超澎湃，太幸福，超狂北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼等頂級食材的精緻鍋物吃到飽～

還有哈根逹斯、莫凡彼冰淇淋、海尼根生啤酒等無限暢飲唷！

到高雄漢神巨蛋附近的梨花A5和牛放題，一起享用美味超狂的火鍋吃到飽餐廳囉！

【活動】當日壽星贈送〔活體波士頓龍蝦一隻〕，當月壽星贈送〔季節海鮮一份〕。

【店家資訊】

梨花A5和牛放題

營業時間：11：00 - 23：00（最後入場21:30)

用餐時間120分鐘

店內座位144席

07-5506811

高雄市左營區安吉街468號

設有免費汽車及機車停車場，停車很方便唷。

餐廳內空間寬敞舒適，天花板的設計更是一大亮點

用餐區設計，與臨桌間的距離得宜。

吧台設有水族箱，裡面全是活跳跳的波士頓龍蝦唷！

店內超夯的打卡場景。

吧台上有醬料沾醬區及海尼根生啤酒機。

海尼根生啤酒等無限暢飲。

目前梨花推出３種吃到飽方案。

【神戶之宴1999起】帝王蟹、5種日本A5和牛、澳洲純血和牛

【松板之宴1799起】宜蘭胭脂蝦、3種日本A5和牛、澳洲純血和牛

【近江之宴1599起】1種日本A5和牛、澳洲純血和牛

三種方案均提供多款海鮮與肉品，深海野生蝦、鮑魚、北海道帆立貝、牡蠣、美國USDA無骨牛小排、西班牙伊比利豚、安格斯熟成牛等多款食材，頂級哈根達茲、莫凡彼冰淇淋、海尼根生啤酒等通通吃到飽。

完成GOOGLE打卡評論，還可享有北海道松葉蟹腳吃到飽唷！

梨花營業時間11:00–23:00 中場無休息

我們選在下午人潮少的時段用餐。

服務人員會說明點餐方式採用手機掃QR CODE的方式加點。

自助吧區

和牛肉燥、白飯、麵條、飲品、英國TWININGS唐寧茶...無限取用。

哈根達斯和莫凡彼冰淇淋無限取用，愛吃冰淇淋的人絶對別錯過。

還有可口可樂及雪碧易開罐，梨花提供給客人的品質都是很不錯的。

火鍋湯底共6種（ 水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜、祕制麻辣、壹O叁蝦皇、養顏牛蒡）

我們選擇新疆孜然、祕制麻辣

孜然鍋選用新疆特產的孜然外，還有數十種漢藥材熬製四小時而成，湯頭鮮美甘甜啊！

麻辣鍋湯頭麻辣的很舒服，超過癮，重點，還有超級好吃的鴨血和豆腐。

一開始會送上菜單上的海鮮品項：鑽石蝦、天使紅蝦、淡菜、播磨生蠔、文蛤、紅條石斑、軟絲、北海道帆立貝...等。

海鮮控的冰友，到梨花肯定吃得超盡興啦。

喜歡吃北海道松葉蟹的冰友，符合神戶之宴的Google打卡活動規則，就能享有松葉蟹吃到飽。

超優質的和牛

愛吃A5和牛的老饕們，到梨花可以一次品嚐多種不同的和牛唷！

除了和牛還可以加點的肉品有:美國特選無骨牛小排、美國特選濕式熟成牛、台灣豚梅花、西班牙伊比利豚、嚴選伊比利腹松板、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿。

選擇性及種類很多，超級澎湃唷！

季節特別供應葡萄蝦！

對了對了～生日壽星絶對不能錯過的〔生日禮〕唷！

當日壽星贈送活體波士頓龍蝦，正港活跳跳耶～

嘿嘿嘿～超開心！

拍完照後，服務人員會將波士頓龍蝦送至廚房做處理再送上桌，方便放入火鍋裡煮。

新鮮就是王道，口感Ｑ彈鮮甜啦！

當月壽星贈送季節海鮮一份。

嘿嘿嘿～開動啦！

超愛吃和牛的冰友肯定吃的超開心～

只要放入麻辣鍋裡簡單涮一下，入口軟嫩超美味，連吃個幾片完全不會有油膩感。

雪花和牛嫩口到不行，完全愛上。

除了和牛還有蟹，其它海鮮都很優質呢！

呷魚呷肉嘛愛菜尬～

還有品質好的新鮮蔬菜

超愛這北海道帝王蟹，放進火鍋裡煮熟，無須調味肉質鮮甜超好吃！真愛這一味啦。

用餐120分鐘，不只嘴巴，愛吃帝王蟹的我，雙手也非常忙碌，是說～是忙碌的超開心啦！

喜歡吃和牛及高品質海鮮和蝦蟹的冰友，梨花選用高級食材，讓你吃到飽呷免驚唷。

【店家資訊】

梨花A5和牛放題

營業時間：11：00 - 23：00（最後入場21:30)

用餐時間120分鐘

店內座位144席

07-5506811

高雄市左營區安吉街468號

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