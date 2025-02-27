台中裕元花園酒店的「Windsor Cafe溫莎咖啡廳」自助百匯，以極致豐盛的美食饗宴吸引饕客，擁有近300席的寬敞用餐空間，挑高四米的開放式中庭搭配自然採光，讓賓客能在舒適明亮的環境中享受全球美食。餐廳每日提供超過150道經典料理，涵蓋台灣在地風味與國際美饌，其中海鮮自助吧更是最大亮點，各式頂級海鮮現點現取，打造令人垂涎的豪華盛宴。



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▲溫莎咖啡廳豪華海鮮、爐烤牛排，150道頂級料理吃到飽 / 台中裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理



走進自助餐區，第一眼就被種類豐富的海鮮吧吸引。現切生魚片、握壽司區每日供應多款新鮮漁獲，如阿根廷天使紅蝦、越南美人蛤、北大西洋野生干貝、翡翠貽貝、深海大草蝦、半殼大扇貝等，每一道都經過嚴格挑選，確保極致鮮美。特別是在週末，餐廳更是祭出無限量供應的俄羅斯熟凍松葉蟹腳，肉質細膩、鮮甜多汁，令人一試成主顧。此外，來自愛爾蘭純淨海域的頂級海王螺，也是海鮮迷不可錯過的珍品，彈牙脆口的口感，讓人一口接一口停不下來。



除了海鮮，現煎區更是賓客爭相排隊的熱門區域。由主廚現場料理的戰斧豬排，結合里肌的扎實肉質與肋排的細緻油花，口感軟嫩又帶有嚼勁。紐西蘭羊嫩肩則是特選去腥處理的優質部位，肉質鮮嫩細緻，適合喜愛羊肉風味卻不愛腥羶味的食客。最受矚目的還有美國穀飼牛與北大西洋野生干貝，每一口都能感受到高品質食材的鮮美。週末限定的爐烤菲力牛排更是饕客最愛，這道選用全牛最嫩部位的料理，在高溫爐烤下形成脆皮，鎖住豐富肉汁，搭配玫瑰鹽或主廚特調醬汁，讓人回味無窮。



▲週末限定的爐烤菲力牛排更是饕客最愛 / 台中裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

熱食區則是結合台灣與亞洲經典料理的美味匯集地。台灣經典小吃如現煮擔仔麵、中華魚翅羹、麻辣水煮魚等一應俱全，週末更升級為海鮮派對，提供小鮑魚、藍蟹身、鱸魚片、白蛤、生白蝦等頂級海味熬煮的鮮美湯品。台南牛肉湯與麻辣燙也是人氣選擇，牛肉嫩口、湯頭濃郁，麻辣燙則以獨門秘製湯底吸引愛吃辣的食客。▲週末升級為海鮮派對，提供小鮑魚、藍蟹身、鱸魚片、白蛤、生白蝦等頂級海味熬煮的鮮美湯品 / 台中裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理另一邊的自動炒菜區與烤炸區則是另類風味的代表，椒麻炸雞翅、金沙海大蝦、XO醬炒帶子、塔香椒鹽炒螃蟹，每一道都香氣撲鼻，令人垂涎。窯烤披薩現點現做，外皮酥脆、內餡濃郁，搭配各式異國口味，讓人品味手工窯烤的獨特魅力。而裕元招牌烤鴨、玫瑰蔥油雞、蜜汁叉燒等道地粵式料理，更是傳承正宗風味，讓賓客在台灣就能享受港式美味。來到甜點與飲品區，星級甜點與特色冰品絕對是讓人心動的一環。招牌提拉米蘇擁有濃郁的奶香與微苦可可風味，而Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋及獨家引進的義式Gelato現做冰淇淋，讓每一口都充滿濃郁奶香與細緻口感。▲特別是在週末，餐廳更是祭出無限量供應的俄羅斯熟凍松葉蟹腳 / 台中裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理





台中裕元花園酒店 訂位須知與活動價位

訂位方式：

地址：台中市西屯區台灣大道四段610號

電話預約：(04) 2465-6555

用餐時間依現場安排，建議提前預約以確保座位

以上價格需另加10%服務費

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活動價位：

平日午餐：成人 NTD 1,080

平日晚餐：成人 NTD 1,180

每週四至週日平假日下午餐：成人 NTD 880

假日午晚餐：成人 NTD 1,480

兒童與長者優惠價格請電洽餐廳詢問