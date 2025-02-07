高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋─高雄美術館美食餐廳，450元起超過60樣蔬菜自助吧、杜老爺冰淇淋、熟食、主食吃到飽，七款手工熬煮秘製醇厚湯底、純牛油重慶老火鍋，火鍋控新據點金屬工業風格附設聚餐包廂，海鮮控推薦必點潮狂痛風餐，鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、天使紅蝦、深海潮虎蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵一次擁有，順遊高雄兒童美術館_附2025菜單，高雄鼓山美食餐廳推薦、內惟火車站美食推薦、美術館火車站美食餐廳推薦、高雄鼓山親子友善餐廳推薦、高雄鼓山寵物友善餐廳推薦、 高雄鼓山午餐晚餐宵夜推薦

目錄索引

1. 關於潮虎老火鍋

2. 交通指引_潮虎老火鍋

3. 潮虎老火鍋環境開箱

3.1 潮虎老火鍋_接待區

3.2 潮虎老火鍋_用餐空間

3.3 潮虎老火鍋_火鍋自助吧吃到飽

4. 潮虎老火鍋超值火鍋套餐分享

√ 雙人小資火鍋套餐

√ 潮狂痛風餐

5. 消費資訊

5.1 2025潮虎老火鍋菜單

5.2 2025潮虎老火鍋最新優惠資訊

6. 高雄鼓山火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於潮虎老火鍋

「高雄鼓山火鍋吃到飽_高雄美術館美食餐廳」

「高雄鼓山親子友善餐廳推薦_高雄鼓山寵物友善餐廳推薦」

「高雄鼓山美食餐廳推薦_美術館火車站美食餐廳推薦_內惟火車站美食推薦_高雄鼓山午餐晚餐宵夜推薦」

潮虎老火鍋在哪裡

潮虎老火鍋位於高雄市鼓山區翠華路389號1樓，近高雄兒童美術館、內惟火車站、美術館火車站，附近有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

潮虎老火鍋環境_餐點特色

「金屬工業風格餐廳_附設聚餐包廂」

「親子友善餐廳_附設無障礙洗手間、尿布檯」

「只有這裡吃得到的道地重慶老火鍋_獨家麻辣配方、老饕九宮格、七款手工熬煮秘製湯頭」

「平價超值火鍋吃到飽_每人低消450元，超過60樣蔬菜自助吧、熟食、主食、杜老爺冰淇淋、吃到飽」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_內惟火車站，走路7分鐘；捷運_輕軌美術館站，走路11分鐘；公車_美術館站明誠四路，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格

汽車：附近汽車停車格_翠華路；翠華路停車場，走路1分鐘

Ⅱ 交通指引_潮虎老火鍋

翠華路與翠華路497巷交叉口_內惟火車站、美術館火車站附近

擁有眾多饕客給予一致好評、Google地圖4.8星的潮虎老火鍋，位在翠華路與翠華路497巷交叉口，周邊有有公車站、火車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，適合安排各類型聚餐活動，免擔心找不到停車位。

翠華路停車場

潮虎老火鍋就在翠華路停車場旁邊，停妥汽車後走路不到1分鐘即可走到火鍋餐廳用餐。

Ⅲ 潮虎老火鍋環境開箱

老火鍋餐廳門口

高雄鼓山親子友善餐廳_高雄鼓山寵物友善餐廳_多元付款方式

為高雄鼓山親子友善餐廳、寵物友善餐廳的潮虎老火鍋，附設無障礙洗手間、尿布台，可帶乘坐在推車內的毛寶貝一起走進店內用餐。

在潮虎老火鍋用餐，可使用：現金、信用卡、ApplePay、LinePay等多元方式付款結帳。

■ 潮虎老火鍋_接待區

接待區

走進潮虎老火鍋，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

候位區

用餐尖峰時間11：30~13：30；17：30~20：00這兩段午餐、晚餐時間用餐人潮較多，建議可提早至少1天以上訂位，滿位時可在此區稍坐等候。

■ 潮虎老火鍋_用餐空間

用餐空間_金屬工業風格空間

在選用鐵灰色為牆面基色、淡色地板的明亮空間裡，擺放金屬感用餐桌椅，有：4人桌、6人桌。

6人桌

每張桌面上均已整齊地擺放著用餐時會使用到的分食碗、盤子、筷子、桌上型垃圾桶、紙巾、火鍋湯匙、撈勺等，方便用餐時就近取用。

快速爐_火力強

用餐桌面不大，一旁有放置方便暫時放置火鍋食材的餐櫃。

聚餐包廂

可變換成兩個10人聚餐包廂或一個20人聚餐包廂的空間，8人以上聚餐可提早2天以上訂位，預訂聚餐包廂用餐。

■ 潮虎老火鍋_火鍋自助吧吃到飽

火鍋自助吧吃到飽

火鍋自助吧吃到飽分成三個區，一區是飲料吧、一區是蔬菜自助吧、一區是熟食區、冰淇淋區。

蔬菜自助吧

以當季蔬菜為主角，搭配嚴選人氣火鍋食材，組合多達超過50種的火鍋食材自助吧。

當季蔬菜

蔬菜自助吧裡的各種蔬菜都清洗得十分乾淨，放入濃白雞湯鍋煮熟，吃得到滿滿優質蔬菜的自然清甜，完全沒有土味、雜味。

嚴選人氣火鍋食材

最愛的肉多多排骨酥、爆汁貢丸。

熟食自助吧

此區供應至少四款熟食，無固定品項依當天供應為主，還有香辣過癮的麻辣鴨血豆腐、白飯、滷味麵、王子麵、科學麵。

老油條

醬料自助區

每款醬料均有附上說明與獨立醬料勺，方便調製火鍋醬料時參考。

8種口味杜老爺冰淇淋

Ⅳ 潮虎老火鍋超值火鍋套餐分享

這餐點了：

√ 雙人小資火鍋套餐

√ 潮狂痛風餐

火鍋湯底有七種選擇，可以選擇三種：

重慶麻辣鍋、濃白雞湯鍋、濃郁番茄鍋、日式昆布鍋、麻油石頭鍋、沙茶汕頭鍋、金湯泡椒魚鍋。

麻油石頭鍋_專人桌邊爆炒

用餐當天選擇的其中一樣麻油石頭湯，會由專人到桌邊爆炒料理麻油石頭湯底。

多樣辛香料加入麻油爆炒，再加入梅花肉片炒香，炒過後的肉片增添了不少香氣，倒入醇厚高湯即可開煮。

重慶麻辣鍋

有三階辣度可調整：鍋底辣、有點辣、變態辣，建議從鍋底辣開始，覺得不夠辣再往上加。

最低辣度：鍋底辣，添加靈魂牛油、多樣獨門麻辣辛香料配方的正宗道地重慶老火鍋，將食材放入湯底中在煮製過程中吸附牛油，多一重迷人的油脂香氣，美味加分！

濃白雞湯鍋

大量雞骨，每天費熬煮成就的真材實料醇厚雞湯就是這鍋！

喝了第一口直接愛上，雞湯湯底香氣醇厚、沒有負擔感，煮海鮮食材、蔬菜都好搭。

√ 雙人小資火鍋套餐 999元

雙人小資火鍋套餐內容有：

潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇一

澳洲穀飼嫩肩里肌、美國精選嫩肥牛、海鮮拼盤各一份。

澳洲穀飼嫩肩里肌

取自牛隻肩胛部位的澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶均勻的美麗油花紋路。

推薦涮5~7分熟入口，口感柔嫩、享受在嘴裡化開的滿滿牛鮮味。

美國精選嫩肥牛

相較於澳洲穀飼嫩肩里肌，自帶豐富油脂的美國精選嫩肥牛口感特別滑嫩，吃得到獨特的牛油香氣。

海鮮拼盤

白蝦、蛤蠣、巴沙魚、鮑魚。

甜脆Q嫩的白蝦、肉質軟綿的巴沙魚、Q彈鮑魚、肉質飽滿的爆鮮蛤蠣，吃得到每一樣海產的自然鮮。

√ 潮狂痛風餐 3299元

潮狂痛風餐內容有：

潮虎酥嫩雞翅、重慶小酥肉、特製重慶小麵三擇二

豪華海鮮拼盤

獨家老饕九宮格

重慶小酥肉

推薦上桌後火速開嗑！

外酥裡嫩的完美口感，吃得到在料理過程中鎖住的滿滿肉汁。

潮虎酥嫩雞翅

跟重慶小酥肉一樣走外酥裡嫩路線的還有它─潮虎酥嫩雞翅。

沒有油膩感、油耗味的酥嫩雞翅有夠涮嘴，直接吃不沾胡椒粉就很讚，吃完一支還想再吃一支。

特製重慶小麵

跟平常在麵店吃到的炒麵、乾拌麵的口感有很明顯的級距感，重慶小麵的口感是特別有嚼勁，可以細嚐在拌勻過程中吸附的辛香料香氣。

豪華海鮮拼盤

10種極鮮海產一次擁有！

鱈場蟹腳、日本4S生食級干貝、日本廣島帶殼牡蠣、深海潮虎蝦、天使紅蝦、雲林大文蛤、龍虎石斑、南非鮑魚、東石鮮蚵、虱目魚皮。

鱈場蟹腳

煮熟後的鱈場蟹腳不用很費力即可取出鮮甜肥美的蟹腳肉，享受在嘴裡散開的滿滿鮮甜。

日本廣島帶殼牡蠣

是在海洋裡的牛奶！

口感柔滑的廣島牡蠣，吃得到溫和不厚重的淡淡海味。

日本4S生食級干貝

一口一顆太滿足，吃到了厚實飽滿貝柱中緊緊鎖住的鮮甜。

東石鮮蚵

水分飽滿、口感軟綿的東石鮮蚵放到濃白雞湯鍋中煮，美味一絕。

虱目魚皮

把捲起來的虱目魚皮攤開超大一片，推薦放入濃白雞湯鍋煮熟享用，可以吃到魚皮獨特的膠質感、香氣。

南非鮑魚

煮熟後的南非鮑魚不用任何沾醬調味，口感紮實、保留了滿滿的鮑魚鮮。

深海潮虎蝦、天使紅蝦

跟手掌一樣長的深海潮虎蝦、天使紅蝦，脫殼後的蝦肉也很有份量，Q彈脆鮮，一尾又一尾入口好滿足。

雲林大文蛤

嚴選在雲林長大的大蛤蠣，吐沙處理得很乾淨、肉質很飽滿，吃得到滿滿自然鮮。

龍虎石斑

結實有彈性的龍虎石斑，魚皮是有QQ膠質感的、魚肉的部分很細嫩。

老饕九宮格

只有在潮虎老火鍋才吃得到的老饕九宮格！

招牌滷牛肚、招牌滷牛筋、招牌滷牛腱、蒜香牛肉、潮虎鴨脆腸、正宗黑毛肚、手工牛肉丸、手工豬肉川丸子、潮虎手工蝦滑。

正宗黑毛肚

潮虎老火鍋的正宗黑毛肚處理得很仔細，煮熟後的黑毛肚口感是脆嫩、無雜味的。

潮虎鴨脆腸

黯然消魂鴨脆腸在潮虎老火鍋也吃得到！

清洗乾淨的鴨脆腸放入重慶老火鍋湯底中煮，快速鎖住了湯頭香氣，入口嘟嘟賀的辣感真的好讚。

蒜香牛肉

有拌點蛋黃、蒜末下鍋煮的蒜香牛肉，柔嫩口感、牛香味再升級！

潮虎手工蝦滑

潮虎手工蝦滑的真材實料吃得到，分切成四塊煮，每一塊都可以吃到滿滿滿的蝦子鮮味，不是一般市售澱粉感比較高的那種。

手工豬肉川丸子

紮實Q彈的手工豬肉川丸子，吃得到微微辣感、細膩的豬肉鮮。

手工牛肉丸

招牌滷牛腱

招牌滷牛肚

招牌滷牛筋

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/18(六)

√ 付款方式：現金、信用卡、ApplePay、LinePay

√ 用餐時間：120分鐘

√ 低消：

成人收費低消450元（包含229元鍋底自助吧使用費，實際點菜金額達221元即可達低消）

100～140公分兒童及65歲以上（需證件）只需收取119元鍋底自助吧使用費，無需低消

100公分以下幼童免費

一次最多可選三種湯底，7款湯底均免另外加錢。

重慶麻辣鍋辣度分三階：湯底辣、有點辣和變態辣。

■ 2025潮虎老火鍋菜單

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋FB粉絲頁2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

高雄鼓山火鍋吃到飽_潮虎老火鍋菜單，來源：潮虎老火鍋點餐頁面2025/01/22

■ 2025潮虎老火鍋最新優惠資訊

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Ⅵ 高雄鼓山火鍋吃到飽相關資訊

潮虎老火鍋

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設施：無障礙洗手間、尿布檯

⏰ 營業時間

每天 11：00~深夜00：00 (中間無休息，最後入場時間22：30)

📍 地址：高雄市鼓山區翠華路389號1樓

📞 電話：07 588 2696



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