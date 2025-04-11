母親節將至，美麗信花園酒店特別推出兩款節慶專屬饗宴，用豐盛美食與多重好禮，邀請大家一起向媽媽表達最深的愛。即日起至5月11日止，青庭餐廳推出「專寵媽咪 吃到飽饗宴」，每人NT$2,080起，活動期間凡帶媽媽同行，即贈送「松露X.O.醬烤龍蝦半隻」，還可獲得康乃馨香皂花乙朵，讓餐桌上的儀式感與溫馨氣氛一起升級。



▲台北母親節吃到飽送龍蝦！美麗信超高CP值，加贈烤龍蝦與節慶轉轉樂 / 台北美麗信花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理



主打西式風味的青庭餐廳，擁有優雅的歐風裝潢與綠意庭園空間，成為台北市中心少見的靜謐用餐場所。此次母親節吃到飽套餐設計細緻，包含主廚特製湯品三選一、生鮮沙拉吧無限享用，再從十款主菜中選出一份精選料理，滿足媽媽們對美味與健康的雙重期待。從炙烤海鮮到香嫩牛排，每一道都是為節日量身打造的佳餚。



▲此次母親節吃到飽套餐設計細緻，包含主廚特製湯品三選一、生鮮沙拉吧無限享用，再從十款主菜中選出一份精選料理 / 台北美麗信花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

喜歡中式合菜的家庭，也可選擇5月11日限定的「天倫饗愛豪華桌宴」，於二樓晶鑽廳登場，十人桌每桌NT$20,800、五人桌NT$10,800，適合三代同堂或親友團圓聚餐。凡預付訂金即贈迎賓風味盤乙份，並可參加趣味轉盤「媽咪特禮轉轉樂」，有機會抽中午餐招待券、粉紅氣泡酒、母親節蛋糕與限量獅寶寶等驚喜好禮，為媽媽送上不只美味還有滿滿祝福。除了節慶餐點，青庭餐廳平日以28天乾式熟成牛排聞名，主廚嚴選美國Prime等級牛肉進行熟成，提升肉質口感與香氣層次。8盎司的肋眼牛排適合一人獨享，24盎司丁骨牛排適合雙人共享，40盎司戰斧牛排則是多人聚會的吸睛之選。這些高品質牛排不僅展現主廚功力，也讓餐桌上的母親節充滿記憶點。▲青庭餐廳平日以28天乾式熟成牛排聞名，主廚嚴選美國Prime等級牛肉進行熟成 / 台北美麗信花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理▲主打西式風味的青庭餐廳，擁有優雅的歐風裝潢與綠意庭園空間，成為台北市中心少見的靜謐用餐場所 / 台北美麗信花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北美麗信花園酒店 母親節 青庭餐廳「專寵媽咪 吃到飽饗宴」

活動時間：2025年5月9日至5月11日

價格：每位NT$2,080起

內容包含：主廚精選湯品（三選一）、生鮮沙拉吧吃到飽、精緻主菜十選一

專屬優惠：

1、凡帶媽媽用餐，即贈【松露X.O.醬烤龍蝦半隻】乙份

2、贈送康乃馨香皂花乙朵



台北美麗信花園酒店 母親節 晶鑽廳「天倫饗愛豪華桌宴」

活動時間：2025年5月11日（限當日）

價格：

十人桌菜每桌NT$20,800

五人桌菜每桌NT$10,800

預付訂金禮遇：

1、贈迎賓風味盤乙份

2、可參加【媽咪特禮轉轉樂】一次

抽獎內容包含：午餐招待券、粉紅氣泡酒、母親節蛋糕、限量獅寶寶等驚喜好禮



美麗信花園酒店 青庭餐廳／晶鑽廳

活動日期：

・青庭餐廳吃到飽：2025年5月9日至5月11日

・晶鑽廳中式桌宴：2025年5月11日（僅此一天）

訂位專線：（02）7702-5888

地址：台北市中山區市民大道三段83號

官方網站：https://www.miramargarden.com.tw

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