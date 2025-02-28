平價吃到飽就服馬辣，3月最新優惠懶人包整理！每個月都會推出限定優惠的「馬辣集團」，這次3月以「馬辣女神節」為主打，旗下10大品牌聯手送出多重優惠，無論是火鍋吃到飽、燒肉吃到飽都有。只要對中身分證件或健保卡號碼即可享有免費升級海鮮或肉品。此外，三月壽星還能獲得專屬壽星禮，讓大家到馬辣都能盡情享大吃特吃。



▲馬辣火鍋吃到飽、燒肉吃到飽3月優惠懶人包 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲馬辣火鍋吃到飽、燒肉吃到飽3月推「馬辣女神節」優惠 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理

馬辣集團三月優惠

馬辣三月女神節最大亮點就是「證件對對碰」優惠，3/1~3/31，凡同桌顧客中任一人證件號碼符合「1、3、4、8」兩碼，並預約指定品牌的套餐或達到消費金額，即可享受免費升級。例如，在馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去等品牌，能無限暢享「九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽」等不同吃到飽升級優惠。▲馬辣火鍋吃到飽3月限定優惠，對中證件升級九孔鮑魚吃到飽 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理▲馬辣旗下燒肉吃到飽也有3月免費升級優惠 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理而非吃到飽的品牌，也有滿滿的優惠，問鼎·皇上吉祥消費滿額每桌就送「紐澳牛舌、松阪豬」任選一份，幫你免費加肉吃更飽。而肉之間每人均消含600元以上則是加碼送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」。燒肉CHA CHA與狗一下居酒屋也有精選燒肉與廣島炸牡蠣免費送。▲問鼎火鍋對中證件就送肉盤 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理▲馬辣女神節旗下10大品牌餐廳都有優惠 / 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理3月生日壽星同樣享有專屬好康，只要提前預約，在生日當月至馬辣集團旗下品牌用餐，就能獲得特別壽星禮。馬辣、新馬辣、涮樂和牛鍋物全桌升級「九孔鮑魚吃到飽」 ；新馬辣Plus、熊一燒肉則是送「北海道大帆立貝吃到飽」。▲馬辣三月壽星優惠加碼/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理▲三月壽星優惠首推馬辣、新馬辣、涮樂和牛鍋物全桌升級「九孔鮑魚吃到飽」/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理另外，問鼎·皇上吉祥準備了「福如東海肉蛋糕」，肉之間則贈送「XL海虎蝦」，狗一下日料居酒屋更端出「巨大海蝦毛毛蟲壽司」，讓壽星吃得開心又滿足。而各鍋物品牌仍維持海陸食材免費升級，讓每位壽星都能大啖美味。▲三月壽星優惠問鼎·皇上吉祥推「福如東海肉蛋糕」/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理▲三月壽星優惠狗一下日料居酒屋端出「巨大海蝦毛毛蟲壽司」/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理除了優惠，美食體驗也全面升級！「涮樂和牛」限時推出粉嫩草莓霜淇淋，可搭配自助聖代吧，打造專屬甜點。「問鼎·皇上吉祥」推出「平日不限時開涮」，讓顧客週一至週五非假日內用套餐時，可無限享用麻辣鍋，還能免費體驗宮廷服拍照、Tokuyo按摩椅與兒童遊戲區，打造更舒適的用餐環境。此外，還推出「不好吃免費、服務不好免服務費、遲到罰三杯」等有趣活動，增添用餐樂趣。▲問鼎·皇上吉祥服務升級，平日用餐不限時/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理最後，「問鼎快閃吃到飽」限時回歸！桃園藝文店、高雄義享店推出888元起的頂級和牛吃到飽，還能無限暢享安格斯黑牛、阿拉伯藍鑽蝦等70種美食。升級美澳雙和牛方案還能免費獲得「手臂蝦」，選擇世界三大和牛吃到飽，還可再加碼「加勒比海大龍蝦」，絕對是饕客們的夢幻盛宴。3月限定的馬辣女神節，不僅讓人吃得開心，也讓每位顧客感受到滿滿的驚喜與優惠。推薦閱讀： 海鮮吃到飽新菜單！溫莎咖啡廳豪華海鮮、爐烤牛排，150道頂級料理吃到飽。 ▲問鼎·皇上吉祥推出桃園藝文店、高雄義享店推出888元起的頂級和牛吃到飽/ 馬辣 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025/3/1-2025/3/31

活動內容：只要身份證、健保卡、護照對中「1、3、4、8」任二碼(可重複)並消費指定餐點或達消費金額，即贈馬辣對對碰各品牌優惠。



馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)



新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」



涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【紐澳Q彈牛舌】或【特A級松阪豬】一份(市價388)



肉之間 大盤肉幸福鍋物

每人均消含600元以上，每桌送【美國CAB安格斯黑牛嫩肩】一份



熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



燒肉Cha Cha

每人均消含600元以上每桌送 【特上牛胸腹肉】(市價200)或【精選豚五花】(市價170) 一份



狗一下日式居酒食堂

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【廣島炸牡蠣】一份



馬辣集團三月壽星優惠

活動內容：含生日當月內之壽星至馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件即可適用各品牌壽星禮優惠。



馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)



新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」



涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【福如東海肉蛋糕】一份(市價688)



肉之間 大盤肉幸福鍋物

每人均消含600元以上，每桌送【XL海虎蝦】一份(市價240)



熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



燒肉ChaCha

每人均消含600元以上每桌送 【特上牛胸腹肉】(市價200)或【精選豚五花】(市價170) 一份。



狗一下 日式居酒食堂

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【巨大海蝦毛毛蟲壽司】一份。



問鼎·皇上吉祥 服務升級

1、平日不限時開涮：週一至週五非例假日適用，不適用桌遊、打牌、電腦。

2、不好吃免費：招待當日消費最低價餐點或主廚限定餐點一份。

3、服務不好再免費：對服務不滿意，免收10%清潔費。

4、遲到罰三瓶：只要有人遲到，就由問鼎作東免費贈酒三瓶，不喝酒的賓客5、也可以更換無酒精飲料(飲品內容形式由門市依現場狀況安排，不可指定)。

6、付現不找零：以現金結帳，百位以下金額全免。



注意事項:

以上活動僅限《單點及套餐》適用，《快閃吃到飽》專案恕不適用。