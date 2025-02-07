高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋─高雄美術館美食餐廳，450元起超過60樣蔬菜自助吧、杜老爺冰淇淋、熟食、主食吃到飽，七款手工熬煮秘製醇厚湯底、純牛油重慶老火鍋，火鍋控新據點金屬工業風格附設聚餐包廂，海鮮控推薦必點潮狂痛風餐，鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、天使紅蝦、深海潮虎蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵一次擁有，順遊高雄兒童美術館_附2025菜單，高雄鼓山美食餐廳推薦、內惟火車站美食推薦、美術館火車站美食餐廳推薦、高雄鼓山親子友善餐廳推薦、高雄鼓山寵物友善餐廳推薦、高雄鼓山午餐晚餐宵夜推薦
目錄索引
1. 關於潮虎老火鍋
2. 交通指引_潮虎老火鍋
3. 潮虎老火鍋環境開箱
3.1 潮虎老火鍋_接待區
3.2 潮虎老火鍋_用餐空間
3.3 潮虎老火鍋_火鍋自助吧吃到飽
√ 雙人小資火鍋套餐
√ 潮狂痛風餐
5. 消費資訊
5.1 2025潮虎老火鍋菜單
5.2 2025潮虎老火鍋最新優惠資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於潮虎老火鍋
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潮虎老火鍋在哪裡
潮虎老火鍋位於高雄市鼓山區翠華路389號1樓，近高雄兒童美術館、內惟火車站、美術館火車站，附近有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
潮虎老火鍋環境_餐點特色
「金屬工業風格餐廳_附設聚餐包廂」
「親子友善餐廳_附設無障礙洗手間、尿布檯」
「只有這裡吃得到的道地重慶老火鍋_獨家麻辣配方、老饕九宮格、七款手工熬煮秘製湯頭」
「平價超值火鍋吃到飽_每人低消450元，超過60樣蔬菜自助吧、熟食、主食、杜老爺冰淇淋、吃到飽」
交通_停車資訊
大眾運輸：火車_內惟火車站，走路7分鐘；捷運_輕軌美術館站，走路11分鐘；公車_美術館站明誠四路，走路3分鐘。
機車：附近機車停車格
汽車：附近汽車停車格_翠華路；翠華路停車場，走路1分鐘
翠華路與翠華路497巷交叉口_內惟火車站、美術館火車站附近
擁有眾多饕客給予一致好評、Google地圖4.8星的潮虎老火鍋，位在翠華路與翠華路497巷交叉口，周邊有有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，適合安排各類型聚餐活動，免擔心找不到停車位。
翠華路停車場
潮虎老火鍋就在翠華路停車場旁邊，停妥汽車後走路不到1分鐘即可走到火鍋餐廳用餐。
老火鍋餐廳門口
高雄鼓山親子友善餐廳_高雄鼓山寵物友善餐廳_多元付款方式
為高雄鼓山親子友善餐廳、寵物友善餐廳的潮虎老火鍋，附設無障礙洗手間、尿布台，可帶乘坐在推車內的毛寶貝一起走進店內用餐。
在潮虎老火鍋用餐，可使用：現金、信用卡、ApplePay、LinePay等多元方式付款結帳。
接待區
走進潮虎老火鍋，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。
候位區
用餐尖峰時間11：30~13：30；17：30~20：00這兩段午餐、晚餐時間用餐人潮較多，建議可提早至少1天以上訂位，滿位時可在此區稍坐等候。
用餐空間_金屬工業風格空間
在選用鐵灰色為牆面基色、淡色地板的明亮空間裡，擺放金屬感用餐桌椅，有：4人桌、6人桌。
6人桌
每張桌面上均已整齊地擺放著用餐時會使用到的分食碗、盤子、筷子、桌上型垃圾桶、紙巾、火鍋湯匙、撈勺等，方便用餐時就近取用。
快速爐_火力強
用餐桌面不大，一旁有放置方便暫時放置火鍋食材的餐櫃。
聚餐包廂
可變換成兩個10人聚餐包廂或一個20人聚餐包廂的空間，8人以上聚餐可提早2天以上訂位，預訂聚餐包廂用餐。
火鍋自助吧吃到飽
火鍋自助吧吃到飽分成三個區，一區是飲料吧、一區是蔬菜自助吧、一區是熟食區、冰淇淋區。
蔬菜自助吧
以當季蔬菜為主角，搭配嚴選人氣火鍋食材，組合多達超過50種的火鍋食材自助吧。
當季蔬菜
蔬菜自助吧裡的各種蔬菜都清洗得十分乾淨，放入濃白雞湯鍋煮熟，吃得到滿滿優質蔬菜的自然清甜，完全沒有土味、雜味。
嚴選人氣火鍋食材
最愛的肉多多排骨酥、爆汁貢丸。
熟食自助吧
此區供應至少四款熟食，無固定品項依當天供應為主，還有香辣過癮的麻辣鴨血豆腐、白飯、滷味麵、王子麵、科學麵。
老油條
醬料自助區
每款醬料均有附上說明與獨立醬料勺，方便調製火鍋醬料時參考。
8種口味杜老爺冰淇淋
這餐點了：
√ 雙人小資火鍋套餐
√ 潮狂痛風餐
火鍋湯底有七種選擇，可以選擇三種：
重慶麻辣鍋、濃白雞湯鍋、濃郁番茄鍋、日式昆布鍋、麻油石頭鍋、沙茶汕頭鍋、金湯泡椒魚鍋。
麻油石頭鍋_專人桌邊爆炒
用餐當天選擇的其中一樣麻油石頭湯，會由專人到桌邊爆炒料理麻油石頭湯底。
多樣辛香料加入麻油爆炒，再加入梅花肉片炒香，炒過後的肉片增添了不少香氣，倒入醇厚高湯即可開煮。
重慶麻辣鍋
有三階辣度可調整：鍋底辣、有點辣、變態辣，建議從鍋底辣開始，覺得不夠辣再往上加。
最低辣度：鍋底辣，添加靈魂牛油、多樣獨門麻辣辛香料配方的正宗道地重慶老火鍋，將食材放入湯底中在煮製過程中吸附牛油，多一重迷人的油脂香氣，美味加分！
濃白雞湯鍋
大量雞骨，每天費熬煮成就的真材實料醇厚雞湯就是這鍋！
喝了第一口直接愛上，雞湯湯底香氣醇厚、沒有負擔感，煮海鮮食材、蔬菜都好搭。
√ 雙人小資火鍋套餐 999元
雙人小資火鍋套餐內容有：
潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇一
澳洲穀飼嫩肩里肌、美國精選嫩肥牛、海鮮拼盤各一份。
澳洲穀飼嫩肩里肌
取自牛隻肩胛部位的澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶均勻的美麗油花紋路。
推薦涮5~7分熟入口，口感柔嫩、享受在嘴裡化開的滿滿牛鮮味。
美國精選嫩肥牛
相較於澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶豐富油脂的美國精選嫩肥牛口感特別滑嫩，吃得到獨特的牛油香氣。
海鮮拼盤
白蝦、蛤蠣、巴沙魚、鮑魚。
甜脆Q嫩的白蝦、肉質軟綿的巴沙魚、Q彈鮑魚、肉質飽滿的爆鮮蛤蠣，吃得到每一樣海產的自然鮮。
√ 潮狂痛風餐 3299元
潮狂痛風餐內容有：
潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇二
豪華海鮮拼盤
獨家老饕九宮格
重慶小酥肉
推薦上桌後火速開嗑！
外酥裡嫩的完美口感，吃得到在料理過程中鎖住的滿滿肉汁。
潮虎酥嫩雞翅
跟重慶小酥肉一樣走外酥裡嫩路線的還有它─潮虎酥嫩雞翅。
沒有油膩感、油耗味的酥嫩雞翅有夠涮嘴，直接吃不沾胡椒粉就很讚，吃完一支還想再吃一支。
特製重慶小麵
跟平常在麵店吃到的炒麵、乾拌麵的口感有很明顯的級距感，重慶小麵的口感是特別有嚼勁，可以細嚐在拌勻過程中吸附的辛香料香氣。
豪華海鮮拼盤
10種極鮮海產一次擁有！
鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、深海潮虎蝦、天使紅蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵、虱目魚皮。
鱈場蟹腳
煮熟後的鱈場蟹腳不用很費力即可取出鮮甜肥美的蟹腳肉，享受在嘴裡散開的滿滿鮮甜。
日本廣島帶殼牡蠣
是在海洋裡的牛奶！
口感柔滑的廣島牡蠣，吃得到溫和不厚重的淡淡海味。
日本4S生食級干貝
一口一顆太滿足，吃到了厚實飽滿貝柱中緊緊鎖住的鮮甜。
東石鮮蚵
水分飽滿、口感軟綿的東石鮮蚵放到濃白雞湯鍋中煮，美味一絕。
虱目魚皮
把捲起來的虱目魚皮攤開超大一片，推薦放入濃白雞湯鍋煮熟享用，可以吃到魚皮獨特的膠質感、香氣。
南非鮑魚
煮熟後的南非鮑魚不用任何沾醬調味，口感紮實、保留了滿滿的鮑魚鮮。
深海潮虎蝦、天使紅蝦
跟手掌一樣長的深海潮虎蝦、天使紅蝦，脫殼後的蝦肉也很有份量，Q彈脆鮮，一尾又一尾入口好滿足。
雲林大文蛤
嚴選在雲林長大的大蛤蠣，吐沙處理得很乾淨、肉質很飽滿，吃得到滿滿自然鮮。
龍虎石斑
結實有彈性的龍虎石斑，魚皮是有QQ膠質感的、魚肉的部分很細嫩。
老饕九宮格
只有在潮虎老火鍋才吃得到的老饕九宮格！
招牌滷牛肚、招牌滷牛筋、招牌滷牛腱、蒜香牛肉、潮虎鴨脆腸、正宗黑毛肚、手工牛肉丸、手工豬肉川丸子、潮虎手工蝦滑。
正宗黑毛肚
潮虎老火鍋的正宗黑毛肚處理得很仔細，煮熟後的黑毛肚口感是脆嫩、無雜味的。
潮虎鴨脆腸
黯然消魂鴨脆腸在潮虎老火鍋也吃得到！
清洗乾淨的鴨脆腸放入重慶老火鍋湯底中煮，快速鎖住了湯頭香氣，入口嘟嘟賀的辣感真的好讚。
蒜香牛肉
有拌點蛋黃、蒜末下鍋煮的蒜香牛肉，柔嫩口感、牛香味再升級！
潮虎手工蝦滑
潮虎手工蝦滑的真材實料吃得到，分切成四塊煮，每一塊都可以吃到滿滿滿的蝦子鮮味，不是一般市售澱粉感比較高的那種。
手工豬肉川丸子
紮實Q彈的手工豬肉川丸子，吃得到微微辣感、細膩的豬肉鮮。
手工牛肉丸
招牌滷牛腱
招牌滷牛肚
招牌滷牛筋
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2025/01/18(六)
√ 付款方式：現金、信用卡、ApplePay、LinePay
√ 用餐時間：120分鐘
√ 低消：
成人收費低消450元（包含229元鍋底自助吧使用費，實際點菜金額達221元即可達低消）
100～140公分兒童及65歲以上（需證件）只需收取119元鍋底自助吧使用費，無需低消
100公分以下幼童免費
一次最多可選三種湯底，7款湯底均免另外加錢。
重慶麻辣鍋辣度分三階：湯底辣、有點辣和變態辣。
高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋FB粉絲頁2025/01/22
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設施：無障礙洗手間、尿布檯
⏰ 營業時間
每天 11：00~深夜00：00 (中間無休息，最後入場時間22：30)
📍 地址：高雄市鼓山區翠華路389號1樓
📞 電話：07 588 2696
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