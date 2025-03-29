燒肉控約衝！柏克金燒肉屋在4月1日起全面升級菜單，帶來多款全新燒肉與特色料理。其中包含專人桌邊現切美國帶骨牛小排，還有限量超長澳洲穀飼牛舌一本切，讓燒肉控開飯前還想先打卡拍照。此外，柏克金燒肉屋也推出手切日澳和牛，搭配啤酒烤牛尾、和牛玉子燒等創意料理，還有多達十款個人燒肉商業午餐，中午吃飯聚餐也能超享受。



▲柏克金燒肉屋4/1起推出新菜單，專人桌邊現切帶骨牛小排、牛舌一本切超吸睛 / 柏克金燒肉屋提供、WalkerLand窩客島整理



柏克金燒肉屋這次菜單升級，最大亮點就是桌邊現切帶骨牛小排及牛舌一本切。廚師依照肉質紋理，現場分切美國帶骨牛小排，讓粉絲能完整體驗不同部位的細緻風味。而澳洲穀飼牛舌一本切，更以刀工展現美學，一整條燒烤後的外層微脆，內裡鮮嫩多汁。還有專人桌邊代烤，確保最佳口感，採每天限量供應，燒肉控想朝聖一定要先預訂。



▲柏克金燒肉屋4/1起推出新菜單，新品必吃現切帶骨牛小排、牛舌一本切超吸睛 / 柏克金燒肉屋提供、WalkerLand窩客島整理

柏克金燒肉屋 新菜單推薦

除了高品質燒肉，店內也準備了手切和牛與多款特色料理，包括用柏克金拉格啤酒燉煮的啤酒烤牛尾、入口即化的和牛玉子燒，還有小朋友最愛的手打日式漢堡排，讓大人小孩都能盡享美味。同時，這次柏克金燒肉屋也推出更多個人燒肉套餐選擇，一次推出十款商業午餐，從豪華燒肉組、澳洲和牛胸肉、厚切牛舌套餐，並且強調不限用餐時間，讓燒肉控們都可以好好的享受美味燒肉。▲柏克金燒肉屋4/1起推出新菜單，包含手切和牛與多款特色料理 / 柏克金燒肉屋提供、WalkerLand窩客島整理▲柏克金燒肉屋4/1起推出新菜單，一次推出十款商業午餐 / 柏克金燒肉屋提供、WalkerLand窩客島整理

桌邊服務-現切美國帶骨牛小排：3200元/每支

限量供應-澳洲穀飼牛舌一本切：1580元/每份

商業午餐-豪華燒肉組：960元

商業午餐-澳洲厚切穀飼牛舌套餐：880元

商業午餐-澳洲和牛胸肉&紐西蘭牛舌套餐：480元



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