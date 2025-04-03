台北最老牌的西餐廳「波麗路」這次出招了，推出全新「超厚牛排三明治」，直接在台北就能體驗媲美東京、曼谷那些打卡系人氣牛排三明治的浮誇感。不同的是，這款來自波麗路的牛排三明治，還多了一份老店才有的傳承與溫度，滿滿的細節讓人不只吃得飽，更吃得感動。



▲台北波麗路牛排三明治推薦！90年老店必吃超厚爆汁牛排三明治 / 台北波麗路牛排提供、WalkerLand窩客島整理



走進波麗路，許多台北人心中熟悉的經典老店，這次竟然在保留90年西餐傳統的同時，打造出這份專屬於台北的「重量級選手」。最讓人驚豔的就是，這款三明治的厚度誇張到幾乎無法一口咬下，光是用單手拿起就有明顯重量感，實際切開後，厚度接近5公分，粉嫩的牛排橫切面瞬間噴汁，柔嫩的肉質隨著刀鋒劃過，鮮甜的肉汁與牛肉香氣在空氣中四溢，讓人迫不及待想大口咬下。



說到用料，波麗路這次完全不馬虎，與東京、曼谷的流行做法不同，特別選用整頭牛中僅佔1%的稀有部位「菲力」入菜。這個部位以細嫩著稱，價格也遠高於常見的牛肋條，為的就是讓食客即便用手直接咬食，也能輕鬆感受到軟嫩無比的口感。波麗路老闆廖英鈞更透露，為了這款三明治，內部師傅團隊反覆試驗了不同部位的牛肉，才最終確定菲力最適合手持食用。畢竟不像正式西餐可以用刀叉輔助，牛排三明治就是要一口咬下去也能輕鬆斷肉才過癮。



▲特別選用整頭牛中僅佔1%的稀有部位「菲力」入菜 / 台北波麗路牛排提供、WalkerLand窩客島整理

除了牛排本身，細節才是波麗路最讓人佩服的地方。老店傳承90年的祕密武器「芒果牛排醬」這次也成了三明治的靈魂。這款醬料以鹹香帶點微甜見長，入口後與菲力牛排的肉汁完美融合，每一口咬下都能感受到老店底蘊與創新巧思的交融。特別是當厚切牛排被改刀成適合堆疊的片狀，讓口感層次更加分明，咬下的瞬間肉汁隨即在口中爆開，濃郁的牛肉香與芒果醬的甘甜完美融合，每一口都充滿驚喜。波麗路連吐司都不放過。嚴選厚片吐司烘烤至外酥內軟，表層焦香誘人，將厚實的牛排層層夾緊。當你拿起這份牛排三明治時，沉甸甸的手感早已暗示了接下來的精彩。從側面看，層層分明的牛排斷面像是拍照名場面，無論是肉控、拍照控或老饕們，幾乎都無法抗拒想先拍十張照片再開動。▲波麗路連吐司都不放過。嚴選厚片吐司烘烤至外酥內軟，表層焦香誘人，將厚實的牛排層層夾緊 / 台北波麗路牛排提供、WalkerLand窩客島整理作為台北歷史最悠久的西餐廳，波麗路從來不只是賣情懷而已，這次的「超厚牛排三明治」不只滿足了現代人愛打卡、愛浮誇的視覺需求，更保留了老店對食材的細膩堅持。從牛排的挑選、切割、醬料熬製到吐司烘烤，每一個細節都能看見波麗路的用心。也因為這樣，吃下一口後，不只是嘴裡滿滿肉汁與醬香，更像是嚐到90年老台北的回憶。如今不用飛東京，也不用跑曼谷，只要在台北就能吃到這款令人驚艷的牛排三明治，波麗路選在每日14點半至17點供應，限定時段更顯得珍貴。不論是約上三五好友打卡拍照，還是單純想感受老台北的經典魅力，這份「超厚牛排三明治」都是絕對不容錯過的限定美食。當你親自咬下的那一刻，或許就會懂，為什麼有吃過的饕客都說，這一口值得天天想念。▲這次的「超厚牛排三明治」不只滿足了現代人愛打卡、愛浮誇的視覺需求，更保留了老店對食材的細膩堅持 / 台北波麗路牛排提供、WalkerLand窩客島整理

波麗路超厚牛排三明治

波麗路 創始本店：民生西路314號

開賣期間：4/4 起， 每天14:30-17:00

售價：580元





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