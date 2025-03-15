台中燒肉三大必吃「燒肉風間」菜單升級！一直是台中燒肉控心中人氣夯店的「燒肉風間」，這次迎接十週年慶，特意將公益本店全新改裝成摩登劇場式空間，三間分店菜單也翻新，套餐精簡為四款，更全面升級為和牛，並提升桌邊燒烤服務，每人平均1500元即可享受A5和牛燒肉，只為了帶給燒肉控最極致的幸福享受。即日起至3/31前，點Feast套餐，肋眼上蓋及肋眼部位升級為日本三大和牛之一的近江A5和牛。



▲台中燒肉吃這家！燒肉風間菜單升級全和牛，1500元整套燒肉吃超飽/ 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台中燒肉風間菜單全面升級，精簡為四個燒肉套餐 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理

台中燒肉風間 公益店

全新裝潢由「本事空間製作所」操刀，將公益本店從原有的美式老酒館風格改造為現代摩登的燒肉劇場。推開厚實炭黑大門，映入眼簾的是挑高七米的紅色旋轉樓梯，增添戲劇張力。內部空間以石材、鐵件與層層堆疊的城牆設計呈現沉穩氛圍，燈光運用聚光效果強調肉品視覺，讓用餐者宛如置身劇場，專注享受每一口燒肉的美味。此外，福科三店也延續相同的設計理念，融合日式當代美學，打造適合商務聚餐與慶生聚會的優雅空間。▲台中燒肉風間公益本店改裝，店內挑高七米的紅色旋轉樓梯 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理▲台中燒肉風間公益本店改裝成現代摩登的燒肉劇場 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理燒肉風間這次將菜單精簡為四款套餐，分別為Pork+、Fusion、Master及Feast，並提升肉品品質，所有牛肉均升級為和牛。其中Fusion套餐每人平均1500元即可享用日本A5和牛，Feast套餐則提供最豐富的和牛饗宴，包括澳洲初戀和牛舌、日本和牛夢幻牛小排等，搭配專人桌邊燒烤服務，確保每一口肉品達到最佳熟度。▲台中燒肉風間推薦必吃厚厚和牛舌 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理▲台中燒肉風間甜點可以加價升級帶有威士忌酒香的大人風味自家產焦糖布丁 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理特別推薦專為熱愛頂級和牛燒肉的饕客打造「Feast套餐」。套餐內含多款嚴選和牛部位，從柔嫩多汁的牛小排到油花細膩的肋眼上蓋，每一口都能感受到日本A5和牛的極致風味。搭配專業桌邊燒烤服務，確保肉品呈現最佳熟度。此外，套餐還包含桂丁雞、和牛澄清湯、日本巨型紋甲烏賊燒、威士忌酒香的大人風味自家產焦糖布丁等，層層堆疊出和牛燒肉的儀式感。推薦閱讀： 3月吃到飽壽星優惠！馬辣領軍「火鍋 燒肉吃到飽」10大品牌全吃。 ▲台中燒肉風間菜單翻新，最推薦必點Feast套餐，一人只要1500元就能吃日本A5和牛 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理▲台中燒肉風間菜單翻新，全面升級使用和牛 / 燒肉風間 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台中市南屯區公益路二段171-1號

電話：04-2328-1855

營業時間：週一～週五11:30 - 16:00，17:30 - 00:00；週二17:30 - 00:00；週六＆週日11:30 - 00:00



台中燒肉風間 老虎城店

地址：台中市河南路三段120號7樓

電話：04-2251-0701

營業時間：週一～週五11:30 - 16:00，17:30 - 00:00；週二17:30 - 00:00；週六＆週日11:30 - 00:00



台中燒肉風間 福科三店

地址：台中市西屯區福科路158號

電話：04-2462-1856

營業時間：週一 ～ 週五17:30 - 00:00；週六＆週日11:30 - 16:00，17:30 - 00:00



燒肉風間 優惠

新菜單優惠：即日起至3/31：點Feast套餐，和牛肋眼上蓋及肋眼部位免費升級為近江A5和牛。



燒肉風間菜單 套餐價格

Pork+ 雙人2480元、三人3380元

Fusion 雙人2980元、三人4180元

Master 雙人3480元、三人4980元

Feast 雙人5080元、三人7080元



注意事項：

1、套餐匯集肉品、海鮮，及小菜、蔬菜沙拉、熟食、湯品、米食、飲品、甜點。

2、以上售價需加一成服務費。