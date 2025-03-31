兒童節將至，想帶孩子來點不一樣的慶祝方式嗎。雅室牛排特別推出兒童節限定活動，4月3日至4月6日，12歲以下孩童只要穿親子裝到店用餐，即可免費享用「2025兒童牛排套餐」。套餐包含雅室兒童牛排、特選麵包籃、經典雅室手工布丁與柳橙汁，讓孩子盡情享受美味佳餚。此外，店內還推出社群打卡活動，參加者有機會獲得限量雅室牛牛髮箍，甚至有機會帶回千元禮券，讓兒童節聚餐變得更有趣。



▲免費吃雅室牛排！兒童優惠牛排餐送你吃，穿親子裝再送優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



雅室牛排自1994年創立至今，以精緻中西融合料理與溫馨服務聞名，是老台北人心中最愛的牛排館之一。目前於台北仁愛圓環、大直旗艦店及桃園藝文店設有三家據點，每間門市皆以高品質牛排料理，並推出限定菜色打造獨特的用餐體驗。這次再度針對兒童節，推出孩童限定免費吃優惠，只要家長點購1,780元以上套餐，即可讓12歲以下孩童免費享用，讓親子聚餐不僅能共享美食，更能創造美好回憶。



▲雅室牛排兒童節優惠，只要大人點指定價格套餐，兒童可以免費吃牛排 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

雅室牛排 兒童節優惠

除了免費兒童牛排套餐，雅室牛排還加碼推出社群互動活動，讓兒童節慶祝增添更多樂趣。活動期間，只要在Facebook貼文下方分享穿親子裝的合照，即可獲得限量雅室牛牛髮箍。活動至4月9日截止，按讚數最高的參與者，更能獲得雅室仟元禮券。無論是享用美味牛排，還是參與有趣的活動，這次兒童節，雅室牛排都準備好給親子們最豐富的體驗。▲雅室牛排兒童節優惠，穿親子裝再加碼送小物 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲雅室牛排兒童牛排套餐有布丁 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/3 - 2025/4/6

活動門市：仁愛圓環店、大直旗艦店、桃園藝文店

優惠內容：點購1,780元以上套餐，12歲以下兒童免費享「2025兒童牛排套餐」

兒童套餐內容：雅室兒童牛排、特選麵包籃、經典雅室手工布丁、柳橙汁。



雅室牛排 社群打卡加碼活動

活動時間：即日起至2025/4/9

參加方式：於Facebook貼文底下分享親子裝合照

活動獎勵：

1、現場立即贈送「雅室牛牛髮箍」乙個（數量有限）。

2、4/9統計按讚數最高者，獲得「雅室仟元禮券」。





帶小孩吃完雅室牛排優惠還不夠 兒童節限定優惠繼續吃