛這一味啦。
用餐120分鐘，不只嘴巴，愛吃帝王蟹的我，雙手也非常忙碌，是說～是忙碌的超開心啦！
喜歡吃和牛及高品質海鮮和蝦蟹的冰友，梨花選用高級食材，讓你吃到飽呷免驚唷。
【店家資訊】
梨花A5和牛放題
營業時間：11：00 - 23：00（最後入場21:30)
用餐時間120分鐘
店內座位144席
07-5506811
高雄市左營區安吉街468號
梨花粉絲頁：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono/