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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超過60樣吃到飽，道地重慶老火鍋，高雄美術館美食餐廳_2025菜單

2025燈會攻略
2025-02-07 14:44:00 文字：冠婷｜生活趣
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冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋高雄美術館美食餐廳，450元起超過60樣蔬菜自助吧、杜老爺冰淇淋、熟食、主食吃到飽，七款手工熬煮秘製醇厚湯底、純牛油重慶老火鍋，火鍋控新據點金屬工業風格附設聚餐包廂，海鮮控推薦必點潮狂痛風餐，鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、天使紅蝦、深海潮虎蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵一次擁有，順遊高雄兒童美術館_附2025菜單，高雄鼓山美食餐廳推薦內惟火車站美食推薦美術館火車站美食餐廳推薦高雄鼓山親子友善餐廳推薦高雄鼓山寵物友善餐廳推薦高雄鼓山午餐晚餐宵夜推薦

 

目錄索引

1. 關於潮虎老火鍋

2. 交通指引_潮虎老火鍋

3. 潮虎老火鍋環境開箱

3.1 潮虎老火鍋_接待區

3.2 潮虎老火鍋_用餐空間

3.3 潮虎老火鍋_火鍋自助吧吃到飽

4. 潮虎老火鍋超值火鍋套餐分享

√ 雙人小資火鍋套餐

√ 潮狂痛風餐

5. 消費資訊

5.1 2025潮虎老火鍋菜單

5.2 2025潮虎老火鍋最新優惠資訊

6. 高雄鼓山火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

 

關於潮虎老火鍋

高雄鼓山火鍋吃到飽_高雄美術館美食餐廳

高雄鼓山親子友善餐廳推薦_高雄鼓山寵物友善餐廳推薦

高雄鼓山美食餐廳推薦_美術館火車站美食餐廳推薦_內惟火車站美食推薦_高雄鼓山午餐晚餐宵夜推薦

 

潮虎老火鍋在哪裡

潮虎老火鍋位於高雄市鼓山區翠華路389號1樓，近高雄兒童美術館、內惟火車站、美術館火車站，附近有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

潮虎老火鍋環境_餐點特色

金屬工業風格餐廳_附設聚餐包廂」

「親子友善餐廳_附設無障礙洗手間、尿布檯」

「只有這裡吃得到的道地重慶老火鍋_獨家麻辣配方、老饕九宮格、七款手工熬煮秘製湯頭」

「平價超值火鍋吃到飽_每人低消450元，超過60樣蔬菜自助吧、熟食、主食、杜老爺冰淇淋、吃到飽」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_內惟火車站，走路7分鐘；捷運_輕軌美術館站，走路11分鐘；公車_美術館站明誠四路，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格

汽車：附近汽車停車格_翠華路；翠華路停車場，走路1分鐘

 

交通指引_潮虎老火鍋

翠華路與翠華路497巷交叉口_內惟火車站、美術館火車站附近

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

擁有眾多饕客給予一致好評、Google地圖4.8星的潮虎老火鍋，位在翠華路與翠華路497巷交叉口，周邊有有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，適合安排各類型聚餐活動，免擔心找不到停車位。

 

翠華路停車場

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潮虎老火鍋就在翠華路停車場旁邊，停妥汽車後走路不到1分鐘即可走到火鍋餐廳用餐。

 

潮虎老火鍋環境開箱

老火鍋餐廳門口

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高雄鼓山親子友善餐廳_高雄鼓山寵物友善餐廳_多元付款方式

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

為高雄鼓山親子友善餐廳、寵物友善餐廳的潮虎老火鍋，附設無障礙洗手間、尿布台，可帶乘坐在推車內的毛寶貝一起走進店內用餐。

在潮虎老火鍋用餐，可使用：現金、信用卡、ApplePay、LinePay等多元方式付款結帳。

 

潮虎老火鍋_接待區

接待區

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走進潮虎老火鍋，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

 

候位區

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用餐尖峰時間11：30~13：30；17：30~20：00這兩段午餐、晚餐時間用餐人潮較多，建議可提早至少1天以上訂位，滿位時可在此區稍坐等候。

 

潮虎老火鍋_用餐空間

用餐空間_金屬工業風格空間

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在選用鐵灰色為牆面基色、淡色地板的明亮空間裡，擺放金屬感用餐桌椅，有：4人桌、6人桌。

 

6人桌

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每張桌面上均已整齊地擺放著用餐時會使用到的分食碗、盤子、筷子、桌上型垃圾桶、紙巾、火鍋湯匙、撈勺等，方便用餐時就近取用。

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

 

快速爐_火力強

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

用餐桌面不大，一旁有放置方便暫時放置火鍋食材的餐櫃。

 

聚餐包廂

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可變換成兩個10人聚餐包廂或一個20人聚餐包廂的空間，8人以上聚餐可提早2天以上訂位，預訂聚餐包廂用餐。

 

潮虎老火鍋_火鍋自助吧吃到飽

火鍋自助吧吃到飽

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火鍋自助吧吃到飽分成三個區，一區是飲料吧、一區是蔬菜自助吧、一區是熟食區、冰淇淋區。

 

蔬菜自助吧

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以當季蔬菜為主角，搭配嚴選人氣火鍋食材，組合多達超過50種的火鍋食材自助吧。

 

當季蔬菜

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蔬菜自助吧裡的各種蔬菜都清洗得十分乾淨，放入濃白雞湯鍋煮熟，吃得到滿滿優質蔬菜的自然清甜，完全沒有土味、雜味。

 

嚴選人氣火鍋食材

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

最愛的肉多多排骨酥、爆汁貢丸。

 

熟食自助吧

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

此區供應至少四款熟食，無固定品項依當天供應為主，還有香辣過癮的麻辣鴨血豆腐、白飯、滷味麵、王子麵、科學麵。

 

老油條

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醬料自助區

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每款醬料均有附上說明與獨立醬料勺，方便調製火鍋醬料時參考。

 

8種口味杜老爺冰淇淋

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Ⅳ  潮虎老火鍋超值火鍋套餐分享

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

這餐點了：

√ 雙人小資火鍋套餐

√ 潮狂痛風餐

火鍋湯底有七種選擇，可以選擇三種：

重慶麻辣鍋、濃白雞湯鍋、濃郁番茄鍋、日式昆布鍋、麻油石頭鍋、沙茶汕頭鍋、金湯泡椒魚鍋。

 

 

麻油石頭鍋_專人桌邊爆炒

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用餐當天選擇的其中一樣麻油石頭湯，會由專人到桌邊爆炒料理麻油石頭湯底。

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

多樣辛香料加入麻油爆炒，再加入梅花肉片炒香，炒過後的肉片增添了不少香氣，倒入醇厚高湯即可開煮。

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

 

重慶麻辣鍋

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有三階辣度可調整：鍋底辣、有點辣、變態辣，建議從鍋底辣開始，覺得不夠辣再往上加。

最低辣度：鍋底辣，添加靈魂牛油、多樣獨門麻辣辛香料配方的正宗道地重慶老火鍋，將食材放入湯底中在煮製過程中吸附牛油，多一重迷人的油脂香氣，美味加分！

 

濃白雞湯鍋

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大量雞骨，每天費熬煮成就的真材實料醇厚雞湯就是這鍋！

喝了第一口直接愛上，雞湯湯底香氣醇厚、沒有負擔感，煮海鮮食材、蔬菜都好搭。

 

√ 雙人小資火鍋套餐 999元

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雙人小資火鍋套餐內容有：

潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇一

澳洲穀飼嫩肩里肌、美國精選嫩肥牛、海鮮拼盤各一份。

 

澳洲穀飼嫩肩里肌

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取自牛隻肩胛部位的澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶均勻的美麗油花紋路。

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

推薦涮5~7分熟入口，口感柔嫩、享受在嘴裡化開的滿滿牛鮮味。

 

美國精選嫩肥牛

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相較於澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶豐富油脂的美國精選嫩肥牛口感特別滑嫩，吃得到獨特的牛油香氣。

 

海鮮拼盤

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

白蝦、蛤蠣、巴沙魚、鮑魚。

甜脆Q嫩的白蝦、肉質軟綿的巴沙魚、Q彈鮑魚、肉質飽滿的爆鮮蛤蠣，吃得到每一樣海產的自然鮮。

 

√ 潮狂痛風餐 3299元

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潮狂痛風餐內容有：

潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇二

豪華海鮮拼盤

獨家老饕九宮格

 

重慶小酥肉

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推薦上桌後火速開嗑！

外酥裡嫩的完美口感，吃得到在料理過程中鎖住的滿滿肉汁。

 

潮虎酥嫩雞翅

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跟重慶小酥肉一樣走外酥裡嫩路線的還有它─潮虎酥嫩雞翅。

沒有油膩感、油耗味的酥嫩雞翅有夠涮嘴，直接吃不沾胡椒粉就很讚，吃完一支還想再吃一支。

 

特製重慶小麵

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跟平常在麵店吃到的炒麵、乾拌麵的口感有很明顯的級距感，重慶小麵的口感是特別有嚼勁，可以細嚐在拌勻過程中吸附的辛香料香氣。

 

豪華海鮮拼盤

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10種極鮮海產一次擁有！

鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、深海潮虎蝦、天使紅蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵、虱目魚皮。

 

鱈場蟹腳

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煮熟後的鱈場蟹腳不用很費力即可取出鮮甜肥美的蟹腳肉，享受在嘴裡散開的滿滿鮮甜。

 

日本廣島帶殼牡蠣

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是在海洋裡的牛奶！

口感柔滑的廣島牡蠣，吃得到溫和不厚重的淡淡海味。

 

日本4S生食級干貝

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一口一顆太滿足，吃到了厚實飽滿貝柱中緊緊鎖住的鮮甜。

 

東石鮮蚵

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水分飽滿、口感軟綿的東石鮮蚵放到濃白雞湯鍋中煮，美味一絕。

 

虱目魚皮

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把捲起來的虱目魚皮攤開超大一片，推薦放入濃白雞湯鍋煮熟享用，可以吃到魚皮獨特的膠質感、香氣。

 

南非鮑魚

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煮熟後的南非鮑魚不用任何沾醬調味，口感紮實、保留了滿滿的鮑魚鮮。

 

深海潮虎蝦、天使紅蝦

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跟手掌一樣長的深海潮虎蝦、天使紅蝦，脫殼後的蝦肉也很有份量，Q彈脆鮮，一尾又一尾入口好滿足。

 

雲林大文蛤

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嚴選在雲林長大的大蛤蠣，吐沙處理得很乾淨、肉質很飽滿，吃得到滿滿自然鮮。

 

龍虎石斑

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結實有彈性的龍虎石斑，魚皮是有QQ膠質感的、魚肉的部分很細嫩。

 

老饕九宮格

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只有在潮虎老火鍋才吃得到的老饕九宮格！

招牌滷牛肚、招牌滷牛筋、招牌滷牛腱、蒜香牛肉、潮虎鴨脆腸、正宗黑毛肚、手工牛肉丸、手工豬肉川丸子、潮虎手工蝦滑。

 

正宗黑毛肚

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潮虎老火鍋的正宗黑毛肚處理得很仔細，煮熟後的黑毛肚口感是脆嫩、無雜味的。

 

潮虎鴨脆腸

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黯然消魂鴨脆腸在潮虎老火鍋也吃得到！

清洗乾淨的鴨脆腸放入重慶老火鍋湯底中煮，快速鎖住了湯頭香氣，入口嘟嘟賀的辣感真的好讚。

 

蒜香牛肉

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有拌點蛋黃、蒜末下鍋煮的蒜香牛肉，柔嫩口感、牛香味再升級！

 

潮虎手工蝦滑

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潮虎手工蝦滑的真材實料吃得到，分切成四塊煮，每一塊都可以吃到滿滿滿的蝦子鮮味，不是一般市售澱粉感比較高的那種。

 

手工豬肉川丸子

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紮實Q彈的手工豬肉川丸子，吃得到微微辣感、細膩的豬肉鮮。

 

手工牛肉丸

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招牌滷牛腱

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招牌滷牛肚

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招牌滷牛筋

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消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/18(六)

√ 付款方式：現金、信用卡、ApplePay、LinePay

√ 用餐時間：120分鐘

√ 低消：

成人收費低消450元（包含229元鍋底自助吧使用費，實際點菜金額達221元即可達低消）

100～140公分兒童及65歲以上（需證件）只需收取119元鍋底自助吧使用費，無需低消

100公分以下幼童免費

一次最多可選三種湯底，7款湯底均免另外加錢。

重慶麻辣鍋辣度分三階：湯底辣、有點辣和變態辣。

 

2025潮虎老火鍋菜單

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋FB粉絲頁2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋，獨家老饕九宮格，450元起超

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

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高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

 

2025潮虎老火鍋最新優惠資訊

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高雄鼓山火鍋吃到飽相關資訊

潮虎老火鍋

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設施：無障礙洗手間、尿布檯

⏰ 營業時間

每天 11：00~深夜00：00 (中間無休息，最後入場時間22：30)

📍 地址：高雄市鼓山區翠華路389號1樓

📞 電話：07 588 2696

 


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創作者介紹
創作者 冠婷｜生活趣 的頭像
冠婷｜生活趣

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潮虎老火鍋

phone07-5882696
place高雄市鼓山區翠華路號389號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.00
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